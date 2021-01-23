邱淑媞再提「封院」該全面「不出不進」，指揮中心：隔離更重要

當年在SARS疫情期間做出「和平醫院封院」決策的前台北市政府衛生局長邱淑媞，在臉書發文質疑中央流行疫情指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，害得出院病人、醫護家屬染疫，正確做法應是禁止部桃人員進出，並嚴格採取院內「一人一室」方式，同時「擴大社區採檢」，以防全台淪陷。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫戰略上目前還是以會認為「隔離」更重要，但有任何批評指教指揮中心都歡迎也會討論。

邱淑媞：桃園醫院該全面「不出不進」

邱淑媞臉書發文認為，院內爆發群聚感染，不該採取「只出不進」，而是應該採取「只進不出」或「不出不進」，因為處理傳染病，最重要的是趕快阻斷傳播；若真要准許出院，應比照入境者採取「一人一戶」或入住防疫旅館。如此一來，22日就不會新增2例本土案例（案881、案882）。

邱淑媞也說，另外儘管病人檢測陰性，但裡面可能有假陰性、潛伏期，不一定真的沒感染，但指揮中心現在把所有人混在一起照顧，這樣只要出現一個感染或接觸者，就全部交叉感染；正確應該採取「一人一室」，將所有陰性病人隔離治療，並參考中國大的方艙醫院，將確診者安置在同一間，因為彼此都感染了，不會再感染對方。

不過此貼文一出，立刻遭網友灌爆，「當年和平醫院封院就是錯誤決策，還有臉出來發文？」當年擔任台北市衛生局長的邱決議讓有部分醫護疑似感染SARS的台北市立聯合醫院（和平院區）無預警封院，全面禁止出入。最後和平醫院封院近2週的時間中，共造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾有97人感染、24人死亡，其中1人自殺。

事後監察院等各單位調查報告指出，台北市政府宣布接管和平醫院前，中央有提醒封院後應儘速疏散隔離，但是台北市政府並沒有做，後由中央接手疏散；依照衛生署機密資料顯示，此事件有150人感染，有超過30人是在封院之後感染的。

前民進黨立委林靜儀醫師也在臉書上表示，如果台灣在這次的防疫上有一絲可謂進步，是因為從未忘記17年前台北和平醫院粗暴封院的血淚教訓。如果對當年無辜警消醫護病患和家屬的驚懼無助與死傷有任何一絲不捨與感同身受、一絲遺憾或抱歉，現在怎麼還能輕率說出「封院」二字。

指揮中心：隔離相對更重要

自從衛福部立桃園醫院發生院內感染，指揮中心記者會幾乎每天都會有媒體詢問指揮官陳時中關於封院的問題。今天陳時中回應媒體提問時，再次表示，疫情走到這時候，各方有很多指教，整體抗役分成戰略面和執行面，戰略面他認為隔離相對重要；而執行上主要就是每一步都盡可能做到位，全體不管醫療人員、醫院、指揮中心都是，不管戰略或是執行面只要確實做好，都對疫情是有幫助的。如果各界有任何批評指教都歡迎，指揮中心也會加以研議。

陳時中日前數度表示，桃園醫院目前沒有「封院」，而是進行分艙分流、一人一室的感染控制。而進駐桃園醫院的部桃前進指揮所指揮官王必勝醫師也表示，居家隔離的員工在集中檢疫所或自家，其他員工則加強自主健康管理。沒有「封院」。他指出，醫院移出了部分較低風險病人，主要是希望讓這些病人降低受感染風險，也讓照顧的醫護能休息落實健康管理，並縮小分艙分流區域以因應人力短少。

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核稿編輯：翁世航