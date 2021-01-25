傳台灣漁船印尼海域被扣押，駐印尼代表處：嚴正交涉確保合法權益

（中央社）印尼海軍日前扣押屏東東港籍漁船海建興20號，中華民國駐印尼代表處今天說，第一時間已與印尼外交部、海軍司令部聯繫，瞭解漁船被扣押的理由與過程，持續與印方嚴正交涉。

印尼海軍23日指出，22日例行巡邏時在印尼的專屬經濟海域北納吐納海（North Natuna Sea）發現海建興20號（Hai Chien Hsing 20）疑似在捕魚，登船檢查後發現該船沒有捕魚許可，船上有12公噸漁獲，已將漁船拖到海軍基地調查。

代表處回應中央社記者詢問時指出，中華民國籍漁船海建興20號22日上午在印尼納土納群島（Natuna Islands）北方海域被印尼軍艦登船檢查，23日下午被帶到印尼蘭巴海峽（Selat Lampa）的軍港留置扣押。該軍港位於廖內省（Riau Islands）。

代表處指出，代表處接獲通報後，第一時間與印尼外交部以及海軍司令部等相關機關聯繫，了解漁船被扣押的理由與過程，此刻正持續與印尼相關單位嚴正交涉當中，以確保中華民國漁船的合法權益以及國人的生命財產安全。

東港區漁會總幹事林漢丑24日稍早指出，漁船是否侵入印尼海域待釐清，盼相關監控資料能釐清漁船作業位置。漁業署則表示，漁業署正透過外交部、印尼代表處協助了解漁船被印尼公務船扣押的相關消息。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範