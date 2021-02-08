《植物情人》：台灣第一本水彩古典植物畫，花是大自然送給我們無時不在的禮物
我們想讓你知道的是
黃湘玲長期觀察大自然的無限生機，醉心於將自然界中活生生的、親眼可見的植物花卉、蔬果、蟲鳥、蛾類等生物，透過她獨一無二的視角、細緻的水彩工筆入畫。
文：黃湘玲
亞馬遜百合（Eucharis grandiflora）
別人愛用的東西，我不用。
別人不愛用的東西，我愛用。
像水彩裡的黑色和白色。
What others love to use, I do not use.
What others do not like to use, I love to use.
Like black and white in watercolors.
玫瑰（Rosa rugosa）
愛情是短暫的，花也是。
不要錯過最美的時刻
Love is ephemeral, so are flowers.
Do not miss out on the most beautiful moments.
蘭花（Orchidaceae）
風雨、山海、花草、這就是天堂了。
Wind and rain, mountains and seas, flowers and grass. That’s what heaven is.
扶桑花（朱槿，Hibiscus rosa-sinensis）、麻雀（Passer montanus）閃光苔蛾（Chrysaeglia magnifica）
花開的時候，是美的無相佈施。
花謝的時候，是時間的無相佈施。
The time when flowers bloom, Is an unworldly giving of beauty.
The time when flowers wither, Is an unworldly giving of time.
蘭嶼秋海棠（Begonia fenicis）、彩翅斜紋夜蛾（Spodoptera picta）
所以植物無一不美。枯黃、殘缺、蟲吃。
So the beauty of plants is unique. Wilting, withering, being eaten by insects.
台灣艷紅鹿子百合（Lilium speciosum var.gloriosoides）台灣野百合（Crotalaria sessiliflora）台灣鐵砲百合（粗莖麝香百合，Lilium longiflorum var.scabrum）
人總是失去了，才覺得可惜。
花總是謝了，才覺得還沒看清。
People always regret , only after a loss.
Only once flowers have wilted, do we feel we didn’t have a proper look.
書籍介紹
本文摘錄自《植物情人：臺灣第一本水彩古典植物畫》，大塊文化
作者：黃湘玲
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【作者介紹】
黃湘玲，1962年3月1日出生於台東縣池上鄉，花蓮縣玉里高級中學畢業。20歲開始教授鋼琴，35歲開始教授池坊花藝，53歲開始以水彩畫植物，59歲第一本植物繪本出版。
【本書特色】
- 隱居花蓮玉里，深藏不露的素人藝術家——黃湘玲，繪製台灣第一本水彩古典植物畫。
- 作者黃湘玲平日以教授鋼琴、花藝維生，也是愛好園藝的綠手指。53歲之後，她展現了無師自通的精湛繪畫天賦，她長期觀察大自然的無限生機，醉心於將自然界中活生生的、親眼可見的植物花卉、蔬果、蟲鳥、蛾類等生物，透過她獨一無二的視角、細緻的水彩工筆入畫。
- 作者黃湘玲說：「花是大自然送給我們無時不在的禮物。」「除了畫植物，我不想在任何事情上浪費時間。」深深著迷於細察植物的她，更將植物視為情人。她的畫面乾淨優雅、筆觸纖細、給人恬淡自適的清爽感覺。她的畫面設色溫潤雅緻、古典與柔美兼具，她畫筆下的每一片葉子、每一片花瓣，色調均富含漸層之美，既自然率真又落落大方。《植物情人》畫冊中描繪的各種植物，花型多變、姿態萬千，搭配情感內斂的精選佳句，全書呈現出時而氣韻孤絕、時而俏麗不羈、時而繁花錦簇的內在美好風景。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航