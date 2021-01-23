【東南亞週報】李顯龍賀拜登就職｜柬國接受中國捐贈百萬劑疫苗｜泰政府將對旅客收取300泰銖觀光費

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第102期，為讀者挑選2021年1月16日至1月22日期間，有關馬來西亞、新加坡、越南、印尼、柬埔寨與泰國的六則東協區域大事。

馬來西亞｜疫情延燒，大馬再推150億紓困振興計畫

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）1月18日宣布，再推出總額高達馬幣150億令吉（約台幣1,040億元）的經濟紓困振興計畫，以緩解「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）肺炎疫情對國家經濟造成的衝擊。

為遏制持續以四位數增長的單日確診病例數，馬來西亞上周進入緊急狀態，全國13個州屬和3個聯邦直轄區亦實施嚴格不一的行動管制令，預期將對經濟造成衝擊。然而相較於去年3月疫情爆發初期，當局嚴格封城、經濟活動停擺6周，每日損失逾20億令吉（約台幣139億元），這次的行動管制令允許較多產業持續運行，慕尤丁因而認為「經濟衝擊將在可控範圍內」。

為此，馬來西亞政府第5度祭出紓困舉措，即「馬來西亞經濟與人民保護援助計畫」（PERMAI），慕尤丁表示該計畫下共有22項配套措施，以對抗疫情、維護人民福祉、支持經濟運轉等三大目標為宗旨，包括落實疫苗接種、增加醫護人員數量並增發津貼、補助參與抗疫的私立醫療機構、加大對職場雇員檢測力度、延長各項稅務減免措施、延長貸款償還期限等。

馬來西亞正努力遏制第三波疫情，持續增長的病例數已讓當地醫療體系陷入崩潰邊緣，目前累計確診超過17萬例。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為1月12日，大馬首相慕尤丁透過電視、網路直播，向全國民眾宣布國家最高元首同意實施全國緊急狀態。

新加坡｜李顯龍賀拜登就職，盼美強力領導抗疫與持續深化星美關係

美國第46任總統拜登1月20日就職，新加坡總理李顯龍在恭賀信函中指出，美國強力的領導將為我們受到疫情影響後的集體復甦，以及後疫情世界的形塑帶來決定性的變化，並強調新加坡是美國長久以來的戰略、防衛與經濟夥伴，期盼新政府能持續依靠星國這個可信賴的朋友與夥伴，促進兩國共同利益與面對挑戰。

李顯龍提到星美兩國在2005年策略夥伴協定（Strategic Framework Agreement）與2004年星美自由貿易協定（United States-Singapore Free Trade Agreement）的基礎上，持續穩健地深化兩國在多項領域的合作，包括數位經濟、數據連結、資安以及基礎建設融資。

李顯龍也指出東南亞區域裡對美國有很深的善意，因為美國超過半個世紀以來，對於維持東南亞區域穩定與經濟繁榮扮演關鍵的角色。他因此期盼美國進一步深化美國與亞洲與東協組織的關係。

拜登曾於2013年以美國副總統身份訪星，並於2016年於美國華府與李顯龍舉行午餐會。拜登上任後對於東南亞區域是否會有更高的關注與更多的互動，星美關係的發展應是值得關注的切入點。

越南｜Vingroup傳擬收購LG智慧型手機部門

越南市值最高企業Vingroup集團傳出擬收購韓國LG電子的智慧手機部門，先從美國業務接手，作為打入美國智慧型手機市場第一步。

韓媒報導在近5年虧損45億美金的情況下，LG電子在本週傳出考慮退出智慧型手機市場。在本月稍早即有媒體做出相關報導，但LG電子澄清為謠傳。本週傳出LG電子執行長權峰奭發出內部信件，指出對於智慧型手機業務正思考各種可能性，以做出最佳決定，並保證不裁員、不影響員工就業。Business Korea報導，越南Vingroup是目前有意收購LG電子智慧型手機部門中，出價條件最佳的公司，擬先從接手LG電子美國業務開始，作為Vingroup打入美國市場的敲門磚。LG手機在美國2020年第三季的市占率約13%；若成功收購，憑藉LG電子的聲譽、研發技術、南美生產線與通路，對Vingroup的事業拓展是一大助力。

Vingroup近年來往轉型成科技製造商的策略發展，LG電子在2019年起把生產線移往越南，Vingroup原是LG電子ODM（原廠委託設計代工）廠商。其也在2018年推出越南本土智慧型手機品牌Vsmart，目前在越南是僅次於三星、Oppo的第三大製造商。Vsmart除了內銷之外，也有進軍緬甸、西班牙、俄羅斯等國家。並在2020年7月與美國高通（Qualcomm）技術合作，推出第一支5G手機；10月宣布擬在2021年與美國電信商AT&T合作，以平價5G手機進軍美國市場。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 Vsmart智慧型手機。

