2015年，是馬來西亞餐廳開始在台北興起的元年

本文為系列文章，上篇請見：《從1991到2014，那些年台北的馬來西亞餐廳潮起潮落的故事》

筆者認為，2015年不僅是台北，也可以算是台灣馬來西亞餐廳版圖變化蠻重要的一年，無論是個體戶經營，或是餐飲集團參戰，都注定讓馬來西亞料理在台灣的能見度又往上一層樓了。

家族幫

大概是2015年暑假，池先生老闆池家瑋在台大後門118巷開第一家店面（大安店），後來搬遷至復興南路。在同年秋季，正香馬來西亞餐室（原名正香海南雞飯）也在台大後門的辛亥路創立了，葉老闆曾是W Hotel燒臘副主廚，與池先生一樣，都是因為馬台婚姻而留下來創業，而且正香馬來西亞餐室店面也靠近118巷，意即在憶馬當鮮、池先生、正香的群聚效應下，台大後門一帶可以說馬來西亞餐廳重要的戰場，或準確來說，餐廳設在學府周邊的話，至少有穩定量的馬來西亞學生客源。

接著池家瑋在2017年於公館商圈開了分店，而池家瑋姐姐Shirley在2020年推出主打沙爹火鍋的新品牌「吧生仔碌碌」 ，店址就在池先生公館店對面。

Photo Credit：杜晉軒 吧生仔碌碌公館店

作家王瑞閔曾在其著作《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌》提到，公館是聚集多國東南亞料理的美食街。不過書中提到的只是泰、緬、越、印尼等料理，因此池先生的進駐，可謂更鞏固了東南亞美食街的定位。

至於其它在2015年後創立，而且是馬來西亞人因婚姻關係而在雙北開店的，還有星馬快餐（在台北東區和新莊有分店）、中和區的黃記海南雞（去年搬到高雄了）、南勢角的小檳城食堂、新莊的餓餓食堂、汐止的文昌記與老黃記等，就不一列舉了，若有遺漏盼見諒。

藝人、馬來人開的店

台灣藝人開潮服店、餐廳已不稀奇，馬來西亞藝人開餐廳也是同一道理。除了上一篇文章提到林美貞開過長江白咖啡、小檳城南洋茶餐廳外，2015年後也出現了兩家由馬來西亞藝人創立的家鄉美食餐廳。

首先是來自馬來西亞的藝人艾成於2015年在西門町創立艾叻沙，主打其家鄉口味的砂拉越叻沙，在台北市慶城街也有分店。接著是2019年在台北東區成立的湖里有魚，主打魚頭米粉，是由歌手車志立開的，但據悉他後來退出經營，該店也在2020年底結束營業了。

此外，2018年也出現了第一家獲得清真認真的馬來西亞餐廳-Mooka，創辦人是一名曾在台灣留學的馬來裔女生Adibah。在台的馬來西亞學生絕大多數是華裔，馬來裔是少數，而會留在台灣開餐廳的，更是少見了。

2018年在大安站附近開業的Mooka，後來因成本因素而在2019年結業。後來Adibah決定將店面規模縮小，2020年在師大商圈開了「Malaysia Kitchen in Taiwan 大馬廚房」，主打外送廚房，不過最近大馬廚房已公告接下來會搬去新地方。

台灣資本與到馬來西亞學藝

前面提到的在台北的馬來西亞餐廳，主要是由馬來西亞人所創立的，但也不能忽略台灣餐飲集團或台灣投資者在當中也扮演了重要角色。

首先是台灣知名的欣葉國際餐飲集團，欣葉在2015年引進了馬來西亞連鎖餐飲品牌Papparich金爸爸。根據官網的介紹，2015年金爸爸進軍台灣市場後，目前分別在台北市和台中市各有2家分店，而在馬來西亞本土已有超過100家分店，在澳洲、汶萊、柬埔寨、新加坡、印尼、中國、美國、紐西蘭、斯里蘭卡和韓國也能見到Papparich的足跡。

Photo Credit：杜晉軒 圖為金爸爸台北南港店。

而另一家在台灣的馬來西亞品牌，則是2006年在馬來西亞成立的「板麵」連鎖店「面對面Face to Face Noodle House」，這是一家專賣馬來西亞華人傳統麵食「板麵」的連鎖品牌。來自台灣的黃柏學因緣際會認識了「面對面」創辦人吳國強，2019年他倆合夥把該品牌引進了台灣，也是「面對面」在海外的首家分店。

而另一家重要的台灣資本，就屬聯發國際餐飲集團了，該集團旗下就有台灣手搖飲料品牌歇腳亭sharetea，馬來西亞餐廳則有位在東區的【Mamak檔】星馬料理，以及中山站附近的甘榜馳名海南雞飯。

