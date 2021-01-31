《眼鏡蛇道館》第三季：將故事核心拉回《小子難纏》的電影架構中，可謂是高招

YouTube Red（現為YouTube Premium）於2018年製作的電影《小子難纏》（The Karate Kid）後傳影集《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai），自播出之後就受到觀眾及影評的強烈好評，爛蕃茄有90分以上的認證，影集在Netflix播映後也拿下收視冠軍。最新的第三季由Netflix接手製作後，於2021年1月播出，熱度依然不減。

平心而論，《眼鏡蛇道館》是一個結構單調的影集，它的世界觀圍繞著《小子難纏》三部曲的架構，那本就只是以男主角拉魯索為中心所講述的空手道小子故事。1984年上映的《小子難纏》，其故事架構簡單，搭配三招兩式的功夫、青少年成長時期的掙扎，以及空手道如何成為救贖，這些很是扁平的人物線與故事觀，卻在後傳上映時，以影集的高長度，吸引了懷舊影迷與年輕影迷的目光，可說做出了相當成績。

就《眼鏡蛇道館》前兩季的故事線來說，在毫不添增《小子難纏》世界觀與舊人物的狀態下，後傳拉出了「主角們的後代」，讓兩代恩仇隨著空手道這個核心，展開了兩代人之間的對話。舊影迷在1980年代還是青少年，現在多是成家立業、有子女的中年世代。可能面臨中年危機與兒女教養的問題，這是《眼鏡蛇道館》鎖定的懷舊影迷標的。

但編導更厲害的是，正因為現在20歲上下的影迷，他們的父母是80年代成長的一群，而親子溝通上的隔閡，本來也就是當下網路世代在意的點。如果就一般倫理家庭劇的模式，談親情與家庭相處，自不會吸引年輕觀眾的目光。但《眼鏡蛇道館》是把焦點放在80年代的主角上，自然置入了80年代青年意氣風發的英雄風範。

從電影擷取的畫面，配合已到中年的主角困境，能讓年輕影迷想像自己父母過去，也曾跟自己有著一樣茫然、衝動跟追求。空手道就是兩代人的連結，等於是共通語言，使得年輕影迷跟中年影迷，不但可以從中體會自己的掙扎與困境，又可以體會到對方的狀況，可說各取所需。

但這個架構其實在第一二季就已完成。如果第三季一樣延續前兩季的操作方式，無論是新舊影迷都會覺得膩，而成了爛尾收場的影集之一。《眼鏡蛇道館》的編導一開始就想到了這點，所以在第二季埋下伏筆，不讓劇中的角色好過。他們用兩季的篇幅完成了兩個世代的心境對話後，讓劇中兩代主角的生活發生變故，自然已經被角色狀態吸引的影迷們，會想追看「他們後來怎麼了」。

第二季的結尾拿出了灑狗血的絕招。兩位主角──正派的拉魯索跟反派的強尼──鬥爭不斷，最後較勁的方式是拉魯索收了強尼的兒子羅比為徒，在比賽中輸給了強尼的高徒狄亞茲。而狄亞茲跟拉魯索的女兒莎曼沙交往，卻在吵架後分手，拉魯索女兒轉向跟羅比交往，兩個道館之間因此成仇，而有了劇終的大混戰。

混戰之後，羅比把狄亞茲打得半身癱瘓，闖下大禍。拉魯索與強尼都高度自責，拉魯索的宮城派居然教出傷害人的門徒，而強尼沒管好道場的小孩，而且自己兒子還打傷了自己的大徒弟。兩人最後都崩潰。而《小子難纏》裡面真正的反派、眼鏡蛇道館的創辦人克里斯，趁機奪走了強尼的道場。第二季就此結束，而這個轉折，讓原本影迷期待拉魯索跟強尼用嶄新方式「化解仇恨」的路數，整個急轉直下，讓人想追看之後的結果。

《眼鏡蛇道館》｜Photo Credit: YouTube Red

那麼第三季應該要有新的發展，結果編導在轉折中，竟然把故事核心拉回《小子難纏》電影的架構中，使得第三季還是充滿《小子難纏》的影子，這不可謂不是高招。

為何要把核心拉回《小子難纏》？因為空手道一直是貫穿此影集的核心。編導打從一開始就無意直接把《小子難纏》的精神與內容用光，而是切香腸式的，一點一點放在劇中。第三季有個重點，就是當莎曼沙面對兩個男友的鬥爭，還弄出癱瘓事件，自己本來就難受。而狄亞茲的新女友妮可絲（也是眼鏡蛇道館的成員）找上宮城道門徒報復，把其中一位門徒的手折斷。莎曼沙在場被嚇到不敢出手，從此得了恐慌症，無法面對學校同學的閒言閒語，從此不敢上學。

