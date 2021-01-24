24日新增2起武漢肺炎本土病例，部桃醫院患者及同住家人確診

今（24）日疫情記者會由疫情指揮中心指揮官陳時中親自主持，宣布國內新增5例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，其中2起為本土病例，為衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染新增2名確診患者。

國內今新增2起本土病例，為部桃醫院患者及同住家人

今日下午2點，中央流行疫情指揮中心召開疫情記者會。陳時中表示，國內今日新增5例武漢肺炎病例，當中有3例為境外移入，1位為南非境外移入（案886），2位美國為境外移入（案887、888）；另新增2起本土病例（案889、890）。

案889及案890發病日，目前初步判斷為1月20日，案889為部桃12A病房的患者，感染源尚待釐清；案890則為案889同住家人。日前12A工作人員已經過採檢皆為陰性，但為因應案889的出現，目前已將12A的醫護人員再召回採檢，結果尚未出來。

案889及案890的足跡，目前已知個案有與朋友運動打乒乓球，外出吃飯兩次，詳細時間、地點資訊待確認之後會進行公布。

目前總計部桃群聚感染已有1301人居家隔離（醫院445人，社區266人，回溯590人）。其中醫院接觸者已採檢514名，共508名陰性，6名陽性確診個案（案852、856、863、868、869、881）；社區接觸者則已採檢136名，當中129名為陰性，並有7名陽性確診個案（案839、864、865、870、882、885、890）。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另外，針對案882的公共場所活動史，指揮中心也在今日新增時間資訊：

1/19，16:40－17:10：桃園仲平昏市場

1/20，16:00－16:20：桃園仲平昏市場

即日起開放部桃專案民眾使用「緊急醫療24小時線上諮詢平台」

衛福部石崇良次長表示，因應部桃專案，針對居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的民眾，以及住院時的陪病人員、同住家人等等，即日起開放部桃相關民眾使用「緊急醫療24小時線上諮詢平台」。

此線上諮詢平台為與急診醫學會共同合作，全天候有兩線急診醫師為民眾諮詢。使用者須先下載App，並實名註冊後開始免費使用。諮詢後若有需要開藥或就醫，皆會協助後續取藥、就醫及採檢。讓部桃專案的相關民眾除了1922，也多一線上管道讓醫師提供判斷及協助。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

陳時中表示，以目前的情況，國內並沒有針對疫情放鬆的本錢，2月4日會是非常重要的觀察點。

衛福部石崇良次長表示，有關醫療量能的部分，截至今日上午，負壓隔離病房供房間數尚有400間左右，維持水平。專責病房的部分，雖因部桃醫院一案受部分影響，但目前雙北的量能仍然充足。

加護病房（ICU）部分，因目前新增確診個案重症患者的人數並不多，所以重症醫療資源大致OK。不過石崇良也表示，秋冬時節原本就會有一些慢性病病人出現病情變化，因此加護病房的使用量能需求會較高，因此仍持續監測當中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範