英國田園城市風景畫的秘密（上）：20世紀初期的居住氛圍，力求經濟實惠、樸實無華

文：張琳

筆者前兩篇文章談到了「地誌景觀圖」（topographic views）的種種風貌，其中一種，記錄著貴族的房屋和土地。那麼，尋常百姓的家園，能獲得怎樣的視覺再現（visual representation）呢？本文分上下兩篇，討論英國二十世紀初「田園城市」（Garden City）的風景畫[1]、和二戰期間、之後，藝術家描繪自家寓所的作品；最後觀察「中產階級居住場景加入風景圖像的大家庭」這個現象，對藝術史的意義又是什麼？

首先介紹田園城市風景畫。自工業化之後，轉入都市工作的農業人口和外來移民（愛爾蘭人為主）的居住環境十分惡劣，超過半世紀之後，才出現較有系統的解決方案。其中最著名者，是霍華德（Sir Ebenezer Howard, 1850-1928）提出的「田園城市」，將經濟命脈從工廠改回農業，並將農用建設蓋在城市外圍，環繞市中心的民宅。

1903年，此方案於倫敦北部的「列奇沃斯」（Letchworth）興建，得名「列奇沃斯田園城市」（Letchworth Garden City），今日距倫敦車程約火車40分鐘。田園城市預期人口五萬人，並以收入不豐的工人、白領職員、工匠為主，所以城市官方特別推廣一種只要150英鎊─相當於這些人一年的收入─就能蓋成的小房子，稱為「150英鎊小屋」（“₤150 cottage”；cottage原指農舍、茅屋）。

1905年夏天，還為此舉辦一場大展兼比賽，有兩萬人來參觀。首獎得主【圖1】的外型非常簡單，立面僅有一門、四窗、兩煙囪、一屋頂。評語說道，得獎原因是設有壁爐、冬日室內不再冰冷，又有煙囪可排廢氣；而缺點則是煙囪太靠外牆、二樓主臥的窗戶位置過低。這些評語，透露出田園城市的居住氛圍，乃力求經濟實惠、樸實無華。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖1】攝影者不詳，《第14號獨棟小屋》 （Detached Cottage, No. 14），約1905-07年。黑白攝影明信片，尺寸不詳。Garden City Collection

有趣的是，獨自一棟時，尖頂小屋看起來質樸簡單，但群聚之後，卻可供畫家營造溫馨宜居的景象。配合1905年大展，畫家丁恩（Frank Dean, 1865-1947）受委任繪製明信片【圖2】。【圖2】描繪為此展而新闢的「大展路」（Exhibition Road；今名為Nevells Road），沿途坐落著參賽的小屋。

畫面右邊是翠綠的草地，遠方是墨綠的山丘。而屋子本身則呈紅、黃色系，例如棕紅色的屋瓦，以及粉紅、米黃的牆面。紅、黃、綠的色調，讓這條新闢的道路，連同新興設計的尖頂小屋，看起來嶄新亮麗，比起單一小屋的獨照【圖1】，更能顯出一整個環境的舒適宜居。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖2】丁恩，《田園城市，便宜小屋，大展路》（Garden City. Cheap Cottages. Exhibition Road），約1905年。水彩畫製成明信片，尺寸不詳。Garden City Collection。

的確，一棟棟的尖頂小屋，似乎也由此大展開始，成為了田園城市的註冊商標。兩年後，當地再一次舉辦同類型展覽，而展覽手冊的封面，又畫出了尖頂小屋【圖3】。畫面中，這些小屋被大自然所包圍，坐落於蜿蜒小徑和起伏山丘之中。

尤其新建城市裡多半有新栽樹苗如【圖2】，但在【圖3】中，沒有樹苗，而是比房子還高的大樹，似乎傳達樹齡已高，早就生長於此。而畫中女孩面帶笑意，手上花朵新鮮凌亂，彷彿就在路邊摘下一般。這些地勢、樹木和鮮花，暗示了這些尖頂小屋地處田園之境，充滿著自然野趣。

Photo Credit: 筆者收藏 【圖3】C. Foxley, Urban Cottages and Rural Homesteads Exhibition手冊封面，約1907年。版畫，原尺寸不詳，手冊圖片16×17.18公分。

【圖2】和【圖3】，透過尖頂小屋，呈現出官方提倡的家園風情，而當地人又是如何再現自己的家園呢？認同霍華德理念而遷入田園城市的瑞克利夫（William Ratcliffe, 1870-1955），可供參考。[2]瑞克利夫早年也接受田園城市官方委任，繪製商用明信片；本文則鎖定他轉以藝術創作維生後，自主描繪的當地風景，像是畫出好友工作坊的【圖4】（未完成作品）。

這位友人名叫帕克（Stanley Parker，生卒年不詳），擅長木工。帕克的兄弟，則是有名的建築師，負責規劃田園城市的街廓。帕克於住家（畫面左邊有黑色管子者）外搭建工作坊，並可由居家的側門出入工作坊，十分方便，如同畫面左邊尚未上色的人影（為帕克的二女兒）。

而畫面右方的女孩，則是她那年十六歲的姊姊。姊妹倆在自家周圍穿梭，且身旁花木扶疏，呈現出一個安全舒適的生活環境。的確，此圖繪於1923年，距離田園城市開工，已有二十年之久；那有著尖頂小屋的家園，已不再需要從街坊遠觀【圖2，3】，而是處處皆可成為真實生活的一部分。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖4】瑞克利夫，《史坦利．帕克的工作坊》（Stanley Parker’s Workshop），約1923年。水彩、油畫、鉛筆，38.4×51.2公分。North Hertfordshire Museum。

時至二戰，瑞克利夫經濟拮据，只好搬到城市東北的新開發區Baldock，租了一個小閣樓。閣樓裡只有一個高掛的小窗，從小窗望去，有一座後院【圖5】。這塊未上色的後院委身於木條隔板與磚牆之內，又被樹冠和尖屋頂包圍，看起來狹小窘迫，似乎也反映了戰時人心的抑鬱。不論這個後院代表未受戰火波及的一方淨土，還是百業蕭條下被遺忘的一座孤島，關於自家後院的視覺再現，此圖不是戰時的唯一，且容下集再續。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖5】瑞克利夫，《波達屋頂一景》（Rooftop View, Baldock），1930年代。水彩、墨水，50.8×75.8公分。North Hertfordshire Museum。

備註

[1]張琳，〈從「萬能鑰匙」到「永久居住」：田園城市早期的圖像和形象 （1898-1909）〉《興大人文學報》64期（2020），頁27-65。本文第二、三、四段之圖1,2,3的描述，改寫自該文第50, 51, 52, 54頁。

[2]張琳，〈「一個簡單生活的地方」：瑞克利夫（William Ratcliffe, 1870-1955）筆下的田園城市〉《藝術評論》38期（2020），頁1-43。本文第五、六段中圖4,5的描述，改寫自該文第25, 34, 35頁。

註：原文標題為〈繪我家園─上篇：田園城市〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

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