部桃醫院1/6-19「出院、陪病、同住者」即刻起列居家隔離，估約5000人受影響

今（24）日晚間6點，中央流行疫情指揮中心臨時召開本日第二場防疫記者會。指揮官陳時中表示，為因應國內「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情變化，衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染事件中的相關人士居家隔離措施，將擴大回溯進行。

根據最新防疫規定，凡是1月6日到1月19日曾於部桃醫院的出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，案889就醫時的相關接觸者，即刻起，全數列入居家隔離至出院的第14天。

陳時中指揮官表示，下午針對整體疫情進行討論，由於疫情變化，目前將擴大回溯醫院相關接觸者的居家隔離措施。

從1月6日到1月19日，只要曾經於部桃醫院整棟大樓住院暨出院者，包括：

出院病患及其同住者，陪病者及其同住者

案889就醫時的相關接觸者

上述部桃群聚感染事件相關人士，即日起，全數列入居家隔離至出院的第14天。已完成居家隔離者，將安排採檢並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另外為了讓醫療院所能夠更加提高警覺，對健保雲端的提示，將增列1月6日起曾至部桃門急診就醫的病人及工作人員，都列入自主健康管理的對象。

陳時中指揮官表示，目前已經陸續發出通知，也希望透過媒體讓相關人員知道目前的最新措施。居家隔離的通知書及其他相關通知會陸續送達，一些需要協尋、連絡不到的也會請警政單位協助，務必在最短的時間通知所有人。

醫院的部分出院名單相對清楚，比較有困難的是陪病者的部分會比較複雜。因此特別請當時出院病患及其同住者，陪病者及其同住者即刻起請勿外出，等候通知。自今晚6時起，會有衛福部、警政、民政等相關單位協助聯繫。

若有民眾接到訊息但尚未收到通知，不清楚情況，可直接播打1922詢問。

陳時中表示，由於目前尚無法確定陪病者數量，不過粗步估計，此次最新調整應該會影響到約5000人。

由於上述人士即刻起被要求不要外出等候通知，時間較為緊促，怕大家未做適當的準備，相關後續也會由桃園市政府關懷中心、桃園市衛生局啟動，針對整戶列入居家隔離者，進行關懷與協助措施，希望幫助大家度過難關，並讓社區風險減到最低。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範