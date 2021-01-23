《PUI PUI天竺鼠車車》成功建構一個「可愛」的神話體系，我們樂於成為「文本的盜獵者」

「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車。」東京電視台於2021年1月5日推出的全新動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー），在這個結合了少數真人拍攝的定格動畫中，作者見里朝希以羊毛氈小物建構一個色彩繽紛、觸感柔軟的世界，裡頭的主角則是設定為「具有天竺鼠特質的汽車」。

《天竺鼠車車》在很短的時間內，形成一股可愛風暴，而且大都是成年人為之深深著迷。這股可愛的爆紅，探究其原因，是關乎於人們對「可愛」事物的偏愛建構、故事內部的非理性邏輯、與新媒體下大眾流行文化的盜獵、混搭與擴散。

只有可愛不行嗎？

毛茸茸的天竺鼠變成了汽車，可愛的模樣擄獲大眾的心靈。日本比較文學學者四方田犬彦（2006），在其著名的日本論《可愛論》（かわいい論）中定義，「可愛」總是帶著一種戀物的欣喜。這樣偏好「小物」的文化，可以追索到平安時期女性文學家清少納言的《枕草子》：「不論什麼小巧的東西全部都好可愛」。更何況以羊毛氈做成的天竺鼠車車，讓人直接聯想到生活中的那些觸感溫順手工藝品，比起以3D動畫建設模型、表面光滑的「Disney Tsum Tsum」（ツムツム），令你更渴望撫摸與擁有。

《天竺鼠車車》混合各種不同程度的尺度縮小與變形，建立了一個手作模型的世界觀，我們可以在馬路上、餐廳裡輕易地體會到作者手藝精湛的痕跡，最驚人的是，定格動畫的精采場面調度，完全沒有因為尺度的縮小而減損。日本學研究者李御寧（1984）的《日本人的縮小意識》裡，解析了這種模仿原物製作出小模型的微型迷戀，唯將巨大物體「轉喻」（metonymy）收斂為小型物體，才能同時在把玩欣賞的同時，隔絕並優遊於脫離現實社會秩序的世界中。

最簡單的解決方式・非理性的思考邏輯

從羅蘭巴特（1957）的神話學來看，《天竺鼠車車》成功地建構了一個可愛的神話體系。這一切來自於見里朝希的一個突如其來的想法：「如果路上的汽車都是天竺鼠……」，從一個語義修辭的角度來看，如果說運輸系統是人類現代性的重要成果之一，那麼機械與動物的結合，便可以說是帶著混淆理性與非理性現實秩序的企圖。

以第一話「塞車了是誰的錯？」為例，因為惡質的駕駛者沒注意到交通號誌的變換，造成車輛回堵，車陣中的救護車急著要前往醫院。理性現實的交通問題，被濃縮到羊毛氈的微型世界後，在天竺鼠動物性的設定下，一群有著小短腳的車車，直接行列踩過前車，解決了交通系統的難題。

接下來幾集也是同樣的敘事邏輯，車車們以天竺鼠的動物性，直覺地、感受性地以非理性、非線性的邏輯思維，對峙了現實生活中的各種小小疑難雜症，這正是《天竺鼠車車》故事上的魅力。車車們的形象與思考，與理性、秩序、美麗、神聖、永恆對立，這些故事表達出不世故、不完美、未成熟、表面化、甚至是愚笨的缺點，但卻正是某種觸手可及、淺顯易懂、平易近人的精神構造（四方田犬彦，2006）。

小故事的數位神話

《天竺鼠車車》可愛的神話學構造，因為其作品中更為鬆散的符號任意性，產生更強大的傳播效果。猶如《枕草子》般輕薄而連續的簡短隨筆，短短兩分多鐘的內容，全劇「真鼠」發音，沒有文字對白，逗趣誇張的表情，不去強加意義的錨定，僅依靠內部角色與外部觀眾的感覺來體會這可愛的小敘事（petits récits）。

羅蘭巴特意義上的神話學，突然在網路的世界中轉動了起來。《天竺鼠車車》從Twitter上開始展開議論，無論是作品本身的官方網站，或是各種偏好取向的觀眾，都透過對作品的「截圖」，詮釋了自己所認為的「可愛」。專攻網路文化的藝評家福嶋亮大（2010）認為，在網路發達的時代裡，宏大敘事（métarécit）已然失效，輕薄的《天竺鼠車車》輕易地在不斷反饋虛擬迴路中，發展出了具有自我指涉、能夠創造另類秩序的次文化宇宙。這個必定然的裂解，使得《天竺鼠車車》更加快速地跨越興趣、年紀、國族等群體界線，在短短兩週內席捲我的Facebook與Instagram牆面。

迷因的傳播與參與式文化

簡單地根據台灣網友對《天竺鼠車車》迷因（meme）的蒐集，目前至少有81張梗圖在中文的網路世界中流傳，實際數目必定更多，也必定會隨著劇集的推出持續增加。上述《天竺鼠車車》的可愛構造、小故事邏輯，與鬆散浮動的能指等次文化特質，讓台灣的閱聽眾、使用者輕鬆「盜獵」（poaching）該文本的符號系統，推波成爆紅的流行，例如描述擠在一起的車車就像「下課時的國中男孩」，甚至是挪用天安門事件的地獄梗「天安門車車」，都讓人們印象深刻。

知名文化研究學者Henry Jenkins（1992）以「文本的盜獵者」（textual poachers）的概念，描述了這種大眾積極地參與文本再生產的過程。喜歡《天竺鼠車車》的人們拒絕只是作為被動的閱聽人，他們根據自己的生活脈絡、想像資源，主動地盜取、剪裁、挪用、改寫作品，變成自己的形狀，形成大眾的文化參與（participatory culture），甚至是一種混合多種媒材、多樣平台、多類閱聽眾／產用者的「混搭文化」（convergence culture）。而《天竺鼠車車》就在這不斷裂解、充滿不確定的網路迷因次文化動力中，擴散成這波快速湍急的爆可愛潮流。

除了日本作品隱含的可愛特質外，更重要的是，我們都參與了這齣現代神話的建構與運作，作品的意義網絡緊緊地強化了我們彼此之間的聯繫。網友都說非常期待下星期二7點35分的到來，「最近星期二上班都特別準時」，相信你也是。所以，你都看到這了，還不趕快上車！Pui Pui！

參考文獻

四方田犬彦（2006）。かわいい論，ちくま書房。 李御寧（1984）。「縮み」志向の日本人，講談社。 福嶋亮大（2010）。神話が考える-ネットワーク社会の文化論，青土社。 Barthes, R. (1957). Mythologies. Le Seuil. Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory culture. Routledge. Jenkins, H., & Deuze, M. (2008). Convergence culture. Routledge.

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航