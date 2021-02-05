約翰齊佛〈愛的幾何學〉：幾何學使他對於痛苦有一種完美的，形而上的了解

文：約翰．齊佛（John Cheever）

〈愛的幾何學〉

是黃昏時候下雨的天氣，第五大道沃爾沃超市的玩具部門擠滿了一些不安於室的女人，這會兒趕著來買件禮物帶回去安撫她們的小孩。這天下午，大約有八個到十個人左右，都很漂亮，香噴噴的，穿著入時，可是這些女人的神態都不太對勁，就好像在某個賓館的房間幽會了不上道的無聊男子，現在急著回家投入寶貝孩子的懷抱似的。下結論的是查理・馬洛伊，他剛剛從五金部門買了一支螺絲起子走出來。他的結論並沒有牽扯到任何倫理道德，泰半只是想給這個沉悶無趣的雨天帶來一點熱力和色彩而已。辦公室裡沒事幹。午餐過後他把時間全部花在整修檔案櫃上，這就是買螺絲起子的緣由。

為了肯定自己的推論，他特別仔細觀察過那些女人的臉，希望從她們臉上得到一些肯定，證明自己的想像力。除了和人私通的大悲大喜，還有什麼事能夠令她們的表情如此多變，忽而雀躍，忽而含淚呢？她們用手指著那些無辜的玩具時為什麼要深深地嘆息呢？有個女人穿著皮草大衣，看著很像他在聖誕節買給老婆瑪蒂妲的那一件。再仔細一看，他發現那不僅是瑪蒂妲的大衣，那女的就是瑪蒂妲。「欸，瑪蒂妲，」他喊著，「你在這裡做什麼？」

她從一隻木頭鴨子身上抬起頭，她一直在用心的研究那隻鴨子。很慢，很慢的，她臉上懊惱的表情摻進了憤怒和不屑。「我最討厭被人盯梢。」她說。她的語氣強悍，引得另外幾個女人抬起頭來看。

馬洛伊有點不知所措。「我沒盯你的梢，親愛的，」他說。「我只是——」

「我想不出有比這更卑鄙的事了，」她說，「在大街上跟蹤別人。」她的態度、口氣都像在唱歌劇，她的觀眾大受吸引，而且很快擴大了範圍，從五金部門到庭園家具的人全部吸引過來了。「大街上跟蹤一個無辜的女人是最低級、最變態、最惡劣的行徑。」

「親愛的，我只是碰巧在這裡啊。」

她的笑聲無情至極。「你會剛巧在沃爾沃的玩具部門閒晃？你居然要我相信這個說法？」

「我是在五金部門，」他說，「不過那不重要。我們不如先去喝一杯然後提早搭車回家吧？」

「我才不要跟一個奸細同行，」她說。「我現在要離開這裡了。你要是再跟蹤，或者騷擾我，我就報警逮捕你，把你關進牢裡。」她拿起木頭鴨子，付完錢，像女王似的登上樓梯。馬洛伊呆了一會兒，隨即走回辦公室。

馬洛伊是一名自由業的工程師，那天下午他的辦公室整個淨空。祕書去卡布里了。答錄機上沒有留言。也沒有任何信件。他徹底一個人。說他不開心倒不如說震驚來得恰當。他失落的不只是現實感，更且是他觀察到的現實失去了合理性和對稱性。他如何合理性的解釋在沃爾沃的那場偶遇鬧劇，又如何作不合理性的解釋？

忘記，這是他嘗試過的一個行動，但忘不掉的是瑪蒂妲清脆響亮的聲音和玩具部門裡怪誕的景象。平常瑪蒂妲戲劇化的誤解倒是一般，他都能逆來順受，還會想方設法的把所有的糾結一一破解。可是今天下午這件事太傷人。這場偶遇似乎違抗了所有的研究分析。他該怎麼辦？他是不是應該從窗口跳下去？他抱著這個心思走向窗口。

天色依舊陰沉、下著雨，只是還沒有完全黑暗。車流壅塞緩慢。他往下看，一輛休旅車駛過，接著是一輛敞篷車，再一輛搬運車，和一輛打著歐幾里得洗衣店廣告的小卡車。這個偉大的名字讓他想起了直角三角形，幾何、公約數和非公約數的定理。他現在需要的是一個新的推理公式，歐幾里得可能有用。如果他可以把這個難題用幾何來解決，或許不見得能完全解決，但至少能夠創造出一個釋疑的氛圍？

