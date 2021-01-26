加拿大卑詩省推防疫「性」指南：你就是自己最安全的性伴侶

文：胡玉立（中央社駐多倫多特派員）

「你願意和我一起呼吸同一片空氣嗎？」對於正在尋找約會對象的單身男女來說，疫情下交朋友，幾乎等同於許下「生死承諾」。而為徹底防疫，加拿大卑詩省官網甚至提供「COVID-19與性」指南。

北美地區最新調查顯示，單身者在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情下的約會態度，遠比「承平時期」更認真，更願意多花點時間深入了解對方；交友網站裡只是想「玩一玩」的人，比例大減。

加拿大第一大城多倫多自去（2020）年11月23日起即因疫情狂飆再度「封城」，人人被要求「待在家裡」。但與此同時，單身或獨居男女「與人交往互動」乃至「擁有性關係」的渴望與基本情感需求，不可能隨「居家令」一下達就無影無蹤。

多倫多市民史考特早在疫情前就一直在尋尋覓覓，他不只透過交友網站找對象，日常生活中也時時留意「有緣人」。

封城限制下，依規定只能去超市買買雜貨，哪裡也去不了。史考特不死心，特別製作了一個附上自己笑容可掬照片的吊牌，上超市買東西也不忘戴著，以求半路遇到可能交往對象時，仍能在戴口罩防疫的狀態下，讓對方看到自己的面容。

疫情擋不住約會需求，問題是，政府三令五申要所有人「待在家裡」、出門保持安全距離，安大略省最近一波「居家令」更規定家裡只能有固定同住者。單身或獨居者在試圖滿足基本身心理需求時，不僅要與自己的罪惡感、焦慮和道德恐慌「交戰」，更可能面臨他人的道德責難。

其實，COVID-19期間的約會與性生活也是「公共衛生議題」的一環。

去年疫情開始頭幾個月，加拿大各級政府首長及公衛官員在螢幕前大聲呼籲民眾減少社交接觸，以「拉平曲線」。隨著封鎖期不斷延長，開始有官方勇於面對這個多數人避談的私密「公衛議題」。

其中，卑詩省疾病防治中心（BCCDC）去年7月在官網發布的「COVID-19與性」指南，就刷新一般老百姓「三觀」。

指南開宗明義寫道，「如果你感覺良好且沒有COVID-19症狀，就仍可以有性行為；如果覺得身體不適，就別做了。」

指南羅列疫情期間的幾種性行為選擇，包括手淫、虛擬性愛、與伴侶性交等等。「手淫」環節提到：「你是你自己最安全的性伴侶。」

在「性行為時如何保護自己」環節中，官方指南除建議戴口罩、避免親吻或交換唾液、選擇不致於面對面的姿勢之外，內文還寫道：「可使用障礙物，如牆壁，像是『尋歡洞（glory holes）』，以避免近距離面對面接觸」，文字直白程度，引起各方熱議。

在卑詩省指南出爐後，去年9月間，加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）也公開呼籲所有在疫情期間約會的男女，從事性行為時「戴口罩」以策安全。

曠男怨女何其多，武漢肺炎更為所有單身男女帶來全新的挑戰。而在浪漫期待「有情人終成眷屬」之際，疫情下最實際的因應之道，可能是公開談「性」，常保眾生平安。

新聞來源：特派專欄 疫情下男女約會更認真 加拿大卑詩省有防疫「性」指南（中央社）

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