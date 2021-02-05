《游泳者》導讀序：齊佛老年自選作品全數到齊，終生捍衛文學的敘事性

文：何致和（小說家）

【導讀序】我們為什麼讀齊佛

苦苦等待兩年，繼《離婚季節》、《告訴我他是誰》之後，隨著短篇小說集《游泳者》的出版，齊佛（John Cheever）在六十六歲那年自選的六十一篇短篇小說，總算全部到齊了。

這些齊佛自選的作品，創作時間介於三十四歲到六十歲之間，雖是舊作結集，卻一舉奪下一九七九年的普立茲小說獎。此獎向來是長篇小說的天下，在超過百年的漫長歷史中，能以短篇小說集得獎的作家可能不超過十人，可見齊佛這部選集的重量。不只如此，這部自選集在兩年之後以平裝本形式出版，又贏得該年美國國家圖書獎，使齊佛這部小說選集成為繼福克納的《寓言》與凱薩琳・安・波特（Katherine Anne Porter）的短篇作品集之後，史上第三部同時摘下普立茲獎與美國國家圖書獎桂冠的小說強作。

如此犀利銳不可擋的選集，收錄的各篇作品創作時間雖跨越四分之一個世紀，卻有一個共同點——這些故事最初都是發表在《紐約客》雜誌上。《紐約客》在美國文學史上有悠久光輝的傳統，自一九二五年創刊開始，便以極優沃的稿酬供養過沙林傑、納博科夫、菲利普．羅斯、厄普代克、艾莉絲．孟若等二十世紀極受尊崇的小說家，就連日本的村上春樹也是此雜誌常客。對絕大多數作家而言，一旦作品發表在《紐約客》，就像登上文學的名人堂，可以與上述這些名家並列。可想而知，想蒙獲《紐約客》編輯青睞的難度，可能比得文學獎還要困難。

儘管競爭激烈，齊佛卻能長期在《紐約客》發表作品，時間超過二十五年以上，不禁讓人想起同樣長期供稿給美國另一本著名刊物《君子雜誌》的瑞蒙．卡佛。自一九七一年起，卡佛替《君子雜誌》寫了大量文章，只不過最後與他的編輯利許（Gorden Lish）交惡，關係只維持了十年。這段淵源經常為人樂道，但比起齊佛和《紐約客》的交情，就可說是「小佛」見「大佛」了。

或許是珍惜與《紐約客》的這段情誼，齊佛決定這部自選集作品的目次，完全依照在《紐約客》發表的時間排序。原文六十一篇小說已厚達七百頁，翻譯成中文後頁數更為增加，因此中文版編輯才把這部選集切成三本，以每年一本的間隔遞次出版。這是因應出版現實的權宜之舉，卻意外讓中文讀者能清楚看見不同時期的齊佛。《離婚季節》是齊佛四十二歲以前的作品，《告訴我他是誰》是四十至五十歲的齊佛，而這本剛出版的《游泳者》，則是齊佛五十歲到六十歲的樣貌。三本選集，正好依次呈現了齊佛不同人生階段的作品風格。

如果你恰好是齊佛的讀者，過去兩年又認真讀過齊佛的《離婚季節》和《告訴我他是誰》，並折服於那一個又一個接連而來、如此準確、精巧和一針見血直戳重點的故事，那麼在這次的《游泳者》中，你將會見到和之前不太一樣的齊佛。五十歲後的他雖不能說是完全脫胎換骨，但作品明顯更加大開大闔，你會看到更多更多的故事，像怕來不及說完似的，被密密塞進同一個篇幅有限的短篇之中。同樣長度的敘事時間，比過去講述了更多的故事，使得小說的節奏也飛快了起來，充滿強烈動感。

齊佛一直在捕捉人生中各式各樣「不穩定」的關係，年輕時代的他，靈魂比別人更早蒼老，喜歡用略帶灰色又詼諧的筆調告訴我們幸福只不過是一個短暫的幻象。五十歲以後的齊佛，似乎更加關注這世上各種不美滿的狀態，而且目光變得更加銳利，能輕易穿透一般人眼中的美滿表象，直揭人物焦躁、不安和有所欠缺的內心。這部分的表現齊佛寫得和過去一樣精彩，在此無需贅述。