他拿著尺，用最簡單的定理，如果三角形兩邊對等，則兩邊的對角也就相等，即等邊對等角；反過來，如果三角形的兩個對角相等，那麼兩角的對邊也必相等，即等角對等邊。他畫了一條線代表瑪蒂妲，把她擺在第一位。三角形的底邊是他的兩個孩子，藍迪和普莉西拉。他自己，當然是三角形的第三邊。瑪蒂妲那條線裡有一個最具爭議性，最危險的因子，威脅到藍迪和普莉西拉，而產生出不對等的角度，因為她最近多了一個鬼影情人。

住在雷姆森公園區的太太們之間有一項不怎麼高明的騙術。一個星期總有一、兩次，瑪蒂妲會穿得美美的，噴上法國香水，披上皮草大衣，搭中午前的一班火車進市區。有時候她會和朋友共進午餐，大多數時候她都是一個人到六十街上找一家以單身婦女為主顧的法國餐館用餐。她通常會喝一杯雞尾酒或是半瓶葡萄酒。她的意圖是在表現揮霍、神祕，就好像是一個嘗遍愛情苦澀的女人。但如果哪個陌生人多看她一眼，她立刻會倉皇失措地想起她那可愛的家，兩個可愛的孩子和長滿秋海棠的花圃。

到了下午，她不是去日間劇場看戲就是去電影院看外國片。她特別喜歡峰迴路轉的劇情，藉此宣洩情緒。照她的說法就是「掏空」。傍晚時候回到家，她整個人顯得安靜傷感。她往往會在煮晚餐的時候流淚，如果馬洛伊問她怎麼了，她只是嘆氣。他曾稍微懷疑過，不過有一回他下午在麥迪遜大道上散步時看見她，穿著皮草，待在快餐台邊上啃三明治，他終於有了結論，她的瞳孔放大不是因為男歡女愛，而是電影院裡太黑。這個騙術既不高明也無害，他甚至大氣的認為，有益身心。

由這些元素形成的邊線和代表兩個孩子的另一條邊線自然形成一個角度，得出來簡簡單單的一個論點就是他愛他們。他愛他們啊！這是任何屈辱，毒素都離間不了的。在他心目中，他們就像是他靈魂中的家具、門楣、梁柱。

代表他自己的那條邊線，他知道，計算錯誤的成分居多。他認為自己率直，健康，有學問（有誰還能這麼清楚的記得歐幾里得呢？），可是早上，在自我感覺良好的心情中醒來之後，只要開口和瑪蒂妲說話，他立刻發現自己的有用和率真全部成了廢物。為什他的真心反而糟蹋了自己呢？為什麼只是逛逛玩具部門，就會被污衊為窺伺狂呢？他的三角形或許能給他答案，他想著，就某種意義上確實如此。

三角形的三個邊，由相關的數據來決定它是否相等，它的對角也一樣。突然他覺得不再那麼困惑了，他覺得比較開心，比較有希望，比較寬容。他覺得自己開始邁向一個嶄新的生活，有些人一年當中也會有兩三次他這樣子的想法。

搭火車回家的路上，他又想著是否能把通車的無聊，晚報上的胡扯，停車場上的衝刺也用幾何學來解析。他回到家，瑪蒂妲在小小的餐廳裡排著餐具。她的嘴巴還是不饒人。「鬼頭鬼腦的平克頓（Pinkerton【註】），」她說。「耍陰險。」她的話他都聽見了，他一點也不生氣、不焦慮、不懊喪。就好像這些話都到不了他面前似的。他覺得好平靜，好快活。甚至連瑪蒂妲那副難看的樣子也變得動人可愛起來；這個倔強任性的孩子。「你為什麼那麼開心啊？」兩個孩子問他。「你為什麼那麼開心啊，爸？」再過不久，幾乎人人都會說這句話了。「馬洛伊變了。馬洛伊氣色變好了。馬洛伊交好運了！」

