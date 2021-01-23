港府圍封佐敦「受限區域」，涉逾萬居民檢測、目標48小時內完成

港府首次因應疫情封鎖大範圍區域，不准居民進出，並要求居民留在家中，直至「受限區域」所有居民完成檢測方可離開。

政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，今日午夜前接受強制檢測。

港府今（23）日凌晨4時，引用第599J章發出禁足令，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

食物及衞生局局長陳肇始表示，該區感染情況持續嚴峻，在今年1月1日至20日期間，有162宗確診個案，涉及56幢大廈，過去數天的污水樣本亦持續有陽性。她指受限區域樓宇較高，亦多三無大廈及劏房，社區感染風險高。

陳肇始今早上午約9時見記者，至9時已有120人接受強制檢測，陸續會有更多居民做檢測，午夜前完成，居民在檢測結果大致確定後才可離開，當局期望周一上午6時前完成整個行動。

即使曾經檢測，今次都要再檢。如有陽性個案，當局會安排入院隔離，密切接觸者會到檢疫中心。

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民政事務局局長徐英偉指，已安排足夠檢測資源盡快為受限區域人士做檢測，今早6時起會安排範圍內人士陸續前往檢測站，亦有人手在每幢大廈樓下作安排，並已為市民分不同時段檢測，呼籲市民毋須心急。

徐英偉指，當局已設立兩條求助熱線 （852）23996949 / （852）23992139 ，供區內市民索取藥物及其他支援。

另外，食衞局亦會在「受限區域」內處所發出強制檢測公告，曾在過去14日身處有關區域超過2小時人士，即使在公告生效時不在有關區域，都要在今日午夜前做檢測，有關人士可到其他區域的臨時檢測中心或流動採樣站，亦可到門診或港鐵站索取樣本包檢測。

當局今次動員超過3千人全力支援，包括民政署、衞生署、社署、警署消防、入境及海關等，亦會有懂說少數族裔語言的人士協助大廈居民安排及解釋。圍封區內有51個檢測站。

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通知時間短，防市民逃走

昨日已傳出消息港府打算封鎖佐敦一帶，但多名衛生官員只稱稍後會有公布或著記者向其他部門查詢。該區居民憂心忡忡，不知是走是留，以及封區多久，有居民開始搜購糧食物資，有超市日常用品售清。

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昨晚至今早凌晨時段，始見大批政府人員及紀律部隊成員現身該區，並安排將糧食等物資運入該區。有警員始透露該區今晨4時封鎖，包括記者等人之後進出都受限制。

直至凌晨4時，政府始發稿正式公佈引用第599J章發出禁足令，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

被問到遲遲未公佈封區，不少區內居民已搬離，有播毒其他區域風險，徐英偉解釋，早前乙明邨亦曾有「禁足令」，認為通知時間越短，可避免市民逃走。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex