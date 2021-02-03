《薩提爾的親子情緒課》：隨時啟動「六大安心護法」，安頓自己的內在與情緒

文：李儀婷

安頓自我 六大安心護法

在自我（對內）的範疇內，「讓問題跑一會兒」時間需要多久才算完成？關鍵在於我們自身的情緒是否安穩。然而要如何安頓，才能讓自己的高張情緒安穩下來？可以透過底下六道「自我．安心護法」程序，一步步安頓自己內在。

六大安心護法

覺（感覺） 知（知道） 手（鬆手） 允（允許） 納（接納） 心（用心欣賞）

透過上述六道安全閘門，讓情緒自己跑一會兒，也讓自己與孩子都安全的下莊。不在情緒高張時對話，是情緒來時最重要的守則。而平穩，則是開啟對話的唯一道路。

六道安心護法的閘門，隨時都可以啟動，讓自己脫離情緒勒索，不讓情緒影響生活品質。

而此六道程序，依事件大小，依狀況使用，不一定按照順序操作，也不一定六道閘門全部啟動，可依照需要挑選自己適合的安全閘門。但初期為了熟悉脈絡、養成習慣，建議最好按照順序練習，直到熟練後，可依照需要，在適當時機提取使用。

實例：面對遺失東西的失落

在自我安定的護法習慣尚未養成前，練習無所不在，隨時都可以啟動，不必執著於親子衝突時才練習。

某天中午我出門辦事，回程路上，發現防疫用品隨身酒精瓶遺落在中午吃飯的餐廳裡了。

我年幼時，家中並不富裕，養成珍惜微小事物的個性。一發現酒精瓶不見，我立刻折回餐廳。無奈酒精瓶仍舊找不到，也許是其他用餐客人拿走了，也許是我遺忘在別處。無論如何，我仍微笑感謝老闆願意開門讓我尋找失物，道謝之後我旋即離開餐廳回家去。

回家路上，捷運到站，我走出站外看見天雨濛濛，這才發現一路握在手裡的折疊傘也不見了，連丟在哪兒都不記得。

小酒精瓶以及折疊傘，都是我非常喜愛的物品。兩樣小物在同一天失去，我內在立刻湧起失落感。

如何面對「失落」，這個議題對大人而言很不容易，孩子就更需要學習。日常生活中隨處可遇到這類「情緒」情狀，在感覺不舒服時，啟動安心護法，練習與自己對話，步驟示範如下：

覺：我感覺到我有一股情緒。 知：我能清楚知道這股情緒是……失落（告訴自己：酒精瓶和雨傘不見了，我很失落）。 手：藉由哭泣、嘆氣，或其他行動，將自己原本固執於失落的心情鬆開（我深吸一口氣，隨即又嘆氣）。 允：告訴自己，我允許自己是可以失落的（告訴自己：我允許自己失落）。 納：接納自己的失落（告訴自己：我接納自己是可以失落的）。 心：欣賞自己（告訴自己：我欣賞自己是個重感情之人，在還擁有酒精瓶與雨傘時，也非常努力珍惜。即使現在失去了，也改變不了我對微小事物感謝與珍惜的心意）。

日常生活，處處可以練習，只要感覺有任何情緒揚起，不管湧起來的情緒是什麼，都可以藉由自我的安頓程序，回應情緒，讓內在舒緩平穩，學習接納與安頓自己。

實例：面對未知懲罰的焦慮

當我們安頓自己的同時，也正在為孩子做出示範。

一天晚上，我開車帶兩個女兒去吃飯，車就停在餐廳所在的社區大樓門前。

停車時，有個婦人一直站在我的車前指指點點。我還在車內，聽不太清楚她為了何事，只知道她的嚷嚷引來社區管理員關注，最後連社區總幹事都出來了。

原來，婦人指認我停車時，撞歪了一旁的鐵柱。我下車察看，發現鐵柱真的歪了。只是我在停車時，絲毫沒有感覺任何撞擊力。

指認我撞歪鐵柱的婦人將問題拋出後，就離開了，留下社區管理員、總幹事和我處理後續。

我向總幹事表示抱歉：「不好意思，餐廳的工作人員指示我到這裡停車。鐵柱看起來真的像是我撞歪的，但我剛剛停車時，沒感覺有撞到鐵柱。如果真是我撞歪的，汽車的板金應該會有刮痕，但車子並沒有刮痕。」

