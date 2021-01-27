同是銀行的環境與社會責任，「赤道原則」與「責任銀行原則」有何不同？

文： 溫麗琪（一個「明知山有虎，偏向虎山行」的經濟學家，研究領域包括環境政策的經濟分析以及WTO相關政府政策，曾榮獲中央社2008年的台灣企管類十大潛力人物獎。目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任及綠學院綠色帶路人）

之前文章〈成大事的金融人，必須跨過的第一道關卡〉我們給你介紹了赤道原則（Equator Principles, Eps），赤道原則是一套鼓勵銀行承擔一定程度的環境與社會責任，不提供資金給對環境、社會有不良影響之企業的行動指南。迄今台灣已經有六家銀行加入，包括國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、中國信託、台新銀行、永豐銀行。

今天我們再接再厲，給你介紹責任銀行原則（The Principles for Responsible Banking, PRB）。

責任銀行原則，簡稱PRB原則，是一套為銀行提供一致性的框架，針對銀行業務層面融入永續發展之元素，協助相關銀行為永續社會作出積極貢獻，以利於實現聯合國2030年SDGs永續發展目標及巴黎協議目標。

聽起來也很高大上，它跟赤道原則的差異在哪裡呢？

你可以簡單理解赤道原則和責任銀行原則是類似的行動指南，主要差別是由不同的單位提出。赤道原則倡議的時間較早，當初是由幾家國際大銀行共同發起並制定，而責任銀行原則則是由聯合國發起。

正是因為擅場百餘年的資本主義面臨巨大的質疑與挑戰，這幾年才有這麼多推陳出新、眼花撩亂的原則。世界經濟論壇直接對自由資本主義開槍，提出未來經濟發展的重點，將是介於自由市場和社會主義之間的第三種資本主義。政府的綠色新政成為必然、企業的綠色永續是必要條件，而銀行介於企業與社會之間，有責任與義務利用金流帶領其客戶與消費者，引領永續商業模式。

由聯合國宣布的責任銀行原則就在這種氣氛下誕生了。

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共有49個國家、超過30家銀行共同自願發起。責任銀行原則同樣為銀行提供一套框架，針對銀行業務層面融入永續發展之元素，協助相關銀行為永續社會作出積極貢獻，以利於實現聯合國2030年SDGs永續發展目標及巴黎協議目標。

遵守責任銀行原則的案例相當多。世界銀行從1990年代停止資助不環保的建設，中止印度納瑪達水壩的開發案即為其主要案例。支付寶在責任銀行原則之下，建立「螞蟻森林計畫」，當客戶使用電子小額支付來減少碳排放時，支付寶就會在客戶所在地種植樹木，目前已種植超過1億棵。聯合國環境署也與歐盟銀行簽署合作，共同為開發中國家的小農募集資金與提供資金。

目前全球已經有130家以上的銀行、管理資產總額超過47億美元的投資機構簽署加入PRB原則，期望發揮金融業者對於永續經營之巨大影響力，落實企業社會責任、符合國際永續發展趨勢，與國際倡議接軌。如何進一步讓所有銀行都成為永續責任銀行？聯合國環境金融倡議（Environment Finance Initiative, UNEP FI）所發布之「責任投資原則之指引文件」相當值得參考，主要重點如下：

永續責任銀行需確保目標與關鍵決策，與聯合國永續發展目標、巴黎協議、聯合國商業與人類指引保持一致性目標。目前歐盟、非洲及伊斯蘭等銀行皆以遵守相關氣候政策，將低碳經濟活動為其主要融資對象，並為循環經濟、再生能源及氣候變遷提供資金 永續責任銀行應明確減少經濟活動對人類及環境造成之負面影響，透過關鍵績效指標的設定，進行相關風險管理措施，並增強對永續社會貢獻之正面影響。銀行在ESG原則上，必須強調公司治理機制，建立有效政策、管理體系與控制措施，確保永續發展目標納入所有決策流程內，形成負責任的銀行文化管理模式，並將相關目標表現整合於績效評估、薪酬獎勵及晉升條件裡，藉以履行對於PRB原則的承諾 永續責任銀行並非盡其社會責任而已，聯合國環境署將會定期審查簽署之銀行，並公開揭露其對於社會之正面、負面之社會影響，使內部、外部利害相關人得藉以評估其對永續發展目標之貢獻。現行的法國「綠色成長之能源轉型法」、歐盟非財務報告指令等，皆有相關明確規範與要求

台灣因為不是聯合國成員，沒辦法簽署加入，只能靠銀行自願性遵守，目前國內只有國泰世華銀行、中國信託兩家銀行自願遵循。

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雖然很可惜，但我們還是可以遙望聯合國做出貢獻。最重要的關鍵是由金管會運用行政指導方式予以倡議，加上環保署同時建立綠色企業的明確標準。PRB建議應於銀行董監事層級的角色與職責內，提供環境、社會和公司治理策略與工具的培訓，並透過外部顧問等方式，提供永續發展的專業知識、教育訓練及外部指導，藉以促進綠色融資及銀行職能的實施。

除此之外，環保單位建立有效管理系統及風險控制的措施，定期檢查相關管理系統與流程，評估銀行是否能夠實施相關永續目標之業務，或成立執掌永續性和責任銀行業務的專責委員會，都將影響永續發展。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航