印尼｜西蘇拉威西6.2級強震襲擊，近90人喪生

印尼西蘇拉威西省（West Sulawesi）1月15日發生芮氏規模達6.2級的地震，造成省政府等多棟建築倒塌、近90人喪生、4萬人緊急避難。

地震震央位於西蘇拉威西省首府馬武柔（Mamuju）東北方36公里處，深度約18公里。馬武柔、馬杰內縣（Majene）為重災區，有近300棟建築倒塌，包含省政府與多家醫院。目前有近90人喪生、超過900人受傷、4萬人緊急避難。因進入雨季、缺乏大型機具，再加上地震引發土石流阻斷馬武柔和馬杰內之間聯繫道路，使救災效率欠佳，國家搜索隊已緊急從附近省份派遣救難人員前往救災。

總統佐科威在19日結束南加里曼丹省的洪災勘查後，前往地震災區訪視。南加里曼丹在1月4日發生水災，水深達1.5公尺，2萬戶受災，造成15人死亡、10萬人緊急避難。訪視地震災區時，佐科威承諾政府會提供災民補償，以及盡速重建省政府。

武漢肺炎疫情使災區情況更加雪上加霜，為避免疫情升溫，避難所將災民依不同年齡分群，但災區難以維持社交距離、缺乏個人防護裝備、也無檢疫能量，使西蘇拉威西省未來幾週恐成為武漢肺炎疫情傳播的熱點。國家災害應變總署發言人拉迪雅（Raditya Jati）表示，總署已緊急送出防疫用品與食物給災民，以防止疫情擴散。

圖為蘇拉維西島馬武柔（Mamuju）震後景象。Photo Credit：AP / 達志影像 圖為1月15日蘇拉威西島馬武柔（Mamuju）震後景象。

柬埔寨｜態度轉變，柬埔寨接受中國捐贈百萬劑疫苗

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）1月15日宣布，接受友邦中國捐贈的100萬劑武漢肺炎疫苗，將可供50萬柬國國民施打；為增進民眾信心，洪森17日也表示他將率先接種。

去年12月洪森針對疫苗採購計畫發表特別談話，強調柬埔寨僅採用經世界衛生組織（WHO）批准背書的疫苗，更直言「柬埔寨不是垃圾桶，更不是疫苗試驗場」，不會拿國民生命安全冒險。然而，在1月15日新增15例確診之際，柬國當局態度丕變，改口稱因防疫孔急，需要中國研製的疫苗，並感謝其慷慨相贈100萬劑。

洪森在臉書一段語音訊息中指出，「許多國家都已如火如荼展開疫苗接種，包括使用由中國國藥集團（Sinopharm）與北京科興（Sinovac）生產的疫苗，這正是避免柬埔寨人民染疫所需要的，我們不能再等下去。」接種將為自願性質且免費，首批對象包括政府、王室、國民議會與參議院等機構的領導人，洪森也表示願率先接種，以增進民眾信心。

柬埔寨另已透過全球武漢肺炎疫苗計畫（COVAX）採購100萬劑疫苗，預計3月運抵，後續將持續透過多元管道添購，以足夠柬國8成人口施打為目標，日前洪森接見新任印度駐柬大使時亦尋求印度捐贈疫苗。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像

泰國｜泰政府將對國際旅客收取300泰銖觀光費

曼谷郵報1月15日報導，泰國觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，泰國國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）昨天（14日）通過初步提案，未來每位國際旅客都將收取300泰銖（新台幣約280.23元）的入境觀光費，以用於管理旅遊景點和為旅客提供保險。

皮帕於1月21日進一步指出，泰國觀光暨體育部預計將從每名國際旅客所收取的300泰銖入境觀光費，將用於設置泰國旅遊基金以振興受到衝擊的旅遊產業。在300泰銖的入境觀光費用中，將有34泰銖被用作提供外國旅客在旅遊期間的保險，若旅客在赴泰期間生病或受傷都能獲得適當的醫療處置，其餘金額則將投入到泰國旅遊基金中，以維持和發展旅遊產業鏈。泰國觀光暨體育部將和財政部攜手合作，在2月前向因應疫情而成立的政府應變單位經濟局勢管理中心（Centre for Economic Situation Administration）提出詳細計劃案，以便實施此項政策。

據泰國旅遊局估計（Tourism Authority of Thailand, TAT），即便在泰國政府推出特殊旅遊簽證（Special Tourist Visas, STVs）計畫的情況下，泰國於2020年僅有約670萬名國際旅客入境。

Photo Credit: 中央社 武漢疫情下的泰國普吉島（Phuket）

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