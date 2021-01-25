部桃武漢肺炎疫情延燒中：桃園市宣布停止寒輔、營隊活動，科技大廠接力採取防疫措施

衛生福利部桃園醫院「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心昨晚發布最新的防疫規定，擴大醫院相關接觸的居家隔離措施。桃園市長鄭文燦今（25）天宣布，學校相關活動及空間都即刻停止，讓學生在家中及線上學習。

科技公司鴻海也施行相關應變措施，宣布居住桃園的員工今起實施在家上班，不用進入廠區工作，並啟動4項防疫措施。新北市長侯友宜今天上午也表示，19日已下令新北市境內54家醫院，非必要特殊情形不准探病。若有需要，探、陪病人數都限制為1人。

鄭文燦宣布學校相關活動今起停止，社區關懷據點也將暫停運作

《中央社》報導，衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚擴大，桃園市長鄭文燦今天宣布，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止，讓學生在家中及線上學習。

鄭文燦出席桃園市政府防疫專案會議表示，中央流行疫情指揮中心採取高強度防疫對策，中央地方須同心防疫才有可能讓風險降低，市府團隊要整體投入，在這段非常時間，每天都要舉行防疫會議。

《自由時報》報導，鄭文燦表示，桃園市將採取一系列管制措施，減少群聚風險，大型集會或局處活動一率停止或延期，到2月底前都要採取這個方案。

《聯合報》報導，桃園市教育局長林明裕指出，除了課輔、營隊、志工活動全部停止外，校園場地也暫停開放，此外大園國際高中、武陵高中的英語營也一律取消延期。另外，林明裕表示，全中運尚未宣布取消，而因此中小運動會目前採取取消開閉幕、啦啦隊表演並安排實名制措施。

鄭文燦說，若全中運有宣布取消延期，中小運動會就跟進，如全中運照常舉行，那中小運動會將採取僅有選手及裁判參加，場內不開放觀眾觀賽。

《自由時報》報導，鄭文燦昨（24）日表示，市府社會局這2天已經研議決定全市關懷據點的暫停運作將暫停服務，因為這段時間要減少群聚、減少飛沫傳染的可能，尤其社區關懷據點很多都是長者，抵抗力比較弱，社會局已經通知所有關懷據點停止供餐服務。

其實，桃園市去年3月9日因為疫情升溫，也曾全面暫停社區關懷據點等服務，直至去年6月初疫情趨緩才又恢復服務，不過，時隔半年疫情升溫，只能再次喊停。

鴻海、宏達電啟動居家上班計畫，新北市境內醫院限制探、陪病人術與時段

《中時新聞網》報導，鴻海集團建議住在桃園的員工，若是到桃園以外地區工作，宜改採居家上班，但若是赴桃園廠區工作，則沒有限制，仍可進廠工作。

鴻海科技集團今日發出聲明表示，因應部桃醫院疫情擴大，鴻海公司配合政府防疫工作，啟動4項防疫措施，包括一，居住在桃園市，有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班、二，各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班、三，各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主、四，各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消殺等級提升。

《自由時報》報導，宏達電指出，昨日公司高層討論後，新店總部50%員工居家上班，50%到公司上班。

宏達電昨晚發布，針對疫情的最新發展，董事長王雪紅指示即刻啟動去年（2020）3月各部門50% WFH備援人力的計畫，期使員工可以儘量避免搭乘大眾運輸工具、避開與社區潛在感染源的可能接觸、降低辦公室上班人數密度，以及保護各位同仁的家人親友或同住者的健康與安全。

《中央社》報導，新北市長侯友宜今日上午到板橋區公所出席里幹事研習時表示，這波目前尚未收到新北市被匡列的名單，但預估應該會落在400到500人左右，且新北與桃園是共同生活圈，這5000人中一定有不少常到新北市。

侯友宜指出，疫情升溫，19日已下令，全新北市54家醫院探病、陪病都限制1人，探病每日限1個時段、每時段1個小時為限；即起更加嚴格，非必要特殊情況，不准探病，只有陪病。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範