第二天晚上，馬洛伊在閣樓上找到一本幾何課本，他開始溫故知新。研究歐幾里得給了他寧靜祥和的心境，讓他看清最近老是困在惶惑失望中的自已。他知道他的發現也許只是一個錯覺，但他還是獲益良多。他真的覺得自己舒坦多了。他覺得在現實感與他心中以為的現實感之間他已經做了矯正。如果他有哲學或是宗教的信念，或許他可以不需要幾何學，但是街坊鄰居的宗教戒律令他感到乏味又迂腐，再說他對哲學更是毫無興趣。幾何學使他對於痛苦有一種完美的，形而上的了解。

最主要的好處就是，現在他能夠把瑪蒂妲的情緒和不滿看成愛意和疼惜，以前他都把它視為線性項的表現。他不是征服者，但很神奇的，也沒有成為犧牲者。他繼續鑽研下去，他發現餐館領班的無禮，店員的臭臉，交通警察的刻薄，現在都不能影響他的平靜，而那些壓迫的人感受到了他的力量，反過來，也變得不那麼的無禮、臭臉、刻薄了。現在他每天早上醒來，都可以帶著毫無雜念的心情開始新的一天。他真想把他的發現寫成一本書：《歐幾里得式的情緒反應：感性幾何學》。

差不多就在這時候他必須去一趟芝加哥。他搭火車啟程的那日是個陰天。他醒來的時候天剛亮不久，抱著與人為善，心無雜念的心情，他望著臥室的窗外，看到的是棺材工廠、廢車場、違章建築，還有雜草叢生的操場及埋頭猛吃橡實的豬隻，遠處是暗沉沉的蓋瑞紀念碑。這單調乏味又令人傷感的景象竟影響到了他的情緒，他覺得這真是人類愚不可及的表現。他倒是沒想過把幾何的定理應用到山水風景上，但是他發現，只要把這一刻的各種元件轉化成一個平行四邊形，他就能夠把這幅令人沮喪的鄉村景觀漸漸放開，直到它變得無害、真實，甚至魅力十足。

他吃著豐盛的早餐，開始美好的一天。這是不需要任何幾何學的一天。芝加哥的一個同事邀他吃晚飯。這個邀約他不便拒絕，六點半他到達位於這個陌生城市某處的一棟磚造的小房子。門還沒開，他已經覺得他需要請出歐幾里得了。

女主人開門的時候哭個不停。她手裡拿著一杯酒。「他在地下室。」她邊哭邊說，逕自走進小小的客廳，也不告訴馬洛伊地下室在哪裡、怎麼走。他跟著她走進客廳。只見她半跪半趴的巴在地上，對著一張椅子的椅腳綁標籤。馬洛伊發現客廳的家具大部分都綁了標籤。標籤上印著：「芝加哥倉儲」。在這行字底下她寫著：「海倫・費爾斯・麥高文的財產。」麥高文就是他朋友的姓氏。「我一樣東西都不會留給這個王八蛋，」她繼續啜泣。「半點都不留。」

「嗨，馬洛伊，」麥高文從廚房那邊走過來。「別管她。她一年總有一兩次會把所有的家具掛上標籤，她說她要把它們全部送進倉儲，然後租一間附帶家具的套房，她要去費茲百貨打工。」

「你知道個屁。」她說。

「怎麼樣，最近有什麼新聞？」麥高文問。

「露意絲・米契剛剛來電話。哈利喝醉酒，把小貓塞進了攪拌機裡。」

「她要過來？」

「當然。」

門鈴響。一個衣衫不整滿臉淚痕的女人走進來。「啊，太可怕了，」她說。「孩子們都在邊上看著。那是他們最愛的小貓。要是孩子們沒在旁邊，我才不理會呢。」

「我們換個地方。」麥高文說著轉回廚房，馬洛伊跟在他後面，廚房裡毫無飯菜的跡象。下了幾階樓梯，進入地下室，裡面有乒乓桌，電視和吧檯。他給馬洛伊倒了杯酒。「你要知道，海倫以前超有錢的，」麥高文說。「這是她過不了的一個關卡。她出身豪門。他父親開連鎖自助洗衣店，從這裡一直開到丹佛。他在連鎖店引進了現場娛樂表演。民歌手。小樂團。後來音樂人公會聯手找上門，他一夜之間失去一切。她知道我成天瞎混，可是不這樣，馬洛伊，我覺得對自己不忠實。我的意思是，之前我總是對樓上那位米契爾貴婦噓寒問暖。剛才來的那個女人。她很棒。你如果要她，我可以搞定。她什麼都聽我的。我倒是沒給她什麼。十塊錢或者一瓶威士忌。有一年聖誕節，我給了她一隻鐲子。你知道吧，她老公有自殺的癖好。他不斷吃安眠藥，不過總是能及時幫他清理腸胃。有一回，他企圖上吊——」

