專訪《北方的光明星》作者大衛約翰：金正日看起來像壞掉的貓王，卻是個殘酷的帝王

文字：大衛．約翰（D.B. John）｜筆訪、整理：犁客

問：您在什麼情況下產生《北方的光明星》故事靈感？讀某本書或者某起新聞事件？

答：是從新聞獲取靈感的。2011年12月17日那天早上從一則廣播中醒來：朝鮮親愛的領袖金正日因「因工作過度」在私人列車上逝世。當時他只有七十歲。當然，我立即開始懷疑真實的故事是什麼。他實際上是怎麼死的？電視新聞顯示平壤令人不安的鏡頭，人們痛哭流涕，把自己扔在雪地上，拔頭髮。

然而。在眼淚後面的是恐懼，甚至連孩子們都知道，如果眼睛乾澀，他們將會陷入嚴重的麻煩之中。我很想知道普通朝鮮人如何在這種極端的政治控制之下生活。他們是否有任何隱私空間？他們是否曾經懷疑過自己最親的人？他們到底過得如何呢？

問：您先前對北韓的狀況有什麼樣的了解呢？決定寫這個故事之後，您如何尋找相關資料呢？在尋找資料的過程中，有否遇上什麼困難，或尋求任何單位的協助？

答：在寫這本書之前，我對北韓一無所知。我知道我必須去北韓，那真是一種教育。一次因緣際會下，我在2012年4月，金日成誕辰一百週年這個非常特別的時刻去到那裡。那是一趟奇怪的研究之旅。我在問問題時非常小心，因為那裡的人無法自由回答。「不正確」的回答會讓他們遭遇可怕的後果。朝鮮人長期隱藏著自己的思想和感情。這趟旅行中，他們僅向我展示了該政權想要我參觀的那些景點。

平壤有點像一部大型電影，人口眾多。但是，若窺視這些場景的背後，你能看到現實：流浪的孩子、空蕩蕩的工廠、婦女在骯髒的河裡洗衣服。原始貧困。後來我從在首爾遇到的脫北者那裡，對北方的日常生活有了更加清晰的了解。一個是年輕的士兵，他因在市場上散發基督教音樂CD而被捕。他不想談論他受到的懲罰，但我可以看到他缺少一根手指。另一位是個聰明的年輕女子，她被查獲幫助人們越過河流邊界進入中國。在她被判刑後，她在自己的村莊被迴避，並意識到沒有人會娶她。

從他們那裡，我了解了有助於使角色栩栩如生的細節。但是，我從人權運動家李晛瑞那裡學到最多，她的回憶錄《擁有七個名字的女孩》是我在2015年與她合著的，這本小說的許多方面都受到了她勇敢、智慧和意志力啟發。

問：您在故事裡選擇的是金正日仍在世的年代，有特別的意義嗎？如果把時空換到現代，您會設計一個什麼樣的故事呢？

答：唯一的原因是金正日的離奇死亡啟發了這個故事。當我開始寫這本書時，他的兒子和繼任者金正恩年輕而默默無聞。人們猜測他不會做很長時間，然而在2013年，他通過肅清和處決他強大的姑父張成澤震驚了世界。所有人都低估了金正恩，這就是為什麼他會出現在我的下一本小說中。金正恩與唐納．川普於2018年在新加坡舉行的高峰會是迄今為止本世紀最奇怪的新聞之一，從某種意義上說，我是將《北方的光明星》故事繼續延續下去。

問：《北方的光明星》當中，金正日相當神祕地出現了一幕。您設計女主角與他面對面的意義是什麼呢？

答：我一直對專制統治者很著迷，尤其是金正日，因為他太奇怪了。我希望讀者能與他面對面，而做到這點的最佳方法就是通過主角潔娜的視角。這個人過著像中世紀帝王一樣的生活，他在全國各地擁有十七座富麗堂皇的宮殿，並乘坐豪華的裝甲列車在其間穿行。他精明而機智，不可能對國家的貧困和破裂視而不見，然而他卻將數百萬美元浪費在瘋狂的項目上。（我參觀了他在平壤郊外的一個項目，那是一個鴕鳥養殖場，旨在幫助解決該國的糧食問題。）

他的外表也很特別，看起來像一個糟糕的貓王模仿者。即使在1990年代飢荒最嚴重的時期，他依然從世界各地進口昂貴的美食放上他的餐桌。他讓漂亮女孩的「歡愉團」包圍自己，並極端地助長人民對自己和父親的崇拜，可笑至極。但是，他不是在笑。金正日反覆無常，非常殘酷。他不是我發明的角色。小說中關於他的每一個細節都是真實的，這就是為什麼我想寫這個場景。

問：《北方的光明星》有一些八、九零年代諜報及軍事小說作者擅長的布局方式，您喜歡讀這類作品嗎？如果是的話，您喜歡哪些作品呢？如果不是，您喜歡的閱讀類型是什麼呢？

答：我喜歡以真實的歷史人物和真實事件為背景的故事。這些大師是羅伯特．哈里斯，我已經讀過他寫的所有作品。我也喜歡約翰．勒卡雷、威廉．波伊、喬治．歐威爾和珍．奧斯汀。我可以一遍又一遍地讀他們的小說。朝鮮比中國更像歐威爾《一九八四》的世界，因為過去它是如此殘破和被困。歐威爾的想法對《北方的光明星》產生了深遠的影響。

問：您會繼續寫懸疑或諜報類型的作品嗎？接下來的寫作計劃是什麼呢？

答：我目前正在寫另一部懸疑小說，這次是與美國、俄羅斯和朝鮮相關聯的故事。我必須說，唐納．川普輸掉了選舉，這對我的情節有所幫助，因為當他成為「歷史人物」後，我在小說中對他的處理會變得更加自在。可悲的是，我認為他的專制夥伴普亭和金正恩要成為歷史人物還需要很長時間。

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