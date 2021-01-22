當人情味取代好味——珠江酒家

文／圖：原人

這是一個「中伏」的故事，心存感激，老闆艱難中仍然堅持烹煮食物。

午飯時間，一班朋友走到社運人士推介的珠江酒家尋找美食。大家看到餐廳鐵閘關上，一面失望，以為吃不到午餐。突然有一位男士，拿着鎖匙走過來，有人說朋友快將移民，大家想在這裏吃「最後一餐」。那男子是老闆楊生，他二話不說，用鎖匙打開了鐵閘，走進餐廳開燈。他說自己是老闆，本來餐廳下午三點才開門，見我們這樣有誠意，就破例提早開門。

廚房內，我們聽到老闆打電話叫兒子來幫手，開着電熱水壺，準備沖茶，我們點了菜，他頭也不回，衝入廚房做菜。

老闆預備餸菜，我們在店內四處打卡拍照，想起了中國冰室， 二樓的樓梯外牆貼着不同的紙皮石，帶點傳統味道。店舖在1964年開業，至今已超過半世紀，大概是時代，留下了名氣。

第一味餸是豉油王炒鵝腸，很難得，招牌的菜色竟然變成了大家樂的豆腐斑腩飯，豉油王變成厚厚的芡汁，吃下口中，鵝掌極為肥膩，帶點腥味，可能是新鮮的味道。但是餸菜很凍，有點像寒冷天氣警告下的天橋底，我們吃了一口，已把筷子放下。

豉油王炒鵝腸

接着是蝴蝶腩，賣相很好，上面放滿芫荽和䓤，大家非常期待。怎料蝴蝶腩，竟然比煲過湯的瘦肉更韌更硬，如果是嬰孩的話，一定也不會吃。

其餘的餸菜，大多是不過爾爾，除了有點冷，也說不上什麼。

蝴蝶腩

唯一例外的是甜品，名叫「潮陽來不及」，味道很好。名字雖然特別，其實只是炸香蕉，淋上糖漿，香蕉跟炸漿完美的配合，鬆脆帶點甜美，沒有油膩。問老闆，為何有這特別的名字，楊生說隨便亂改，沒有任何意思。我們默默地埋單，離開了餐館。

潮陽來不及

老闆楊生是好人，趕急的時間內，他能預備好餸菜，已經是萬幸。

在此我代表快將移民的朋友多謝他，祝願朋友一路順風。

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