「川規拜不隨」的美國對台政策，會是開啟兩岸對話的契機嗎？

拜登（Joe Biden）就任美國新總統後，由於對中國角色界定、戰略架構設計迥異於川普，這對兩岸關係將造成何種衝擊？中國學界也紛從不同面向加以解讀與預測分析。

中國社會科學院前所長周志懷認為，美國對台政策可能回調歐巴馬路線，美中可能共管「台獨」，兩岸對立對抗仍是基本形態；廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深認為，恢復兩岸對話並非絕無可能；民進黨若不願說「九二共識」，可用其他字表述「兩岸同屬一國」；上海台灣研究所副所長倪永杰則警告，「不要低估兩岸關係受美國干擾而惡化的風險」。

上述說法之政策意涵，主要是拜登新政府後兩岸政策，將形成中美「共管台獨」、兩岸恢復對話奠立在「兩岸一國」及美國持續會打「台灣牌」，也就是幾乎回到歐巴馬主政時期兩岸政策。無論如何，既往民進黨政府 宣稱與美國關係發展是斷交以來最為緊密時期，然受限於美國政黨輪替執政影響，恐怕美台處於歷史最緊密期，將會逐漸滑坡跌至歷史平均水平，故有中美共管「台獨」之說。

一、從印太戰略重返亞太戰略，台灣戰略地位及角色或將弱化

儘管拜登政府國安團隊也宣稱「挺台、但不反中」，而有論者樂觀以為「事實上台美關係發展到現在，不會因民主黨或是共和黨有差別，台美關係會延續」。

然而拜登國安與外交團隊主要是來自歐巴馬政府時期，當回歸歐巴馬路線時即不同於川普路線。台灣在川普政府建構印太戰略中角色及地位，顯然高於歐巴馬政府亞太戰略，因此未來台灣在拜登國際戰略中地位與角色應會有所弱化。儘管美國國內政治生態及氛圍朝向反中，但民主黨的兩岸政策不同於共和黨，準確地說法是拜登政府「仍挺台但會減少、雖反中但有減弱」。

新任總統拜登與川普在反中論述及路線、風格措施上，仍有所分歧。川普視中國為「戰略競爭對手國」及「修正主義國家」，界定中國為美國最大及首要對手，故其反中力度之大、領域之廣，不斷無限上綱且充滿不可預測性、挑釁性，美中關係間充滿競爭對抗。

至於拜登固然也採取反中路線，但表明不會在貿易戰上與中國繼續纏鬥，儘管準貿易代表戴琪表示拜登政府貿易政策將繼續對抗中國，將與國會兩黨及海外盟友合作，但並未正面回應是否取消對中國課徵的關稅。

拜登固然持守反中路線，但其力度及衝突領域將會有所自我克制，將視俄羅斯為頭號競爭對手，如此美中關係將會是充滿既競爭又合作的關係。一旦美中關係從「全面對抗」，逐漸走向和解及合作，台灣政府既往所運作「聯美抗中」路線，將失去礎石、支撐，也勢必調整原來「抗中保台」路線，進而轉向「對話及合作」路線。

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二、「川規拜不隨」不會有依賴問題，拜登兩岸政策難被川普路線所侷限

拜登國安及外交團隊被戲稱為歐巴馬的第三任，許多關鍵的職位皆由歐巴馬時期關鍵成員擔任，其政策作為及風格，勢必會與川普政府具相當的差異，這意味著美國新政府兩岸政策，將會是回歸歐巴馬傳統路線。

對兩岸政策影響較深者，包括國務卿布林肯（Antony Blinken），國安顧問蘇利文（Jake Sullivan） 與印太事務高級協調官坎貝爾（Kurt Campbell），皆來自歐巴馬執政團隊。他們主張在全球氣候變遷、新冠肺炎和朝鮮等問題上，美中兩國將會有相當的合作空間。尤其宣稱美國確保兩岸和平的承諾非常重要，鼓勵兩岸當局對話，因這符合相關各方戰略利益；也宣稱美國「挺台但不反中」，表明在特定議題上與中國發展建設性關係。

川普政府已於1月20日卸任，但在卸任前依據各國政治慣例川普政府應進入「看守狀態」，其所剩時間與執政的正當性皆不足以施展重大且新政策，應給予拜登政府尊重與未來政策調整空間。

然國務卿蓬佩奧在政黨輪替之際，卻持續執行新外交政策，包括解除美台官員交往限制、提前30年公佈美國政府關於印太戰略的框架文件，聲稱「要用武力來保衛台灣」等等。又宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）計畫訪台，儘管最後以要順利完成政權轉移而無法來台，然已挑動美中台三角關係。尤其美國駐聯合國大使角色訪台特別充滿政治意涵，這包括是否與台灣參與聯合國及國際組織關聯？是否意味美國認同台灣是一個國家？這充滿許多政治想像空間。

