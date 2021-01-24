69人接種兩劑仍確診，以色列媒體質疑「輝瑞疫苗」效力

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，截至今（24）日全球已有超過9800萬人染疫，並有211多萬人因此死亡。

在各廠疫苗陸續緊急授權後，以色列為目前施打輝瑞（Pfizer）和BioNTech疫苗人口比例最高的國家。然而以色列當局防疫首席專家卻出面質疑，指疫苗接種第一劑後的效果「比我們原先預想的低」，有超過1萬2400人在打過疫苗後仍感染武漢肺炎，其中69人是打了兩劑後仍確診。

（中央社）以色列的武漢肺炎病毒疫苗全國接種速度名列世界前茅，但當地媒體披露，以國首席防疫專家艾許（Nachman Ash）覺得輝瑞疫苗的保護力低於藥廠原先聲稱，且恐無法對付變異病毒。

美國之音（VOA）指出以色列的疫苗接種速度居全球之冠，全國930萬人裡已有200多萬人至少接種了第一劑；以色列媒體則稱接種完第二劑的人超過40萬。

以色列軍方電台（Army Radio）披露，在以國19日內閣會議討論是否擴大全國封城前，首席防疫專家、艾瑞爾大學（Ariel University）教授艾許與衛生部官員談話時，質疑輝瑞和BioNTech疫苗接種一劑後的效力。

報導引述艾許的話指出，許多人在第一與第二劑的間隔期間確診，顯現接種第一劑後的效果「比我們原先預想的低」，接種第一劑後的保護力數字也不如輝瑞所講的。

《以色列時報》（The Times of Israel）引述以國衛生部資料指出，有超過1萬2400人在打過疫苗後仍感染，其中69人是打了兩劑後仍確診。輝瑞聲稱，他們的疫苗打完第一劑的保護力約在52％，但接種完第2劑後幾天就可提高至95％。

以色列衛生部公衛司司長歐若普瑞斯（Sharon Alroy-Preis）宣稱，接種完第一劑14天後，染病人數減少約50％，但這只是初步數字。

軍方電台報導還指出，在19日與衛生部官員談話時，艾許還表示不確定疫苗對變種病毒也會有保護力。

在全國接種一個月後，以色列衛生部官員原本希望單日確診與重症病例能出現顯著下降，但卻看不出有此趨勢。《以色列時報》指出祭出封城與大規模接種後，感染狀況與醫院負荷仍無法減輕的禍首應是變異病毒，特別是英國的變種株。

另據以國其他媒體報導，艾許在19日的所謂防疫內閣會議裡告訴各部會，衛生官員估計目前30％到40％的確診為英國變種病毒，幾週內就會在以國國內流行。據稱艾許建議延長全國性封城兩週到2月4日。

《中央社》報導，目前至少有60個國家或地區，相當於全球61％的人口，已經展開施打疫苗的行動，但9成的疫苗集中在11國注射。按照人口比例，目前為止以色列施打的比例領先全球，估計已有212萬人注射243萬劑疫苗，占總人口近四分之一。

而在1月10日以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）（下圖右）也率先接種疫苗：

《BBC》報導，民眾在接種疫苗後仍然感染病毒，疫苗的有效性受到質疑。但英國《衛報》引述以色列衛生部公衛司司長普瑞斯的話表示，在大多數情況下，這是因為個人在接種後沒有建立足夠的抗體，隨後又接觸到了病毒。

《中時新聞網》、《香港經濟日報》報導，截至1月17日的調查，已接種輝瑞疫苗的以色列市民當中，有1127人出現副作用，大部分屬於輕微症狀。有293宗個案報告出現疲累、頭暈、發燒等的副作用，另307人於接種後打針位處腫痛、發紅等，均屬局部及短暫不良反應。

衛生部門續指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy），當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

而日前曾發生一名88歲老翁注射疫苗後死亡，當局正調查死因是否與生前的健康問題有關。此前已有3人接種疫苗後死亡，其中2名死者分別為75歲、88歲男子，他們均患有心臟病；另外1人則沒有透露病歷及年齡。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範