全球車用晶片大缺貨：德經濟部長致函台灣政府點名台積電幫忙，美、日也尋求協助

德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前致函給我國經濟部長、行政院副院長，籲請當局為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量。

其實不只德國，美國汽車產業代表日前也拜會台灣駐美代表蕭美琴，希望台灣車用晶片確保優先供應美國3大車廠（福特、通用、克萊斯勒）。日本三菱汽車也找上總統府資政林信義，表達希望協助直接採購台積電車用晶片的意願。

為何目前全球車用晶片深陷嚴重缺貨的危機？其實斷供的原因及供需失衡情況之所以會出現，與疫情的變化有關。

德經濟部長罕見致函台灣政府，點名台積電增產汽車晶片

《自由時報》報導，全球車用晶片大缺貨，衝擊各國汽車產業。外媒報導，德國經濟暨能源部長阿特麥爾致函給台灣政府，籲請當局為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，且還特別點名要台積電的晶片。

根據彭博社報導，阿特麥爾日前致函台灣經濟部長王美花及行政院副院長沈榮津，指出半導體對汽車產業的核心重要性，並稱當前晶片短缺態勢已危及德國汽車業及全球經濟復甦，籲請台灣政府向其主要晶片生產商台積電明確傳遞這項訊息。

《中央社》報導，台經院研究員劉佩真分析，受疫情催化，去（2020）年高效運算、物聯網、消費電子、行動裝置快速發展，帶動對晶片需求增加，很早就向台積電下單；相對的，全球汽車產業受到疫情衝擊，一直到去年第3季才緩步復工，由於下單時間晚，導致晶片訂單生產排程落到最後。

劉佩真指出，在車用晶片供給持續緊俏下，終端車廠面臨減產，而德國汽車產業、車用電子發展一直是全球重鎮，汽車產業能否回穩，牽動德國、歐洲地區經濟復甦的腳步及動能，推測這是德國經濟部長做出致函台灣政府這項罕見動作的主因。

台積電回應：會緊密合作支援產能需求

（中央社）德國經濟部長致函台灣政府，籲請提高汽車業晶片供給，並希望向晶圓代工龍頭台積電傳遞訊息。對此台積電今（24）日表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

德國經濟部長阿特麥爾籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量；他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。台積電今天上午回覆中央社記者詢問表示，「這對台積公司是首要考量，我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

台積電總裁魏哲家日前在法說會上指出，汽車市場從2018年開始相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）影響，客戶在去年第3季時也持續降低需求，台積電在去年第4季才開始看到產業突然回溫現象。

魏哲家指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，去年全年台積電產能因為其他領域客戶強勁需求，呈現緊繃狀態。因此短期間內由於汽車產業供應鏈需求反彈，產能供應緊繃的現象將會更明顯。

去年第4季車用電子應用雖然僅占台積電銷售比重約3％，不過季增幅度卻是應用別第2大，季增幅度達27％；去年全年車用占台積電銷售比重約3％，較前年減少7％。

受到疫情衝擊，去年全球車用半導體市場規模下滑，不過特定車用半導體產品卻逆勢成長。從晶圓應用分布來看，去年車用占全球8吋晶圓需求比重約33％，占12吋晶圓需求比重約5％。

產業人士指出，大約8成矽晶圓面積比例的車用晶片在8吋晶圓產線生產，電動車加上自動駕駛應用需求強勁，帶動8吋晶圓投片量大增，8吋晶圓廠產能早已塞爆。

晶圓代工廠世界先進董事長方略日前就指出，今年汽車出貨量可望自去年的7200萬輛，增加到7700萬輛，每輛車內含半導體價值也將增加15％，車用半導體將成長約24％，整體半導體需求非常強勁，晶圓代工供不應求。

根據工研院產業科技國際策略發展所資料，去年全球車用半導體市場規模年減12.2％，不過先進駕駛輔助系統（ADAS）半導體反而年成長10.5％，電動車用晶片年成長10.6％；預估到2024年，全球車用電子半導體市場規模可到639億美元，占全球半導體市場比重約10.8％，年複合成長率約9.3％，預估到2024年所有車用半導體產品將呈現正成長趨勢。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 台積電為為全球最大的晶圓代工半導體製造廠，總部位於新竹科學園區，主要廠房則分布於新竹、台中、台南等台灣各地的科學園區。

不只德國，美、日也尋求台灣高層協助

《財訊》報導，美國汽車產業代表日前拜會台灣駐美代表蕭美琴，要求基於台美關係友好，希望台灣車用晶片應確保優先供應美國3大車廠（福特、通用、克萊斯勒）；另一方面，德國福斯集團、日本三菱汽車也找上總統府資政林信義，表達希望協助直接採購台積電車用晶片的意願。

其實不單德國、美國及日本，目前車用晶片缺貨已是全球皆然。《中央社》報導，中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華指出，晶片供應短缺問題是真實存在。李邵華進一步分析斷供的原因，主要是受歐洲和東南亞等地受到第二波肺炎疫情影響，晶片供應商降低產能、陸續關閉工廠，加劇了晶片供需失衡，影響下游企業。

《鉅亨網》報導，奧迪指出受汽車晶片短缺影響，已經有超過1萬名員工暫停工作。

福斯集團則宣布今年第一季在歐洲、北美和中國工廠將減產10萬輛；福特宣布從1月18日至2月19日在德國的工廠停產。此外日產、本田、通用、雷諾等等一眾車廠，均紛紛表示正面臨晶片短缺問題。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範