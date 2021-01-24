新官上任三把火：拜登簽署17道行政措施，除了重返WTO還有哪些重點？

美國第46任總統拜登（Joe Biden），於美國時間1月20日在國會山莊宣誓就任，同時宣布簽署高達17項行政措施，推翻許多川普時期的代表性政策。此外，1.9兆的財政刺激方案與準財長葉倫（Janet Yellen）的演說，與全球未來的經濟動向影響甚劇。

新官上任三把火：拜登簽署17道行政措施，政治含義大於經濟影響

拜登上任首日，即簽署高達17項行政命令與總統備忘錄，推翻許多川普政權時期的代表性政策，例如重返巴黎氣候協定、取消穆斯林禁令、終止美墨邊境圍牆的建設與金援。以下我們整理已經簽署的行政命令。

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我們認為除了擴大防疫／檢測、加速疫苗施打、延長房客驅逐保護令等措施，其餘行政命令的「政治含義」大於「經濟影響」。

我們在11月的〈【美國選舉經濟學】拜登經濟學正式登場！美國選舉系列最終回〉曾提過，「參議院（共和黨）掣肘下，拜登可能會更常簽署行政命令來繞過國會程序」。而在1月初、喬治亞州兩席的第二輪參議員選舉（run-off election），皆由民主黨驚險拿下後，意外出現藍色浪潮的局面。

隨著民主黨在政策制定的話語權更上一層樓，2021年經濟復甦力道，還是仰賴財政刺激法案的支持。

另一方面，市場投資人關注的焦點──中美貿易關稅的去留、科技巨頭反壟斷調查、美國是否重返TPP/WTO等多邊貿易協定，上述事件在最新行政命令、就職演說則是著墨不深，未來需持續留意拜登政權的意向。

拜登拋出1.9兆財政刺激計畫，有望進一步挹注所得水平、消費力道

拜登於1月14日公佈「美國救援計畫（American Rescue Plan）」的財政刺激方案，預算規模高達1.9兆，接近2019年美國國內生產總值（GDP）的9％，也較去（2020）年12月通過的9000億美元紓困案還要再多出一倍。穆迪、高盛在拜登財政細節公佈後，分別上調美國2021年實質GDP年增率預測值至8％、6.6％，高於世界銀行先前預估的3.5％。

針對法案內容，重要細節包括追加每人1400美元的現金支票（＋去年12月的600美元＝2000美元）；提高聯邦失業救濟金至每週400美元（原300美元），並延長實施到9月底。調高聯邦最低薪資至15美元／時（現7.25美元／時）。

以下我們引用穆迪分析（Moody’s Analytics）整理出來的財政刺激細節表格：

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Ｍ平方認為，民主黨若為加快拜登財政法案在參院通過速度，可能採用「預算協議程序」（budget reconciliation），此程序允許預算法案僅需要簡單多數決（民主黨50票＋副總統）即可通過，而無須一般法案的60票門檻（獲得至少10名共和黨參議員的難度偏高）。

但若要使用該預算協議程序，民主黨必須放棄部分項目以符合「勃德條款」（Byrd Rule），避免與聯邦預算無直接關聯的事項（extraneous matters）納入預算法案，因此預期最終財政規模可能會小於1.9兆，但對經濟仍有高度挹注。

雖然最新法案的實際規模仍具有不確定性，但以目前拜登財政刺激的架構來看，現金支票、失業救濟金、稅負抵免等措施將有助於改善美國民眾收入，支撐個人可支配所得維持良好水平。新法案也有望接續去年底通過的9000億財政刺激，進一步提升美國消費動能、避免個人消費支出再度放緩，延長整體復甦行情。

美國準財長葉倫在19日聽證會談話上，針對財政、美元、美債、稅收、對中政策等面向，提出哪些關鍵重點？更多完整內容都收錄在財經M平方網站上

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航