《風起臺灣》：從抹茶山到雲林大佛，日本攝影師鏡頭下的美麗台灣

文：小林賢伍（KENGO KOBAYASHI）

抹茶山（聖母登山步道）Mt.Matcha（Sacred Mother Trail）

2018年，我和台中攝影師鍾伯俞，偶然間一起發現這座被聖母守護的山稜，它帶給了我嶄新的喜怒哀樂。由於過去山上曾發生火災，加上強勁的山風使得植物難以生長，因而形成這片稀有景色。拍攝的時候，可能因為我在按快門的時候肚子餓了吧，我把它叫做「抹茶山」。意外地，這個日本風的名字，在台灣國內引起許多共鳴，也成為了我被許多人認識的契機。

我認為，一步一步，持續前行，才是為了達成更遠大目標的唯一方法。或許，這也和這個國家未來發展的道理相同。

Photo Credit: 大塊文化提供

隙頂象山（Mt.Xiang, Xiding）

天空茶園。

嘉義縣阿里山是18座山巒的總稱。當我搭乘的汽車行駛在山路上時，司機突然停下車跟我說：「這裡很漂亮喔。」

方位等空拍機起飛後再確認，省略了搜尋目的地的時間，一切就先讓空拍機起飛再決定。不顧內心擔憂，是因為身處高海拔地區嗎？即使沒先設定好拍攝目的地，這一帶怎麼看都美不勝收。就如同隙頂象山的名稱，空拍機從遠方山巒間隙中捕捉到巨大的象山，同時，世界馳名的阿里山茶園的壯闊風光也盡收眼中。

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青鯤鯓扇形鹽田（Qingkunshen Fan-shaped Salt Fields）

這裡正是空拍機的祕境景點！

我終於來到了青鯤鯓扇形鹽田。這裡是台鹽在1977年填平青鯤鯓砂洲和內海後，開闢而成的台南小祕境。然而，周圍的住家和往來行人卻很少，從平地眺望鹽田，其實根本無法掌握整體輪廓。「你飛上去看看就知道了。」當地人帶著笑容對我說，我接受了他的意見開始飛行空拍機。是這樣啊，用鏡頭就能捕捉到鹽田朝向大海展開的獨特放射形。扇骨的部分，是給水溝、排水溝、鹹水溝和道路。打破過往傳統樣子的扇形鹽田，雖已逐漸荒廢，但是據說隨著近年的空拍熱潮，扇形鹽田的魅力又再次呈現在眾人眼前。

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後龍石滬（Stone Weir, Houlong）

金環日蝕之日。

2020年6月21日，可以觀測到「金環日蝕」，是太陽被月亮遮蔽，看來如同金戒指般的日蝕之景。這天，我來到苗栗縣後龍鎮的濱海地區。這裡保存了「合歡」與「母乃」兩座約300年的石滬。所謂石滬，大家熟悉的是澎湖用石頭來捕魚的陷阱。在許多舉家前來觀察潮間帶景色的人群裡，我選擇用空拍機記錄當下。

原來如此，石滬除了用來捕魚以外，還能充當消波塊。而高高打來的一波接一波的浪潮，看起來像是裙擺搖曳生姿的表情，也彷彿正層層刻下歷史。

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湖山寺（Hushan Temple）

大佛的主題樂園

為了證明被譽為農業王國的雲林縣的嶄新魅力，我造訪了位在雲林東部，被自然環抱的湖山寺。道路兩旁林立著誇張多的金色佛像。其中還有一座坐鎮於小山上的巨大彌勒菩薩像，俯瞰這片土地的樣子相當有存在感。佛像高達36公尺，即使從遠處也能明顯看到。

雲林既是隱藏版美食的寶庫，又能欣賞日本時代留下的街景，充滿懷舊感。吃了最愛的牡蠣和烏魚子後，我從嶄新雲林的發現之旅踏上歸途。

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柚子湖（Lake Youzi）

「柚子湖」，這不是湖泊的名字，而是指曾經存在於這塊土地上的小漁村。這次的短期旅行裡，我一再被召喚到這裡。原因是，地表散布著火山岩地質景觀的綠島，有一座洞窟，到了深夜，會變成天然的星象儀，喚起了我的回憶。

「用力閉緊雙眼，再抬頭看看天空。那顆星星，是牛郎星。那明亮的星星就是指標。夏季大三角在這個方向。」這是大約20年前，熱愛宇宙的父親和我的對話。雖然年幼的我，還不太能理解星星的魅力，以及父母親對宇宙的滿滿熱情。但是，親眼看到北斗七星和流星時，那一瞬間的感動，卻是千真萬確的。時間過了很久，現在我從鄰國小島的洞窟，眺望銀河。感受地球，想念日本的家人。

書籍介紹

本文摘錄自《風起臺灣》，大塊文化

作者：小林賢伍

譯者：林嘉慶（KEITA）

【作者介紹】

小林賢伍，來自日本東京的攝影作家，從日本料理專門學校畢業後開始踏上旅途，已造訪過二十五個國家。當初為了巡訪世界遺產開始旅遊世界各地，於2016年來到台灣，被台灣的祕境美景和原住民文化深深吸引，決定停下腳步留在台灣。曾拍攝的「宜蘭抹茶山」、「桃園撒哈拉沙漠」等美景照片引起大眾熱烈討論，並受到各大媒體爭相報導。

2017年起，連續三年擔任「世界公視大展精選 Best of INPUT」攝影工作、連續三年獲選「Art Revolution Taipei 台北新藝術博覽會」百大名人。2020年參與交通部觀光局・嘉義縣阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片。現今，除了推廣台灣觀光，也透過攝影拍攝工作，持續向世界傳達台灣之美。

【本書特色】

台日合作企劃——旅台日本作家和台灣出版社合力策劃，所推出的嶄新拍攝與書寫主題。

台日雙語對照——雙語對照設計，除了本地讀者，作者希望更多日本朋友也能認識台灣。

兩地製作團隊——日文寫作、台灣翻譯審訂、台灣與日本人校對、台灣出版社製作發行。

精美典藏設計——名設計師田修銓操刀，書衣燙銀、內封打凹、攤平線裝、美術紙印刷。

Photo Credit: 大塊文化提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航