「我得走了。」馬洛伊說。

「別急著走，別急著走，」麥高文說。「我給你倒酒。」

「我真的要走了，」馬洛伊說。「我還有很多事要做。」

「可是你啥也沒吃，」麥高文說。「再坐會兒，我去熱一點咖哩。」

「沒時間了，」馬洛伊說。「我真的有事。」他直接上樓，連再見都沒說。米契太太已經走了，那位女主人還在家具上綁標籤。他自己走出去，叫了計程車回飯店。

他拿出尺，設法計算出圓錐的面積和外接菱形面積之間的關係，試著把麥高文太太的酗酒和米契家那隻小貓的命運排成線性項。啊，歐幾里得，請與我同在！馬洛伊想要什麼呢？他想要的是奪目的光彩，美麗與秩序；他想要的是合理化那位想要上吊的米契先生的形象。是不是馬洛伊過度的潔癖太超過，太娘了呢？是不是他把善惡的定義走偏了，太執著於自責、羞恥心？畫面中有太多的未知數，他只把方程式定在當晚的事實，這個算式讓他忙到半夜才上床睡覺。他睡得很香。

這趟芝加哥之旅，就麥高文夫婦這件事來說，真是一場災難，但在收入方面卻很賺頭，按照慣例只要賺到外快，馬洛伊就決定出遊。他們飛去了義大利，住在以前住過的一家小旅館，靠近斯貝隆加。馬洛伊非常開心，這次不必請出歐幾里得，因為他們要在海邊度假十天。他們趕在返家之前去了羅馬，最後一天，他們倆在人民廣場午餐。點了龍蝦，笑哈哈的喝著酒，就在大口咬著龍蝦殼的時候，瑪蒂妲突然傷感起來。她哭出聲，馬洛伊明白他得請出歐幾里得了。

瑪蒂妲喜怒無常，很情緒化，可是那天下午似乎在對馬洛伊說，他可以藉由基礎原理和幾何學，把她的情緒成分完全隔離。這家餐館好像是一個很值得研究的地點。這裡味道芬芳而且井然有序。別桌的用餐者都是很正派的義大利人，全都是不認識的陌生人，他不認為他們有什麼神通能使她痛苦悲傷至此。她很享受她的龍蝦餐。桌布很白，銀器很亮，服務生很有禮。馬洛伊仔細觀察這個地方——鮮花，水果，窗外車來人往的廣場，他怎麼看都看不出任何造成她神色哀戚痛苦的理由。「要不要來點冰淇淋或是水果？」他問。

「我要什麼，自己會點。」她說，而且是說到做到。她招來服務生，點完冰淇淋和咖啡，再狠狠地瞪了馬洛伊一眼。馬洛伊買單後問她要不要叫計程車。「什麼鬼主意。」她厭惡地皺起眉頭，彷彿他的主張就是要揮霍或是存心要讓孩子們出糗。

他們走路回飯店，一前一後。陽光很強，炎熱無比，這羅馬的街道一直以來總是這麼的熱，永無止境。是不是因為炎熱改變了她的情緒？「你是不是熱得難受啊，親愛的？」他問，她轉頭說，「是你讓我難受。」他在飯店大廳跟她分手，一個人去咖啡館。

他用尺在菜單背後解題。回到飯店，她出去了，七點回來，一進房間就開始哭。下午的幾何學給他答案證明，她的快樂，和他的快樂，還有他們孩子們的快樂都一樣，是受一些莫測高深的，無常的，潛在的情緒因素所困擾，這些情緒莫名其妙的流過她的性情，不定時的爆發開來，毫無規律，無從理解。「啊呀，親愛的，」他說。「怎麼了？」