也許很多僑居台北的馬來西亞人不知道，或忘了的是，聯發國際餐飲集團董事長鄭凱隆曾於2015年9月，斥資新台幣3億元在新店安坑開了4千坪的「九十九回天天夜市」（以下簡稱天天夜市），並主打南洋風格。儘管「九十九回天天夜市」在隔年6月就停止營運了，但在2016年初，聯發國際餐飲集團接著在台北東區推出新品牌【Mamak檔】星馬料理，同年底甘榜馳名海南雞飯在中山站附近開業。

Photo Credit：杜晉軒 圖為曾在新店安坑開業的天天夜市，售有許多東南亞料理

另一方面，大約在同年7月「萬得富爸爸肉骨茶王中王」（以下簡稱萬得富）在新北市板橋新埔開業，而萬德富的老闆李志權，來台灣前就已在吉隆坡經驗肉骨茶餐廳的，後來被邀請到天天夜市開業。當天天夜市結束營運後，一開始李志權先回馬來西亞，後來孩子娶了台灣太太，因此再舉家來台，在新埔開業至今。接著2020年中，李志權女兒在桃園中壢開分店，就叫「富爸爸馬來西亞料理」。

其實除了由馬來西亞老闆烹煮肉骨茶外，也有不少馬來西亞餐廳，是台灣人向馬來西亞師傅學藝後創業的，例如同樣是在2015年，發跡於高雄光華夜市的拿督肉骨茶，其創辦人是到肉骨茶發源地-馬來西亞巴生（Klang）學藝的，後來才返台在各縣市展店，目前據點有台北三重店與桃園中壢店。同樣是到巴生拜師的，還有今年在公館夜市開業的台灣KK肉骨茶。而2020年底在台北臨江夜市、師大夜市開業的寶煲肉骨茶，據悉創辦人也是向馬來西亞師傅學藝的。此外，2018年在台北石牌營業的「大馬香咖哩煲」創辦人，也曾到馬來西亞學藝，但餐廳已於2019年結束營業。

至於其他台灣人開創的馬來西亞品牌餐廳方面，有2018年創立的瘦仔林叻沙，台港夫妻經營的瓦莎娘惹 Nyonya Rasa（2020創立），以及在台北有三家門市的MB WHITE COFFEE，該品牌大約在2012年左右創立的，而且其天母店前身就是長江白咖啡的分店，兩者是否有承續關係，仍不得而知。

無論一頓馬來西亞餐的背後，是台灣人或大馬人掌廚，都不重要，筆者始終認為好吃才是好道。至於筆者所介紹的餐廳是否好吃或正宗，就不評價了，畢竟這很主觀，但筆者始終相信好吃的餐廳始終會經得起市場考驗。

Photo Credit：杜晉軒 圖為位於公館夜市的台灣KK肉骨茶

台北馬來西亞餐廳的下一步

如果讀者們有細心觀察到的話，台北的馬來西亞餐廳的定位，多為中低價位，目前最貴的，大概只有名符其實的Papparich金爸爸。其實台北曾有一家走高價位的餐廳，那就是竹北馬六甲馬來西亞風味館的信義安和分店，在2017年設點，2019年結束營運。 反觀走高價位的新加坡餐廳，在台北卻是琳瑯滿目，如蒲田（PUTIEN）、珍寶海鮮（JUMBO Seafood），以及Chope-Chope Eatery（獲得米其林二星的台中「JL STUDIO」的子品牌），這幾家都是走高價位路線的新加坡合菜餐廳。

馬六甲馬來西亞風味館負責人劉偉華在餐廳創立之時就來台灣了，如今已過九年，他告訴筆者，馬六甲餐廳安和店退出台北市場，主要還是租金成本壓力太高了；國家品牌認知度方面，台灣消費者對新加坡餐廳的接受程度比馬來西亞餐廳更高，這也是難以否認的現實。

劉偉華指出，新加坡政府是傾舉國之力宣傳新加坡美食、文化，所以海外消費者對新加坡食物接受度較高，反觀馬來西亞政府做得不多，也只能靠民間自己打拼了。他感慨道，連資本較大的馬六甲餐廳在台北走高端路線也難以為繼，他擔憂若其它在台北的馬來西亞餐廳也要走高價位路線的話，會怎麼辦？筆者和劉偉華都觀察到一個現象，在台北的多數新加坡餐廳是高度資本化的，而馬來西亞餐廳多屬中小企業，不依靠大財團或政府，隻身或夫妻倆攜手在台北闖出一片天。

行文至此，關於筆者為何想寫馬來西亞餐廳在台北的故事，除了筆者是馬來西亞人這點外，主要還是這些規模不大不小的馬來西亞餐廳創業者們，背後都有屬於自己獨一無二的故事，還有一些人情味。

Photo Credit：杜晉軒 圖為位於竹北的馬六甲馬來西亞風味館

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核稿編輯：吳象元