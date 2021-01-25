紐西蘭時隔2個月首現本土病例：女性疑在防疫旅館被傳染，她沒被責難還大獲好評的原因是？

全球的COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情經過一年後仍持續升溫，除了長期防疫表現出色的台灣近來出現本土感染病例，公認國際防疫優等生的紐西蘭昨（24）日也回報兩個多月來首起本土病例，且為傳染力較強的南非變異病毒株。為防南非變異病毒株入侵，美國總統拜登預計將於當地時間週一宣布禁止來自南非的外籍人士入境。

紐西蘭時隔2個多月遇本土病例，足跡追蹤App展現效用

綜合《紐西蘭先鋒報》與《澳洲廣播公司》（ABC）報導，紐西蘭上個本土病例出現在11月18日，之後都是境外移入、足跡不出隔離設施。

昨日新增的確診病例在紐西蘭北島旺阿雷市（Whangarei）以南的地區，病患為1名56歲女性。紐西蘭疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）今日證實，這名患者感染的是南非變異病毒株，初步研判是在防疫旅館隔離時被同一樓層的確診者傳染。

這名女性去年曾去過西班牙和荷蘭，12月30日從歐洲返回紐西蘭，在奧克蘭的鉑爾曼飯店（Pullman Hotels）隔離14天，於本月2日、10日兩度接受病毒測試，皆為陰性，13日隔離期滿出關，之後才出現發冷症狀，沒有呼吸道症狀；再度於22日進行檢驗，昨天確診，病毒樣本今日分析完成，確定為南非變異毒株。

鉑爾曼飯店日前有1名本月9日抵達的旅客在隔離檢疫期確診，與這名女性正好住同一層樓。希普金斯表示，這名女性在飯店房間和健身場所都有遵守防疫規則，目前當局正調閱飯店內監視器，檢查兩人是否有直接互動，初步判定兩人之間應該沒有第三人作為接觸途徑。

這名確診女性在解除隔離後曾去過北島28個地區，雖然活動地點廣，但她每到一個地方都辛勤地使用紐西蘭官方推出的足跡紀錄App打卡，因此無論是日用品商店、咖啡店、肉舖、髮廊、博物館等，進出時間都有詳實記錄下來。紐西蘭衛生部得以快速公布風險較高的公共場所，即使無法立刻查到所有接觸者，也已經推送警報給曾經與她在相近時間進出商店的App使用者。

希普金斯在今天聲明中，感謝這名女性勤勞配合記錄足跡，紐西蘭媒體也給予她肯定。紐西蘭衛生部目前已鎖定曾與這名女性密切接觸的對象範圍共15人，其中13人是零售店職員，還需要進一步調查身份。另兩人是她的丈夫和髮藝師，初次病毒檢驗皆呈陰性。

希普金斯並表示，知道感染源在哪裡，是個好消息。自本月9日至24日曾入住該飯店的旅客共253人，截至當地時間今日上午8時，紐西蘭官員已聯絡其中172人要求他們立刻自我隔離，其餘人等聯絡中；原定今天可以從鉑爾曼飯店出關的46人延後解隔離，飯店約220名員工也有114人已進行病毒檢驗。

Photo Credit：AP / 達志影像 紐西蘭奧克蘭的鉑爾曼飯店。

這起病例使紐西蘭疫情應變部對防疫措施進行緊急檢討。紐西蘭衛生部長布倫菲爾德指出，過去幾天，有些人在強制隔離期最後幾天才驗出確診；希普金斯說，目前正在是否修改規定，完全限制旅客在防疫旅館內的活動範圍，直至隔離檢疫期滿。此外，隔離場所的空調系統也要安裝新的過濾設備。

據約翰霍普金斯大學數據，截至台灣時間25日正午，紐西蘭累計2288例確診、25例死亡。

美國擬禁從南非入境

武漢肺炎病毒近期在英國和南非都出現傳染力較強的變種毒株。英國政府日前指出，變種毒株的傳染力比原有毒株高7成；《路透》報導，南非變異毒株的傳染力則高出5成。

全球疫情最慘烈的美國已有至少20個州檢驗出英國毒株，尚未發現有南非毒株。美國前任總統川普在卸任前兩天，即1月18日，下令從26日起廢除旅遊禁令，允許從巴西、英國和26個歐洲國家抵美的人士入境；新任總統拜登完成就職典禮後1個小時內，立刻簽署行政命令撤銷川普的放寬措施，禁止來自巴西、英國和26個歐洲國家的外國人進入美國。

《路透》獨家報導，美國疾病防治中心主任舒查特（Anne Schuchat）昨表示，為防止變異毒株進入美國而加劇疫情，正在計劃將南非列入旅遊禁令清單，預計拜登將會在當地時間周一宣布禁止外國人從南非入境。

據約翰霍普金斯大學數據，截至台灣時間25日正午，美國累計逾2512萬例確診、近42萬例死亡，超越美國在第二次世界大戰的死傷人數。

墨西哥總統確診

與此同時，美國鄰國墨西哥總統洛佩茲（Andres Manuel Lopez Obrador）昨天宣布自己確診。這名67歲的總統在推特表示，他的症狀很輕微，目前正在治療中，內政部長將會代替他進行接下來幾天的例行記者會。此外，墨西哥正準備與俄羅斯商談採購1200萬劑的俄製疫苗「史普尼克V」，洛佩茲說，他會如期在星期一與俄國總統普亭通電話討論疫苗事宜。

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

洛佩茲處理墨國疫情的策略也備受批評。他個人不以身作則戴口罩，著重於提高醫院的收治能力，而不推動檢測和足跡追蹤；即使墨國疫情早已失控，也沒有採取強制封城，仍依靠分級限制，避免影響經濟。

據約翰霍普金斯大學數據，截至台灣時間25日正午，墨西哥累計逾176萬例確診、近15萬例死亡。

荷蘭宵禁引爆動，民眾燒了檢測中心

歐洲疫情也沒有緩和跡象，荷蘭議會上周四通過決議，於上周六起實施宵禁，自晚間9時至凌晨4時半，民眾不得外出，違者將處以95歐元罰款。

這是荷蘭自第二次世界大戰後首度實施宵禁，民眾顯然很難接受，《BBC》報導，阿姆斯特丹、愛因荷芬（Eindhoven）、於爾克（Urk）等多地出現暴動示威。愛因荷芬抗議行動最烈，有民眾投擲鞭炮，也有人砸毀商店櫥窗、趁火打劫，警方最後使用催淚瓦斯驅離；而在漁業城鎮於爾克，更有武漢肺炎檢測中心被放火。荷蘭全國一個周末至少100人因暴力抗議防疫措施而被捕。

據約翰霍普金斯大學數據，截至台灣時間25日正午，荷蘭累計逾92萬例確診、1萬3646例死亡。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 在阿姆斯特丹抗議荷蘭宵禁令的民眾，舉牌稱防疫宵禁是納粹之舉，要求停止。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範