台灣今日無新增確診，指揮中心公布桃園醫院群聚擴大居家隔離Q&A

台灣今（25）日無新增確診病例，不過昨日新增的兩例感染源仍在調查中。疫情指揮中心今公布案889和890活動足跡，請民眾注意。對於曾在1月6日之後去過衛服部桃園醫院的民眾，需進行自主健康管理；指揮中心也強調，如果符合桃園醫院回溯追蹤條件，請等候衛生人員通知，暫時不要離開家裡。

指揮中心公布，案889、890曾去過的地點包含桃園市八德區大湳市場、星上星港式飲茶餐廳、全聯八德東勇店、位於八德區天祥街的Moominlu Bakery烘焙坊等，這些地點由於人流較大且與陌生人接觸機率大，因此公布。案890另外曾去社區中的國小打桌球，其球友也都已經匡列追蹤。

Photo Credit: 指揮中心記者會直播截圖

案889是桃園醫院病患，但與先前確診的案例皆無接觸，其活動範圍也都是風險最低的「綠區」，對於案889為何感染，指揮中心表示仍在調查中；桃園醫院大外科體系全部醫護及工作人員共195人都採檢，結果全為陰性，今天將再進行血液調查。

桃園醫院群聚擴大居家隔離問答

桃園醫院群聚引發民間憂慮，1922防疫專線近日被打爆；記者會上也有《民視》記者表示，有採訪到民眾說不知道自己要不要隔離，乾脆自己跑去醫院，擔憂這反而可能成為防疫破口。

指揮中心表示，已經加派1922接聽人力。針對多數民眾常問的問題，指揮中心也整理出問答集：

Q1：還沒收到通知，不知道是否要居家隔離？

A1：如果您符合在1月6日至19日符合以下3項其中之一，請先不要離開家裡，等候衛生人員通知：

出院病患及其同住者

陪病者及其同住者

案889就醫時之相關接觸者

接到衛生人員通知說需要居家隔離後，依指示完成14天居家隔離及後續採檢，並進行7天自主健康管理。

Q2：1月6日之後曾去部立桃園醫院門診、急診、或陪同就醫怎麼辦？

A2：自1月6日起曾去部立桃園醫院門、急診就醫，需進行自主健康管理，以最後就醫日隔天起算，為期14天。

Photo Credit: 指揮中心記者會直播截圖

Q3：自主健康管理要注意哪些事？

A3：早晚量體溫、勤洗手、外出時嚴格遵守全程佩戴口罩，避免搭乘大眾運輸工具、避免進出無法保持社交距離和容易近距離接觸不特定人士的場所。

若自主健康管理期間身體不適，請下載線上醫療諮詢平台，經急診專科醫師線上諮詢後，給予處置建議，若醫師評估需就醫，則會通知當地衛生局與指定就醫院所。

Q4：被通知居家隔離，要在哪隔離？

A4：在自己家裡，以1人1室為原則，如果全家都須隔離則不在此限，但公共區域、衛浴設備等要常清潔，交談或需接觸時需全程佩戴口罩，用餐時 盡量保持適當距離、使用公筷母匙或分菜完後再進食、避免近距離接觸。

若有需求也可以預訂防疫旅宿，或向地方衛生單位申請集中檢疫所（需自費）。

農曆春節管制仍在討論中

日前指揮中心表示，桃園醫院群聚事件至少要觀察到2月4日，不過近來確診案例增加，記者詢問觀察期限是否要往後延，指揮官陳時中回答，還是要看這幾天的情形再判斷。

記者提問，是否建議各企業重新啟動在家上班等措施；陳時中對此表示，目前管制作為未到升級情況，但各別機構或地方政府要推出比較積極的措施，指揮中心也不反對。

由於農曆除夕將至，返鄉人潮眾多，民眾也會去走春；記者詢問指揮中心對於高鐵是否開放自由座、是否開放車廂內飲食、各商場內的管制有無計劃，陳時中今天說，這兩天會跟交通部討論、也持續跟其他部會協調，有結果會再公布。

有記者提問，部立桃園醫院的感染擴大，其實先前似乎有不少專家有預料到，但指揮中心好像沒聽進去，這是否會造成寒蟬效應、顯得政治凌駕於防疫？

陳時中說，「有人有先見之明，有人有後見之明，各有高明之處」，可以事後檢討，但防疫期間互相攻擊、比誰有先見之明都沒有意義，這段時間就不要再互相傷害。陳時中說自己也是「常納雅言，有過就改失」，提到自己去年就講過「我身上背滿箭靶」，稱他已有這樣的覺悟在。

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航