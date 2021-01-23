Larry King Show永遠落幕：美國「傳奇主持人」賴瑞金逝世，享壽87歲

（中央社）曾在美國有線電視新聞網（CNN）談話節目主持25年的賴瑞金（Larry King）今天逝世，享壽87歲。他於本月初因確診感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）住院。

賴瑞金官方推特發表聲明指出：「Ora Media（影視製作公司）深感悲傷宣布，我們的共同創辦人、主持人及好友賴瑞金今天早上在洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）逝世，享壽87歲。」

賴瑞金的兒子強斯（Chance King）也證實，父親於今天早上逝世。《CNN》今天引述親近賴瑞金家人的消息人士報導這項消息。

關於賴瑞金的死因目前未獲證實，但《CNN》等媒體先前報導，他本月初因為感染武漢肺炎，住進洛杉磯西達斯西奈醫學中心。

賴瑞金多年來疾病纏身，除患有第2型糖尿病，還多次心臟病發作，1987年做過心血管繞道手術，並於2017年宣布診斷出罹患肺癌，後來手術成功治癒。賴瑞金2019年也接受治療處理狹心症問題。

主持節目25年，賴瑞金訪問過5萬人

賴瑞金出生於1933年11月19日，本名勞倫斯・哈維・吉格（Lawrence Harvey Zeiger），是東歐猶太移民之子。賴瑞金在《CNN》主持「賴瑞金現場」（Larry King Live）25年，2010年退休，6000多集節目中訪問過總統候選人、社會名流、運動好手、電影明星，也訪問過一般市井小民。

從1985年到2010年，他一直擔任《CNN》的夜間節目主持人，並得到許多榮譽，包括兩度榮獲被視為廣播電視媒體界普立茲新聞獎的皮博迪（Peabody）獎。

透過他與名人訪談、政治辯論和專題探討，賴瑞金不僅是一個資深的播音員，他也因為對每次訪問都充滿好奇心，而使他顯得與眾不同。億萬富豪裴洛（Ross Perot）1992年在賴瑞金的脫口秀宣布他將競選美國總統，對當年大選投下震撼彈。

賴瑞金估計進行過5萬次採訪。1995年，他主持中東和平峰會，當年的與會者有巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特（Yasser Arafat）、約旦國王胡笙（King Hussein）和以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）。

他節目的座上賓包括達賴喇嘛、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、歐巴馬（Barack Obama）、比爾蓋茲（Bill Gates ）、女神卡卡（Lady Gaga）等政治、商界及娛樂圈名流。

Photo Credit: Reuters/達志影像

賴瑞金一貫的吊帶褲造型是節目的特色之一。2010年6月，「賴瑞金現場」播出屆滿25週年之後，賴瑞金突然宣布將退休，並告訴觀眾「該是把我的夜間吊帶褲掛起來的時候了」。他的接班人是英國記者與電視名人皮爾斯摩根（Piers Morgan）。

但他退休日子並不長久，2012年又重拾麥克風，在Ora電視台主持每週3次的Larry King Now節目。富比世（Forbes）報導，Ora電視台是賴瑞金與墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）共同創辦的隨選數位電視網。

去年，賴瑞金兩個成年子女在數週內相繼離世，65歲兒子安迪（Andy King）7月下旬心臟病發作不治，接著52歲女兒夏雅（Chaia King）在確診肺癌不久於8月離世。

賴瑞金的推特帳號有240多萬名跟隨者。今天之前，他最近一則推文是在去年11月底發布，當時他祝福粉絲感恩節快樂。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