總幹事一聽，覺得有理，認真察看我的車子，確實絲毫沒有刮痕。

總幹事為了達到公正，詢問一旁的管理員：「你親眼看見車子撞歪鐵柱？」

管理員搖頭表示沒看見。

總幹事請我先帶孩子去吃飯，回頭他請管理員調監視器畫面來看，若真是我撞壞，再來協調該如何處理。

我也表達若是我撞壞的，我願意負起賠償責任。

就這樣，把車子撞歪鐵柱的事情暫放一旁，我先領著兩個孩子去用餐。

進了餐廳，兩個女兒不停的問我：

「媽，怎麼辦？」

「媽，你會不會很擔心？」

「媽，你現在心情很不好吧？」

「媽，等一下我們怎麼辦？」

看來兩個女兒面對此事，比我還要焦慮，還要無助。

其實不只女兒，我自己也挺擔憂的。雖然我相信自己的直覺，應該沒有撞到鐵柱，但婦人言之鑿鑿，眼前的事實可畏，我的直覺也開始動搖，擔憂是不是自己真的撞壞鐵柱。

有了這些思緒，進入餐廳時，我也開始自責怎麼這麼不小心？也開始擔憂吃完飯恐怕就要面對高額的賠償了。

腦袋裡充斥著這些想法，不多久就感覺內在升起一股焦慮，深深影響我的心情，使我無法充分享受晚餐該有的愉悅。

由於我熟悉自我安頓的程序，因此感覺情緒來時，我立刻啟動「允許」和「接納」兩道程序，內在就相對安穩多了。

我藉由幾次呼吸，告訴自己：我允許自己是可以焦慮的，也接納自己焦慮。

接納自己的情緒之後，明白結果不會因我的「焦慮」，而有所改變，我需要承擔的最壞結果，不過就是賠償損壞鐵柱的費用，而那本來就是我（肇事者）所應該承擔的責任。

明白這之間的道理後，我不再與擔憂為伍，因為擔憂的情緒，並不會為我帶來什麼益處。鬆開執念，擔憂的情緒也自然放下。

我決定先好好吃頓飯再說，反正該來的總會來。

吃飯的過程中，我是平穩的。反觀孩子，依舊緊張焦慮，時不時的安慰我、問我現在心情如何？惹得我不停大笑。

我因為心情平穩，因而有能力引導孩子如何面對情緒。

我：「你們都很擔憂媽媽是嗎？」

三三：「對啊，他們叫媽媽賠償，我覺得好可怕。」

我：「你說他們說話的樣子很可怕，還是我要賠錢很可怕？」（核對）

三三：「都很可怕，賠錢比較可怕。」

我：「你擔心媽媽要花大錢賠償呀，謝謝你這麼關心媽媽。但是媽媽已經決定了，等到要面對問題時，再好好處理它，到時再擔憂就好。否則，萬一他們告訴我，鐵柱不是我撞壞的，根本不需要賠償，那豈不是白白浪費一頓美好的吃飯時光，還賠上自己的擔憂。」

三三聽了笑開了眼：「對耶！」

孩子們覺得頗有道理，學習放下擔憂，安穩的吃了一頓飯。

飯後去開車時，監視畫面還原了現場真相，我果然沒撞到任何柱子。鐵柱在我到場之前就已經歪了，因此無須負擔任何賠償。還好晚餐時光我選擇鬆開焦慮（手：鬆手），好好享受美食。