值得一說的是，齊佛在年過半百之後，似乎對性愛和情慾流露更多興趣。在《游泳者》中，我們看到一個又一個和性慾有關的故事：極富名望與地位的老作家，突然陷入性渴望而無法自拔；太太和孩子離家度假，性慾卻趁虛而入，讓獨留家中的丈夫難以抵禦；一家企業的小股東，因在公司撞見辦公室姦情而勾起情慾，變成像貓狗一樣發春；一名人妻參加裸體劇團徵試，卻完全激活了性的意識，讓自己的丈夫無法招架……齊佛大量描寫性慾活動的樣貌，尤其是發生在中年男子身上的性慾，這些性慾的共同點是：猛暴強烈、突如其來、難以抵擋。敘事性文類推動故事進行的基本要素是「衝突」，但在齊佛後期的短篇小說中，經常可見「性慾」取代了這個傳統要素，讓人物在好端端什麼問題都沒有的情況下，也可以因為慾念的突然產生而引發各式各樣的行動與後果。

和性慾方面的表現一樣精彩的是齊佛搞笑的能力。他在前兩冊中譯本選集已展露詼諧和戲謔長才，到了《游泳者》更毫不客氣表明自己才是真正的冷面笑匠。他讓一個人的肚子開口說話，讓飛機上鄰座的高冷女子變成自己的妻子，而從兒子視角描寫父親的〈重逢〉，更是一篇從親情災難中提煉出來的幽默小品。

性愛和幽默都是能讓故事具有吸引力的元素，如果把這兩個元素加在一起，戲劇效果當然就更加巨大。〈阿提米斯，誠實的鑿井工〉就是這類代表作，齊佛不但混合了幽默和性慾，還融入了當年國際政治美蘇對峙的冷戰氛圍，讓政治的複雜算計與愛情的簡單與純真形成強烈對比，成為《游泳者》中最精彩的一篇。

作家筆耕一生，到耆老之年出版作品選集，可說是件榮耀尊貴之事。齊佛雖自謙自己有些作品原本難登大雅之堂，卻因列入這部選集而沾光鍍金，但不容否認他每篇小說確實都有可觀之處。齊佛相信敘事性的虛構小說能幫助我們瞭解彼此，以及認識這個混沌不清的世界，因此他戮力篤行，終生捍衛文學的敘事性，我們才得以看到一個又一個精彩的故事，並且在這些故事中，看見一個又一個在現實世界中渺小但靈魂卻巨大的人物。這正是我們為什麼要讀齊佛的原因。

相關書摘 ▶約翰齊佛〈愛的幾何學〉：幾何學使他對於痛苦有一種完美的，形而上的了解

書籍介紹

本文摘錄自《游泳者》，木馬文化出版

作者：約翰．齊佛（John Cheever）

譯者：余國芳

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想要深入的了解，

無論是一片葉或是一枝草，

我認為，

你都得先了解愛的強度。

愛對任何人來說都不是件簡單的事。人們脆弱、不安，渴求安穩，然而婚姻充滿神秘的苦澀，慾望常驅使人們做出意料之外的舉止，愛比我們所能想像得還要更複雜、巨大、無法撼動，我們真的理解愛所引領而來的影響嗎？



「愛就是，絕對不能只要人事物的表面。」——張亦絢

每到夏天，我們就在海邊租一棟屋子。儘管屋主不在，其中的生活痕跡仍透露出許多訊息。記得一次，我在租的某間夏屋裡發現過被藏匿起來的大量的酒瓶，在文學選集後面、鋼琴凳子的裡面、一株冷杉樹的後面……我不由得開始對這個酗酒又寂寞的男人產生了好奇。〈海邊的房子〉

父母離異後，我已未見過父親多年。儘管對我來說他已是個陌生人，但為什麼，只要一眼，一眼就感覺出他是我的父親？〈重逢〉

炎熱的星期天，一群宿醉的人們在游泳池畔說著：「昨晚我真的喝多了。」天氣正好，人們彼此交談，就在此時他想起了這一帶的人家泳池多半聚集在同一條流域上。他忽然興起一個念頭，不如繞道朝著西南方一路游泳回家去。〈游泳者〉

《游泳者》為約翰．齊佛生涯代表作《短篇小說自選集》的第三部，前兩冊為《離婚季節》及《告訴我他是誰》。於一九七八年出版的《短篇小說自選集》，甫上市精裝本狂銷十二萬五千冊，成績斐然，廣受讚譽，隔年榮獲普立茲小說獎、美國國家書評獎，攀上文學創作顛峰。

本輯一共收錄了二十二篇短篇小說。繼描寫婚姻破裂、郊區生活，與義大利的異國風情後，本次更增添了些許超現實的元素。如著名的短篇〈游泳者〉，一個男人在宿醉的星期天決定一路順著每戶人家的游泳池游泳回家，但他愈是往前游進，愈是想起了某些早已沉在記憶底部的東西……。這裡有著齊佛小說最變幻莫測的一面，你不會知道接下來走進的，是救贖還是絕望，是情慾還是純粹的美麗。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