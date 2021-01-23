桃園醫院新增1例：染疫老翁三女兒確診，群聚感染接觸者967人隔離中

指揮中心今（22）日下午宣布，新增1例本土「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，為案881之同住家人（案885），也是昨天90歲患者案881的女兒之一；在大女兒882確診後，三女兒於第3次採檢後確診，至今無症狀；不過此案因為一直都在隔離中，並沒有接觸者。目前整個桃園醫院的群聚感染，已有967人在隔離中，為疫情有史以來最高。

90歲老翁三女兒確診

根據指揮中心的資訊，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人及主要照顧者之一，先前已列為案852之接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離；昨日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及相關防治作為。

指揮官陳時中說明，案885三女兒，在838案（桃園醫院群聚感染第1位醫生）確診時就已開始隔離，並在1月11日進行第一次採檢呈現陰性，後來1月17日因為又有852案，再次採檢也是陰性，這次則是因為2位家人確診所以採檢第3次，呈現陽性。陳時中表示，因為三女兒已經是被隔離的人，跟昨天大女兒（案882）情況不同，相關影響會比較小。

莊人祥則表示，現在案852、881、882、885算是一個群聚，以發病時間來看，基本上應該是852傳給這3位，至於3位家人到底誰傳誰？由於他們都是密切接觸者，被檢出陽性時序差不多，又都沒有症狀，就是互相傳，目前無法判定確切的傳染源。

Photo Credit:指揮中心提供

至於各界關心的案882足跡，指揮中心今天也宣布，此案在1/19和20這兩天，在傍晚時有道桃園的仲平黃昏市場買晚餐。地方衛生單位會採取消毒的措施，如果民眾也有在這兩天的傍晚前往該市場，需自主健康管理到2/3，有症狀就跟1922聯絡，呼籲大家不要過度恐慌。

有媒體詢問，現在案881的3個女兒當中，大女兒和三女兒都確診，二女兒狀況如何？陳時中則回應，已經連採3次都是陰性，目前也還在隔離中，原則上不會再做第4次採檢。陳時中也強調，原則是如果有症狀會採檢，這波感染事件到現在，大部分確診的個案都是有症狀的，已經採檢了非常多人，但不斷採檢不一定會發現新個案，好好隔離才是重要的事情。

隔離人數967，規模史上最大

至於其他人的檢驗結果都和昨天一樣，採檢的醫護人員當中有498名陰性，7人陽性；採檢的社區人員當中，127人陰性，6人陽性。目前總共有967人在隔離中，是有史以來最多的人數，主要增加在整個疫情調查回溯的人，包括醫院的紅區有191人全部列為居家隔離對象，另外陪病者100多人，也都列為居家隔離對象。

陳時中也說，出院者資訊較完整，預計陪病家屬的需要隔離的人數還會持續增加，為了讓「防火牆」發揮實質效果，相關接觸者都會盡量予以隔離。而醫院防疫部分，如果沒有必要來上班的就居家隔離起來。離開醫院的856人現在也每天都有電話關懷，如果有出現症狀就會要求採檢。

另外新增2名境外移入個案。案883為英國籍10多歲男性，去年12月28日曾於當地確診，並自我隔離10天，今年1月20日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案今年1月21日接受「英國專案」採檢，於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。



案884為美國籍20多歲女性學生，去年12月31日搭機來臺進行語言文化交流，並於今年1月1日入境臺灣，持有12月24日採檢陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月20日進行自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，其中同行友人2人，列居家隔離；其餘7人皆有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計14萬3747例武漢肺炎相關通報（含14萬780例排除），其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。

武漢封城1週年，陳時中：如今對病毒了解更多

有媒體指出今天是「武漢封城1週年」，請教指揮中心防疫團隊的想法，陳時中則回應，如果疫情已經過了，恐怕會比較有感受，不過現在台灣的疫情都還處在高張力中，雖然這確實是重要的日子，不是記者提出其實大家都忘了是今天。

陳時中也提出，他記得當時武漢封城第2天一早，他就到去部立桃園醫院去，到的時候就看到有2個年輕人在發燒篩檢站做檢測，他們就是從武漢回來的，問他們「封城怎麼出得來？」2位年輕人稱前一晚就從山路離開武漢，到另外1個城市後再飛回台灣，因為也擔心，所以一下飛機就到離桃園國際機場最近的醫院篩檢。而桃園醫院就是這樣，因為離機場近，很多相關風險都會跑到那邊；剛好現在又有群聚感染的事件，讓他特別想到那2個年輕人。

陳時中回想，當時整體邊境管制也很鬆散，他為了這2人回到指揮中心又和大家開會討論，也到行政院報告，擔心這這樣該怎麼辦？雖然武漢封城還是有很多人「離開」，如果他就看到2個，其他地方是不是跑回來更多？後來才決定採取邊境管制，而1年來整體不管從邊境管制還是醫院的篩檢、疫情調查的sop等都有進化；然而病毒也很頑強，1年來也是一直變化跟人類鬥智，只能說就是必須就更有耐心、團結抗疫。

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核稿編輯：翁世航