而拉魯索知道此事後，拿出了《小子難纏》第三集裡面的重點，就是「如何克服恐懼」。《小子難纏3》的結尾，拉魯索對上克里斯找來的凶狠對手，被打得信心全無，卻在宮城先生的打氣下，重振自我，蟬聯了冠軍。

這種經歷了個人挫折從谷底翻身的架構，本就是上個世代運動電影的老哏。而《眼鏡蛇道館》第二季結束後身心都被摧毀的兩代空手道人，卻全都在這個老哏的精神下，得以翻身。莎曼沙以此救贖自己，而原本自我放逐的強尼，卻在拉魯索邀他幫忙找回羅比，在過程中不斷反思與驗證自己的空手道理念，然後決定要幫半身癱瘓的狄亞茲復健，試著找回自我。

相對來說比較平順的拉魯索，其實內在有很大陰影。因為他的成功一直都活在宮城先生的鼓勵與教導下，結果當他自己成為「先生」後，卻弄得一蹋糊塗，他本來就沒有自信。加上他的公司遭遇危機，他只好東渡日本，回到沖繩（《小子難纏2》的背景），試著找到人生平衡的答案。結果在重遇《小子難纏2》那些有恩怨情仇的舊人後，不但學到了宮城派不傳外人之密（點穴法），而且找回了自信。

「經歷挫折然後找回自信」是第三季的重點。而這個精神透過兩代的劇情線，複刻了《小子難纏3》的寓意，而且情節轉折更深化。原本老哏就是不管什麼時代都通用的東西，而《眼鏡蛇道館》第三季不但活用老哏，而且每集的內容都不斷地強調「80年代的老土作風」跟新世代人的衝擊，拉魯索自以為的正直與純潔，卻老是被身邊人吐嘈。這些都是每集的亮點。

Photo Credit: 《眼鏡蛇道館》

在空手道、《小子難纏3》、80年代 vs. 21世紀的亮點中，編導還是把《小子難纏》中那恆久不變的「正邪對決」當成故事轉折的重點，使得第三季到結尾時，還是讓人想追看結果。

照理說在「挫折後找回自信」這個寓意下，替影集畫上句點，就可說完美。但從電影到影集那個無所不在的黑暗象徵：眼鏡蛇道館創辦人克里斯，就陰魂不散地糾結強尼跟拉魯索，以及新一代的空手道人。

原本第三季的重點在講療傷，兩代人彼此間如何化解心結。但克里斯常從中作哏，在他的挑撥下，眼鏡蛇道館的人不但變本加厲，而且強尼跟拉魯索原本可化解心結的時刻，也被他不斷挑撥，使得兩人怎樣都沒和好。這個壓力放到了第三季的最後，克里斯挑撥門徒闖入拉魯索家，跟狄亞茲、強尼的新道館門徒、宮城派門徒大戰，而拉魯索跟強尼按耐不住，分別跑去找克里斯，要解決問題。

各方一言不和，展開大亂鬥。雖然拉魯索使出了宮城派的點穴法，制伏了克里斯，但克里斯佈下陰謀，讓強尼的兒子羅比因此同時憎恨拉魯索跟強尼，使得原本可救回來的羅比加入眼鏡蛇道館，陷入了黑暗深淵。

這種在通俗的正邪對立下，以一個魔頭克里斯，就讓正反主角強尼跟拉魯索關係時好時壞，現在又直接讓一個匯集兩方恩怨糾葛於一身的羅比成為第二代裡的反派角色，使得原本可能在第三季即可劃下句點恩怨情仇，將在未來的第四季發酵。而眼下看似同仇敵愾的強尼跟拉魯索，會否在第四季上演觀眾期待的「對決」場面，也是另一個賣點。

小結來說，《眼鏡蛇道館》這個原本單純只講正邪對立，好人戰勝壞人，空手道如何救贖自己的《小子難纏》後傳影集，在三季影集的鋪陳下，內容不但兼顧懷舊，跟上時代，同時在戲劇元素上，也如通俗劇一樣弄得扣人心弦，是少見的佳作。通常一個熱門影集，到了第三季大概就是顛峰，很多是一二季後就重複老哏，沒了新意，而難以為繼。但《眼鏡蛇道館》第三季卻一點也不退步，還讓人期待明年的第四季。相當值得一看。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航