「這個城市沒有一個人懂英文，」她說，「一個人都沒有。我迷了路，我至少問了十五個人怎麼走回飯店，居然沒有一個人聽得懂我說什麼。」她走進浴室砰的關上門，他坐在窗邊，平靜快活，看著飄過的一片雲就像一片雲的樣子。然後，羅馬在天黑前經常出現的滿天黃銅色的霞光出現了。

他們從羅馬回來幾天後，馬洛伊必須再去一趟芝加哥。一天的時間他就把事情辦完。他避免再碰到麥高文，直接搭上四點的火車。四點半他坐上俱樂部的車子去喝一杯，又看到了遠方糊成一片的蓋瑞，他重複的運用定理來更正他與印第安納的角度。他點了一杯酒，眺望著遠方的蓋瑞。什麼也看不見。由於計算錯誤，他不但使得蓋瑞變色；他簡直就已經失去了蓋瑞。沒有雨，沒有霧，就他的觀察，天色也沒有突然變暗，俱樂部專車的窗子很乾淨。印第安納就是硬生生的消失了。他轉身問坐他左邊的女人，「那是蓋瑞，對吧？」

「是啊，」她說。「怎麼了？你看不見？」

她的話裡出現了一個等腰三角形，但是看不見就是看不見。他回到臥室，一個寂寞孤單又飽受驚嚇的男人。他把臉埋在雙手中，再抬起頭的時候，他竟然可以清楚的看見兩座城鎮的交叉口，只是這次他根本沒有應用幾何學。

過了大概一個星期，馬洛伊生病了。他的祕書，從卡布里回來，發現他昏倒在辦公室的地板上。她叫來救護車。經過手術，他被列為病情危急。動完手術十天後，院方才準許探病，第一個，當然是瑪蒂妲。他的腸道切掉了十吋，兩條手臂插滿了管子。「你看起來很不錯啊，」瑪蒂妲說，她硬是把一臉的驚嚇吞回去，換上一副滿不在乎的表情。「房間很棒。牆壁是黃色的呢。如果生病，我看還是在紐約最好。還記得不，我生孩子時候那間可怕的鄉下醫院？」她坐下來，不是坐在椅子上，而是窗台。他告訴自己，他從來不知道愛情可以鍊就各種痛苦的力量；可以把健康和生病連成一氣。「這屋裡每一樣東西都好得離譜，」她說。「哪有誰會惦記著你啊。」

他從來沒有生過什麼大病，所以根本不知道她當看護的本事會這麼的差。她似乎對於他生病這件事十分怨憤，可是他覺得，她的怨憤又好像是一種笨拙的愛的表示。她向來不善於隱瞞，她認為他生這場病很自私，很不體諒人。「你運氣太好了，」她說。「我的意思是，你真是運氣，幸虧是在紐約。你可以有最好的醫生最好的護士，而且這裡肯定是全世界最好的醫院之一。你根本不用擔心，真的。一切都幫你弄得妥妥貼貼。我真希望這輩子能有這麼一次讓我躺在床上一個星期，讓人家來服侍我。」

這些話是從他的瑪蒂妲嘴裡說出來的，他親愛的瑪蒂妲，毫不留情的展現她尖銳的稜角，那種真實的可以，沒有任何愛的力量能夠合理解釋或是軟化的利己主義。這就是她，他很欣賞她不帶一點傷感的表現。一位護士捧著托盤近來，托盤上有一碗清湯。她把餐巾攤在他的下巴底下，準備餵他喝湯，因為他兩條手臂都沒法移動。「啊，讓我來，讓我來，」瑪蒂妲說。「這我還會做。」這是一個暗示，這跟黃色的牆壁毫無關係，她到底還是捲入了這個悲傷的場景。她從護士手裡接過湯碗和湯匙。「啊，味道好香，」她說。「我還真有點想喝呢。一般醫院的伙食都很難吃，這裡可是例外。」她勺起一匙肉湯湊到他唇邊，倒也不能說是故意，總之，那整碗的湯全部灑倒了他的胸口和睡衣上。

她按鈴叫護士，然後使勁的擦拭著她裙子上的湯漬。護士開始冗長又複雜的更換床單作業，這時瑪蒂妲看了看手錶，該走的時間到了。「明天我會過來一下，」她說。「我會告訴孩子們說你看起來很不錯。」

