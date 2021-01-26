拜登時代開始，日本如何看待亞洲新局勢與《美日安保條約》？

美國新總統拜登（Donald Trump）於1月20日正式就職，隨即簽署多項新協議，走出跟過去川普（Donald Trump）政權強硬派截然不同的調和風格。日本首相菅義偉第一時間在推特表達祝賀，美日兩國同時在半年內都換元首，如何攜手走出新局，令人好奇。

官方期許同盟強化

拜登上任之際，亞洲正好是21日午夜，但菅義偉仍在推特上即刻推文祝賀拜登，還強調「日美兩國擁有相同的普世價值，也是有強烈羈絆的同盟國。美日同盟的強化意味著『自由開放的印度太平洋』將會實現，我們期待著與拜登總統一起努力開創。」

不只如此，菅義偉21日早上接受記者訪問時也稱「會跟新的總統保持緊密關係，希望未來可以創造更強化的日美同盟」，並稱讚拜登的就任演講是「團結分裂國民非常強而有力的演說」。原先菅義偉預計訪美，但因為新型冠狀病毒疫情未歇，美日兩元首也超過70歲，讓這個訪問傳統暫時喊停，將改為電話會談。

而在當天晚上，日本國家安全保障局長北村滋，也與美國新任國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行首次電話會議，確認日美同盟的重要性外，蘇利文也明確表示，拜登政權也有義務依照《美日安全保障條約》第五條，對沖繩縣的尖閣諸島（釣魚台烈嶼）進行保護。未來並會強化美日印澳等四國的軍事同盟。

日本外務大臣茂木敏充也在接受《朝日新聞》專訪時表示，日本提倡的「自由開放的印度太平洋」勢必需要美國持續一起執行，期許能在最快時間內實現美日外交部長會面。茂木也稱，過去川普是一人之下的決策，拜登則是融合各家意見後決策，也因此希望兩國外長能趕緊會面熟悉，未來對彼此磋商都會更有利。

外交支援會變化？

美國雖然因疫情陷入國內混亂，拜登上台後勢必會以內政優先。不過過去四年美國在外的一連串政策，一定也會開始做出調整。其中跟日本的合作有可能生變與否，格外讓人注目。

首先就是日本海上自衛隊在中東的派遣活動，日本的海上自衛隊P3C巡邏機在2020年1月20日起，正式向亞丁灣以及阿拉伯海北部的公海海域蒐集相關情報。2020年在該公海海域活動範圍蒐集到的船舶資訊超過5萬5000艘，日本當局在年底延長的一年派遣期限。

當初這項派遣活動也是因應川普政權要求而展開合作，在美國退出伊朗核子協議後，日方在蒐集資料之餘，也擔當起在中東海域的半監視工作。不過在拜登表示願意跟伊朗回到談判桌後，未來支援是否會持續，耐人尋味。

特別是在過去四年，川普因為「美國優先」政策下，除了跟中國大打關稅戰外，與歐洲各國的交往也轉為冷淡，甚至與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等偶有唇槍論戰。當中，日本卻是少數與川普政權仍相當友好的先進國，川普每每訪日，總是受到當時總理安倍晉三熱情款待，自然也被左派媒體譏諷為「國恥接待」。

在拜登政權上任後，日本過去四年的相對外交優勢自然下滑，各國為了與美國重新修復外交關係一定會緊密連結。日本如果不更努力的話將會失去優位，也不難看出拜登上任後，日本官方在表態上更為積極。

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國際經濟或有活水

比較值得關注的是經濟方面，拜登上任當天似乎是讓經濟受到正向刺激，道瓊工業指數大漲257.86點，來到3萬1188.38點，創下史上最高數字。日經指數也不遑多讓，上漲233.60點，來到2萬8756點，同樣也是近30年來最高。拜登也在上任前就宣示要多投入1.9兆美金抗疫情，實現將來人人有疫苗可打的目標，或多或少拉抬行情。

不過拜登雖然想在經濟上下猛藥，短時間看起來，仍是慶祝行情居多。日本日生基礎研究所主任研究員窪谷浩就分析，拜登的新政策對美國經濟復甦短期會很有效，中長期還是要面對企業增稅跟環境改革的問題。一旦美國經濟逐漸復甦，對日本經濟的外需來說也會有正面影響。

瑞穗綜合研究所主席研究員菅原淳一則認為，拜登政權上任，可以預想日本的貿易優先順序將會比以前低。但因為前朝川普政權所立下的跟中國的貿易與技術輸出限制，短時間日本仍是會將將生產據點移往中國以外。比較值得注意的是跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），菅原認為民主黨內批判聲浪也高，拜登應該不會回歸協商。

也因此，如何在疫情後重建疲憊不堪的內政，還要早先確立「拜登流」的新國際貿易體制，將會是重大課題。三井住友智庫「DS資產管理」就試算，美國2021年經濟成長率粗估為0.5％左右。再者，美中貿易戰雖然限制仍在，但拜登政權應該會暫時「休兵」，並且儘快與歐洲各國重新協商經濟合作戰略，不要輸給中國拉攏歐洲的步調。

國內議題能再被關注？

不過，最讓日本政府擔憂的，恐怕還是國內的議題無法有美國的協助。其中最明顯的，便是北韓綁架日本人的問題。安倍晉三在過去的任期內，便致力於跟美國合作來解決該問題，川普與金正恩多次會面時，日方也不斷透過美方傳話。川普訪問日本時，安倍也安排被害者家屬與川普見面，川普也相當從善如流。

只是這一切在拜登上任後，很可能會出現停滯。過去拜登在歐巴馬（Barack Obama）政權擔任副總統時，歐巴馬就是以「戰略性質忍耐」面對北韓，結果那幾年北韓導彈技術突飛猛進，還屢屢試射，也被認為核武技術進步神速。拜登雖然在競選總統時，還是有批評北韓領導人金正恩的試射行為，但隻字不提制裁，只強調會與其對話。

歐巴馬時期的「戰略性質忍耐」，在中國身上亦然，後來讓中國這幾年極速壯大。外界也不免擔憂，未來國際人權議題會在拜登政權刻意被淡化處理，香港、新疆等問題會被擱置。

福井縣立大學教授島田洋一則建議，日本跟民主黨重修外交關係時，對於共和黨政治明星，如前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、參議員盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）等，都該保持緊密聯繫。

日本目前與拜登政權最有交集的，莫過於環境議題。在拜登簽署回歸《巴黎協定》後，以環保大國自居的日本，未來可在環境變遷等相關議題上有更多合作。立國近250年的美國，能否團結自由世界的國家低迷氣氛，走出後疫情的國際新秩序，不單是日本，全世界都引頸期盼。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航