這些被批評為「最後的瘋狂」政策宣稱及作為，是否對拜登新政府產生拘束力呢？是否會有政策的「歷史路徑依賴」困境呢？「川規拜隨」嗎？

從拜登總統一上任即簽署17項行政措施，包括十五項行政命令（executive orders）和二項行政行動（executive actions），這等於完全推翻川普政府重大施政，其中包括重返《巴黎氣候協定》和世界衛生組織（ WHO）等等。換言之，拜登與川普政策思維屬於不同典範跨架，替代高、傳承性低；反觀拜登曾作為歐巴馬主政時期副總統，所謂拜登路線可謂是歐巴馬路線再現。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）在1月9日發表簡短聲明，宣布解除國務院多年來「自我施加的限制」，宣稱所有行政部門依據國務院準則的與台灣互動限制「全部無效」；批評美國實施此等限制在於「討好中國共產黨」，然此種情況今後不會再發生。蓬佩奧在卸任之前宣稱依據國務院準則限制與台灣互動皆歸於無效，儘管也有美國官員及學者指出這是國務院經過深思熟慮的，也是一系列類似措施的最高潮。

前述卸任前國務卿蓬佩奧大動作支持台灣，如宣布美國駐聯合國大使柯拉芙特訪台，以及取消美政府長期以來與台官員互動限制，《經濟學人》即質疑這是挖洞給拜登政府跳，若拜登接受並延續上述刺激中國作法，這勢必挑動美中敏感政治神經惡化雙邊衝突；一旦取消上述作法，拜登政府將被國內龐大反中社會氛圍所質疑，批判這是對威權中國立場軟弱及對民主台灣背離。

《華盛頓郵報》也認為，蓬佩奧在離職前的政策行為，是給拜登政府設下「詭雷」限制；《紐約時報》社論批判，蓬佩奧此舉企圖激怒中國當局，並給拜登政府對台政策設下框架制約。從國際媒體對川普政府政權交替之際所作兩岸政策宣稱及作為之評述，就是舊政府要為新政府設定新規則規範，限制拜登政府施政作為，進入一種「歷史路徑依賴」途徑，不能產生政策背離。

問題是，這種前政府試圖設定規範後政府的行為規約，未必會產生有效制約力量。川普採行印太戰略不同於歐巴馬亞太戰略，現在拜登重返歐巴馬路線也未必遵循川普路線，這是不同政策典範途徑轉換。

三、兩岸對話仍陷入「九二共識」 vs. 不預設任何「政治前提」之爭

2021年元旦蔡英文發表兩岸關係講話，顯示民進黨政府強烈渴望兩岸對話動機，此一政治宣稱一再被重申，但並未獲得中共當局的回應。

無論蔡英文是使用「有意義對話」或「建設性對話」語詞，中國當局認為既然民進黨政府不承認「九二共識」為兩岸共同政治基礎，就欠缺展開兩岸對話的「先決條件」。換言之，蔡英文雖表達願意對話的強烈動機，然而因為公開否認「九二共識」，並主張兩岸對話與協商不應預設「任何政治前提」，故中國當局不願也不會與之進行對話，中國領導人一再重申以「九二共識」做為與台灣政黨進行交流及對話基礎。

從中國統戰角度來說，這種差異化、區隔化原則，劃分台灣內部各政黨對「九二共識」的接受程度，在政治光譜上呈現「支持與認同」/「瞭解與尊重」/「否認與不接受」。儘管也有中國學者提出兩岸仍有對話機會，只要民進黨政府找出與「九二共識」等量齊觀含有「兩岸一國」的政治語詞。

但弔詭的是，既然民進黨政府不願意接受創造性模糊的「九二共識」，又怎能接受具體實質指涉含有「兩岸一國」的概念語詞作為兩岸恢復對話之「通關密語」呢？

從2020年10月至2021年1月，蔡英文總統已三度表達兩岸對話的高度期望，例如2020年10月10日國慶演說中，表達兩岸當務之急，應「本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」2020年12月10日對美智庫透過視訊發表演說，論及「我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見。」

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從中國角度來看，蔡英文表達願在不預設任何政治前提下，和平解決兩岸歧見，這並無回應其所設定「九二共識」是「定海神針」作用，這導致兩岸間善意盡失。

四、因應美中全面對抗關係轉變競爭及對話關係，兩岸對話更顯迫切性及必要性

回顧2016年蔡英文發表520就職演說，曾論及「對話和溝通，是我們達成目標最重要的關鍵。台灣也要成為一個『和平的積極溝通者』」，「建立常態、緊密的溝通機制，隨時交換意見，防止誤判，建立互信，有效解決爭議」、「兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制。」這顯示蔡英文甫執政時即表達溝通與對話意願，也宣稱「努力維持現有的機制」。然這被批評為只想接受既有簽署23項協議持續有效，但卻不願接受「九二共識」。

對比2020年520就職演說，蔡英文提及「我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力」、「我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話」、「雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。」這等於是間接向中國當局表明，民進黨政府已「做出最大的努力」。蔡英文提出雙方都有責任，避免兩岸對立及分歧再擴大。而所謂「做出最大的努力」顯示台灣方面願意對話和解，而指出「雙方都有責任」則表達兩岸和平發展，是雙方共同責任應共管分歧及危機，避免雙方敵意日益加深。

不管是拜登任命的美國務卿布林肯或是印太事務協調官坎貝爾，皆強調兩岸當局應進行更多對話與溝通。既然中美兩大強權未來關係將既是競爭對手，也是尋求合作與對話對象，如此美國印太戰略中的台灣民主同盟地位與角色也就會弱化；從而這會降低台灣作為「聯美抗中」籌碼地位，這可能提供促使台灣必須謹慎思考轉向強化與中國當局對話的契機。

因之，民進黨當局必須重新調整「聯美抗中」戰略規劃，及弱化「反中」論述與路線，從而利於營造蔡英文總統所言進行兩岸有意義對話及建設性對話。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航