這就是他的瑪蒂妲，這是他了解的，不過她走之後，他發覺這點了解只夠應付這次，下次如何還很難說。他確切的覺得，他內臟方面的康復可能還有得等。搞不好她甚至會加速他的死亡。護士換完床單，餵他喝了第二碗湯，他請她從他口袋取出尺和筆記簿。他做了一個簡單的幾何解析，在他對瑪蒂達的愛意和他對死亡的恐懼之間。

這個方法似乎有效。第二天十一點瑪蒂妲來了，他聽得見她說話，也看得見她的人，但是她已經失去了困惑他的力量。他修正了她的角度。她盛裝而來，是為了她鬼影情人吧，她仍舊繼續不斷的說著他氣色有多好，運氣有多好。不過她也認真表示他應該刮刮鬍子。她離開後，他問護士可不可以把理髮師找來。護士說理髮師只有星期三和星期五才會來，其他男護士都上街去罷工了。

她給他拿來鏡子，刮鬍刀和肥皂，生病至今他還是第一次看到自己的面孔。那份憔悴消瘦逼得他不得不求教幾何學，他試著把他原本爆量的食欲，無限的希望和他現在這一身虛弱的骨架連接起來。他仔細推算，他知道只要稍微一個失誤，就像蓋瑞的那種情況，那麼，經由那輛經過他窗子底下的歐幾里得洗衣店卡車所引發出來的一切事故就會全部終結。瑪蒂妲出了醫院，先上飯館吃飯，再去看了場電影，回到家，清潔婦告訴她說他死了。

註釋：Pinkertons私家徵信社的名字。公會的人很討厭平克頓，把他們叫做Pinks。

相關書摘 ▶《游泳者》導讀序：齊佛老年自選作品全數到齊，終生捍衛文學的敘事性

書籍介紹

本文摘錄自《游泳者》，木馬文化出版

作者：約翰．齊佛（John Cheever）

譯者：余國芳

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想要深入的了解，

無論是一片葉或是一枝草，

我認為，

你都得先了解愛的強度。

愛對任何人來說都不是件簡單的事。人們脆弱、不安，渴求安穩，然而婚姻充滿神秘的苦澀，慾望常驅使人們做出意料之外的舉止，愛比我們所能想像得還要更複雜、巨大、無法撼動，我們真的理解愛所引領而來的影響嗎？



「愛就是，絕對不能只要人事物的表面。」——張亦絢

每到夏天，我們就在海邊租一棟屋子。儘管屋主不在，其中的生活痕跡仍透露出許多訊息。記得一次，我在租的某間夏屋裡發現過被藏匿起來的大量的酒瓶，在文學選集後面、鋼琴凳子的裡面、一株冷杉樹的後面……我不由得開始對這個酗酒又寂寞的男人產生了好奇。〈海邊的房子〉

父母離異後，我已未見過父親多年。儘管對我來說他已是個陌生人，但為什麼，只要一眼，一眼就感覺出他是我的父親？〈重逢〉

炎熱的星期天，一群宿醉的人們在游泳池畔說著：「昨晚我真的喝多了。」天氣正好，人們彼此交談，就在此時他想起了這一帶的人家泳池多半聚集在同一條流域上。他忽然興起一個念頭，不如繞道朝著西南方一路游泳回家去。〈游泳者〉

《游泳者》為約翰．齊佛生涯代表作《短篇小說自選集》的第三部，前兩冊為《離婚季節》及《告訴我他是誰》。於一九七八年出版的《短篇小說自選集》，甫上市精裝本狂銷十二萬五千冊，成績斐然，廣受讚譽，隔年榮獲普立茲小說獎、美國國家書評獎，攀上文學創作顛峰。

本輯一共收錄了二十二篇短篇小說。繼描寫婚姻破裂、郊區生活，與義大利的異國風情後，本次更增添了些許超現實的元素。如著名的短篇〈游泳者〉，一個男人在宿醉的星期天決定一路順著每戶人家的游泳池游泳回家，但他愈是往前游進，愈是想起了某些早已沉在記憶底部的東西……。這裡有著齊佛小說最變幻莫測的一面，你不會知道接下來走進的，是救贖還是絕望，是情慾還是純粹的美麗。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