孩子們立刻說：「媽，還好我們沒有一直擔心耶！不然損失大了！」

將擔憂花在根本還不存在的事物上，確實不必要。事情總會來，當問題真正來臨時，再勇敢面對，也不失為方法。

面對與承擔

透過上述兩個生活實例，可以清楚看見，「自我安定」程序是如何幫助自己從情緒的控制中掙脫，並且讓自己重新成為情緒的主人。

細心的讀者可能已經發現，第一則「面對遺失東西的失落」，以及第二則「面對未知懲罰的焦慮」的例子裡，除了自己回應自己情緒，是平穩情緒的不二法門之外，兩件事其實還有個相同之處，那就是最大的關鍵，在於「面對與承擔」。

當我面對停車失誤，等待最後結果來臨前，我已然在心裡決定面對它，承擔起損壞的責任。這是事情最壞的結果，我都願意承擔賠償了，還有什麼好擔憂的？

而心愛的酒精瓶與折疊傘丟失之後，我湧起失落的情緒。但面對失落，我同樣承擔起「東西不見的後果」，那便是我往後都無法擁有它們的陪伴了。

因此，我在心裡做了小小的告別，我對心愛的小物說：「我不小心把你們弄丟了，我挺懊惱的。你們都是我很喜歡的小物，把你們弄丟了我很自責，以後再也見不到你們了。但我很謝謝你們陪我走了這麼一段愉快的時光，幫助我許多。」

當我誠懇的向物品告別後，等同於承擔了「後果」，更接納了「失落」的情緒，自然而然就面對了「失落」。

穩定內在，是溝通時唯一的要件，深深影響溝通的品質。

當自我內在穩定，無論外界的風暴多麼猛烈，都不能動搖心智，這才可能開啟一致性的溝通。若自身穩定不足，寧可讓問題多跑一會兒，也不可貿然處理孩子的情緒，否則只會帶來更大的情緒風暴。

書籍介紹

本文摘錄自《薩提爾的親子情緒課：以愛的對話，陪孩子走過情緒風暴》，天下文化出版

作者：李儀婷

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情緒背後，都有一個故事，那是深不可測的禮物。

在洶湧的情緒面前，唯有穩定，才能連結彼此，挖掘溫暖一輩子的寶藏。

父母是孩子的土壤，提供孩子長大的養分。

浸潤薩提爾模式之後，愈能平穩的回應孩子，愈能扭轉孩子的慣性風暴。

然而成長過程猶如一場運動賽事，不管平日練習得再好，

孩子的成長一定會有起伏，失誤肯定也不會短少。

而平常的練習，就是將失誤機率降低的最好辦法。

只要父母能以更豐富的目光看待孩子成長，

孩子的覺察會愈快速，也愈能接納挑戰及修正錯誤。

——李儀婷

親子教養作家李儀婷有三個可愛的孩子，分別是三三、川川、一一。大女兒三三兩歲以前，她採取的是責備、高壓式傳統教育，在一次親子衝突中，三三竟朝她狂怒嘶吼，令她體察教養的重要，於是將薩提爾模式導入家庭關係中，開啟家庭和諧的契機。在本書中，她從生活衝突提煉安頓情緒的祕訣，陪孩子走過情緒壅塞期。

孩子成為情緒怪獸時，別急著用蠻力扳回一城，

用平穩之心，「陪跑界諧星」為軸，陪孩子走過情緒風暴：

先安頓自己

真誠「陪」伴

讓問題「跑」一會兒

劃定「界」線

目標「協」商

用「心」欣賞

本書特色

《薩提爾的親子對話》進階實作版。 將薩提爾模式落實於家庭，適用於親子情緒教育、夫妻和諧應對。 以「聽核心2.0」、「覺知手允納心」、「陪跑界諧星」、「養成對戒」等安頓身心、高效對話的系統工具，化解親子間的情緒衝突。 從大量日常溝通實戰中，提煉出對話脈絡，示範如何引導孩子走過情緒風暴。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航