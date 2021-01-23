謝絕南亞速遞員的港人，見到白人送外賣會如何？

香港有人在網上叫外賣時，用英文註明不要印巴裔送遞員（No Indian／Pakistan riders），事後被揭發。該顧客的外賣帳戶被即時終止。

本人在港在德也不時光顧外賣，從不知道在備註欄除可寫上走糖、走鹽等特定食品要求，以及送遞時應在那個入口進入外，還可寫上種族要求。早知上次叫薄餅時，也鍵入「pretty blonde German girl, 20-30 years old, no boyfriend」，說不定現在去了約會，不會在此打文章。

部分香港人歧視印巴族裔，已經是長年累月的事。甚至去了歐洲，他們也會覺得所有印巴和中東人種身上必有異味。部分港人稱呼南亞和中東人（有時亦包括膚色較深的東歐和希臘人，因為不會分辨）做「阿差」。他們在歐美看見這些深膚色的人，也潛意識覺得對方較低等。「頭先過關check我護照嗰個阿差嚟㗎，都唔知佢摸完本護照有冇味。你就好啦，有真英國人關員 check。」然後幾個港人笑作一團。這位填上謝絕南亞速遞員的港人，假若見到白人來送外賣，未知會否開懷咧嘴恭迎，並給予一百大元貼士？

送外賣好與壞，完全無關種族，所有膚色的人，都可以是能幹的送遞員。一位住在科隆的香港男生，曾任外送員，並名列全公司送外賣數量每月之榜首。一眾德國本地和歐盟27國的外賣員同事望塵莫及，車尾燈都見不到。這男生有德國名大學碩士學歷，當大學講師也絕對有資格。所以我們千萬不要看輕外送員，這些印巴人士不少可能都有高學歷，中文比我們都寫得好，英文也比許多香港人流利。他們可能是兼職幫補學費，不久後，他們都會成為工程師、律師、會計師。很多港人知道後，都恨不到在備註欄補填「Can you marry my daughter?」

疫情期間，無論在港在德，叫外賣的人也會不少。希望大家繼續與外送員互相尊重，並多體諒他們的辛勞。每次見面，多說幾句道謝，多一個笑容，每一個外送員都銘記在心。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin