俄羅斯100多座城市連線示威，要求釋放反對派領袖「納瓦尼」，超過3000人被抓

俄羅斯於當地時間23日共有100多座城市連線示威，數以萬計民眾走上街頭，要求釋放反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。遊行過程中超過3000人被捕，當中也包括納瓦尼的妻子。此外，納瓦尼也於22日對外發出被捕後的第一道消息，就是聲明他不會自殺。

俄羅斯逾百城市示威，要求釋放反對派領袖，3000多人被捕

（中央社）俄羅斯全國各地於當地時間23日有數以萬計民眾走上街頭，譴責克里姆林宮統治，並要求釋放反對派領袖納瓦尼。根據統計，共有100多座城市連線示威，超過3000人被捕。

納瓦尼先前身中神經毒劑在德國治療，康復之後從德國返國，但他17日一抵達莫斯科機場就遭逮捕。他被捕後號召支持者發動示威，全國各地今天有數萬人群起響應。

美國與歐洲聯盟（EU）都譴責俄國對示威群眾祭出的逮捕等手段，歐盟外交政策首長波瑞爾（Josep Borrell）表示，25日將討論「接下來的舉措」。

示威行動涵蓋全國超過100座城市，以地域範圍而言，規模堪稱空前。2012年與2019年反對派雖都號召了大型示威，但主要地點集中在莫斯科。

在今年稍晚國會大選前，這些示威活動也被視為反對派動員能力的考驗。

本次的示威以莫斯科的場面最為火爆，約1萬5000人聚集在市中心的普希金廣場（Pushkin Square）與周邊地區，群眾拿雪球襲擊重度武裝的鎮暴警察，員警以棍棒回擊後，將群眾拖離現場。

根據《美聯社》報導，全國各地共3000多人被捕，其中包括納瓦尼的妻子。

示威者：「我站出也是為了我的兒子，因為現在這個國家已經沒有未來」

《BBC》報導，這些示威者的年齡從青少年、學生到老人都有。在普希金廣場，部分示威者手持「釋放納瓦尼！」、「普亭走開！」等示威標語。其中一名女性告訴記者，她決定參與這次的示威活動是因為「俄羅斯已經變成一個大監獄」。

現年53歲的Sergei Radchenko告訴記者：「我已經厭倦擔心受怕了。我站出來並不只是為了納瓦尼，也是為了我的兒子，因為現在這個國家已經沒有未來。」

納瓦尼的助手Lyubov Sobol，日前已經因為敦促俄羅斯人參與這場抗爭而遭到罰錢，而在抗議現場，她也於推特上貼出自己被記者採訪到一半時，突然遭警察強行拖走的畫面：

Момент задержания Любови Соболь pic.twitter.com/8Qr0xjhoDG — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 23, 2021

《CNN》報導，納瓦尼本人目前遭到審判前的羈押。其中一位參與莫斯科抗議遊行的20歲女性Kirill受訪時表示：「我並不為我的國家感到驕傲，我不想要我的政府對人下毒、把他們丟進監獄。我希望能有更多自由......所以我現在試著為自己的自由站出來。」

俄羅斯方面，外交部則站出來指責美國鼓勵抗議活動，因為美國駐俄羅斯大使館在其網站上發布警報，建議美國公民避開示威遊行。

為以防萬一，納瓦尼發表不自殺聲明

《莫斯科時報》報導，納瓦尼22日時於推特發部影片表示自己不會計畫任何自殺：「為了以防萬一，我並未計畫自己在窗戶上吊，或是利用尖湯匙割腕自殺.......我會非常小心的使用樓梯，同時他們也每天測量我的血壓，所以突發性的心臟病發作也不該發生。......我目前心理與情緒都處於穩定的狀態。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範