學測數學近5年最難，國文作文出現電影《王牌冤家》和柯裕棻〈冰箱〉

110學年度學科能力測驗昨（22）日第一天考試，考英文、國文（選擇題）、社會，今日則考數學、自然、國文（作文）；由於去年題目較簡單，高達1.4萬人滿級分創紀錄，被抨擊缺乏鑑別度後大考中心主任張茂桂因而自請下台；今年的數學和英文都被各界解題團隊評為「偏難」，預計整體滿級分的考生會減少，頂標、前標、均標、後標等4標的級分標準可能都會下降。

數學5年來最難，社會組可能會很挫折

《中央社》報導，去年（109年）學測數學科題目較簡單，被抨擊缺乏鑑別度，高達1.4萬人滿級分，創下歷史紀錄，大考中心主任張茂桂因而自請下台。今年學測數學科難度則出現明顯「鐘擺效應」，包括全國教師會、全國高級中等學校教育產業工會、得勝者文教等解題團隊，都評估難度較去年高出許多，甚至是99課綱命題史上最難的一次。

《中央社》報導，分析整份試題，中正高中數學教師林榮福認為，今年試題雖然也有簡單的題目，但整體難易度明顯提升，可能接近105學年度學測，應該是近5年最難，預估今年數學科拿到單科滿級分（最高15級分）的考生人數會減少，頂標、前標、均標、後標等4標的級分標準可能都會下降。

《聯合報》報導，全國教師會解題團隊形容今年學測數學科是「史上最難」，應該是舊課綱（99課綱）中最難的一次試題，許多試題以探究方式敘述，需高層次數學思考和分析，社會組學生可能感覺到非常挫折。

全教會分析，學測數學科有超過1/3題目接近考古題型，需對概念熟悉、多加練習才能運用自如。但也有類似108課綱的素養題型，例如第9題結合選舉議題，就融合了生活情境。全教會指出，學測試題應以測驗學生的基本數學能力為方向，並與指考試題有所區隔，今年這份試題容易導向學生放棄數學。

國文作文用作家散文、電影，引導思考「幸福人生」

《中央社》報導，今天為大學學測第二天，第二科國文寫作登場。今年題目為論述對一台「可以提供使用者任何幸福經驗的機器」的看法，以及寫作「如果我有一座新冰箱」。

《自由時報》報導，國文寫作要考生90分鐘內撰寫2大題，大考中心副主任黃璀娟說，第1篇用電影題材與新興科技的「刪除記憶」情節要考生權衡利弊；第2篇引作家柯裕棻及黃麗群關於冰箱想像，要考生抒發冰藏美好生活，看似不同引文，其實都引導考生指向「美好生活、幸福人生」的同一主題。

黃璀娟表示，國寫第1大題用電影《王牌冤家》、《健忘村》等內容，談刪除記憶的忘憂，加上澳洲研究大腦科技的刪除訊息等，要考生分析差異，並統整判斷「經驗機器」這類新科技對人類的利弊權衡。

第2大題，則是引柯裕棻〈冰箱〉及改寫黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉等內容，要考生以「如果我有一座新冰箱」為題，想像冰箱冰藏什麼符合期待的美好生活。

黃璀娟說，2大題雖引文不同，但都指向同一個主軸，就是如修改記憶、體驗「幸福人生」的利弊得失，以及冰藏「美好生活」等，引導考生思辨。

《中央社》報導，考場採訪的1名考生表示，冰箱題很難，因為是幾乎家家戶戶都有的家電，「日常到沒辦法去虛化它、怎麼寫都覺得怪怪的」。

另外東山高中戴姓考生表示，第1題他的論點是，若人人都能用這台機器過上沒有遺憾的完美人生，就會心生怠惰，他反對；至於第2題，他以小時候看到的冰箱小小的，長大後買了1個大冰箱，但裡面東西不多，感覺空虛、沒有愛跟溫暖。戴姓考生說，第1題比較好發揮，但第2題要從前導文章中抓到重點，再用自己的話去詮釋會比較好寫。

社會強調基礎知識和素養，大甲媽祖遶境入題

《央廣》報導，闈內審題老師指出，今年試題兼顧學科內與學科間的知識整合，12個題組中，有3組是地理與公民的跨科題、6組歷史與地理、3組橫跨3科。大學入學考試中心副主任黃璀娟說，當中有以印度咖啡豆的生產及貿易為例，結合歷史科的宗教文化、地理科的貿易路線及印度氣候特色，還有以大甲媽祖繞境作為試題情境。

《中央社》報導，建國中學教師莊德仁指出，歷史試題各冊分布平均，多數題目測驗基礎知識，考生只要找出關鍵字句並做出時空定位，應該不難答題；部分試題融入新課綱概念，如第31、70題呼應貿易戰時事，第60題設計則符合閱讀素養導向，將題幹史料與選項因果邏輯緊密結合。

地理題方面，麗山高中教師廖偉國表示，今年題目皆具備素養題型特色，以強調學科知識與探究方法的整合題型最多，例如以大甲媽祖遶境與地理資訊系統結合，考遊客拍照的地點定位，或以天氣圖考對客家桐花祭舉辦時間的影響，整體試題比去年容易，簡單題型比例較高。

另外英文題也被解題老師評析為偏難；《中央社》報導，全國教師會（全教會）解題團隊認為，英文科選擇題主題多元，文法及片語題型增多。文章結構較往年複雜，須強化閱讀理解及文章脈絡分析能力。翻譯及作文則生活化，易拿到基本分，整體難度屬「中偏難」，極具鑑別度。《中央社》報導，高中老師認為今年英文科選擇題難題較多，單字難度明顯提升，文法題也較複雜，整體屬於中間偏難，預估前標和均標可能會比去年下降1級分。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航