星洲在台灣：你知道第一家新加坡餐廳1973年開在台北西門町嗎？

筆者在前兩篇《從1991到2014，那些年台北的馬來西亞餐廳潮起潮落的故事》、《2015年，是馬來西亞餐廳開始在台北興起的元年》，介紹了大台北地區的馬來西亞餐廳歷史，那至於文化、美食系譜與馬來西亞相近的新加坡餐廳，在台北的發展又是如何的呢？

在蒐集資料的過程中，笔者跟老一輩留學台灣的僑生打聽早期台北有無馬來西亞餐廳時，得知了一位名為符氣克的馬來西亞文化人曾在台北開餐廳。最終筆者聯繫上了人在新加坡的符氣克先生，結果卻得到了意想不到的答案。符先生是馬來西亞霹雳州怡保人，但他開的是新加坡餐廳。

新加坡瑞記最早的海外分店？

83歲的符氣克先生告訴筆者，他和友人是1971年在台北開了一家賣新加坡海南雞飯的瑞記餐廳，不過根據筆者查詢舊報章資料發現，其實是1973年11月17日開業才對，畢竟已是半世紀前的事情，難免記錯。

符氣克記得，當時在台北還沒有任何新加坡、馬來西亞料理餐廳，而他和友人注意到有的台灣藝人相當喜歡新加坡的海南雞飯、肉骨茶，所以決定在開瑞記餐廳，而餐廳就在中華路一段29之2號，就在西門町第一百貨附近，而1969年開幕的第一百貨，也是台北市第一家有電扶梯的場所。

瑞記餐廳除了賣海南雞飯和肉骨茶，也有販售咖哩雞、椰汁糕、摩摩喳喳及薏米水等甜品。當時《經濟日報》報導，餐廳總經理林寶稱他們從新加坡聘請了5位手藝最佳的廚師來台主持廚政，而所用的配料也是從新加坡空運來台，以盡可能保持原味，讓還沒去過新加坡的台灣消費者有機會品嚐。

確實，當時新加坡與台灣之間的旅遊還不發達，這是否因此限制了台灣消費者對新加坡料理的認識，使得瑞記只營業了兩年多就收攤了呢？符氣克指出，原本他們都是餐飲界的外行人，所以才做不下去。符氣克回憶道，儘管只營業了兩年多，但有位從新加坡廚師很感激能來台灣工作，因為他在這裡碰上了對的人，娶了台灣太太，並決定留下來不回新加坡。

當筆者聽到這典故時，就聯想到，難道2017在台北成立的瑞記海南雞飯，會與留下來的瑞記餐廳廚師有關嗎？這就得從瑞記的起源談起了。

根據台灣美食作家陳靜宜著作《啊這味道》的介紹，從星馬揚名海外的海南雞飯的起源，其實是一位名為王義元的海南人在1936年到新加坡後，擺起攤子賣雞飯謀生開始的。儘管王義元的生意不錯，但最終的發展卻是其夥計莫履瑞，後來自立門戶開了「瑞記」，不但名氣後來居上，甚至外界還誤把莫履瑞當成了王義元，被誤認為是新加坡海南雞飯的開山鼻祖。

新加坡瑞記1997年因故停業，那為何現今在新加坡卻還有「正瑞記」和「新瑞記」呢？陳靜宜指出，據悉前者乃莫履瑞的後人重新開張的，而後者則是前員工所創辦的，至於在台灣有多家分店的瑞記，則和新加坡的任何一家「瑞記」沒有關聯。根據陳靜宜研究，大約從2005年開始，原瑞記1997年停業後，有業者延攬了前瑞記資深員工擔任顧問，並掛「瑞記」之名經營品牌，開始在中國大陸的西安、廣州、重慶等各大城市拓點，最終才在2017年進駐台北，如今全台有七家門市。

圖為在新加坡的正瑞記海南雞飯餐廳。Photo Credit：吳勁憲 圖為在新加坡的正瑞記海南雞飯餐廳

Photo Credit：吳勁憲 圖為在新加坡的新瑞記雞飯餐廳

綜上所述，如今在台北的瑞記，與1970年代留下來的西門町瑞記餐廳員工應該無關，那究竟當年符氣克他們有無得到原瑞記的品牌授權呢？符氣克回憶道，西門町瑞記餐廳並不是新加坡瑞記的分店，但廚師們確實都出身於新加坡瑞記的，而且新加坡瑞記也感謝他們把「瑞記」這品牌在台灣發揚光大。

陳靜宜告訴筆者：「瑞記對老一輩的人來說是有記憶點的，但是對現在的年輕人來說，是瑞記、王記、李記都一樣。」可以這麼說，如果筆者所收集的資料無誤的話，也許當年台北西門町的瑞記餐廳，就是新加坡瑞記在海外的首家同名店了。

除了瑞記，其它在台北的新加坡雞飯品牌業也發展的不錯，如在台北市的「文慶雞」，是現存最久的新加坡海南雞飯餐廳，它是新加坡文東記雞飯2001年在台灣開設的唯一分店。而2017年進入台灣的新加坡米其林一星餐廳：了凡雞飯，則是販售油雞、燒臘類，在全台有8家店。

Photo Credit：杜晉軒 位於台北市的文慶雞，是台灣的老字號新加坡餐廳

新加坡餐飲品牌進入台灣

筆者在前文提到，在台北的多數新加坡餐廳是高度資本化的，擁有更多資源行銷，反觀台馬來西亞餐廳數量上也許比新加坡餐廳還多，但資本額、規模較小，多靠各老闆各憑本事在台北創出一片天。

筆者觀察到，大概是從2010年開始，許多新加坡餐飲品牌開始大舉進入台灣，而且在台北的新加坡餐飲品牌，幾乎集中在台北市信義區（文慶雞與了凡雞飯除外），信義區可謂是「小新加坡」了。那這些餐飲品牌當中，是其中最具有代表性的，莫過於隸屬新加坡上市集團BreadTalk旗下的品牌：「Food Republic大食代美食廣場」了。

大食代在2011年進入台灣，除了在台北大直、板橋、台中經營大食代美食廣場外，也帶來了新加坡知名連鎖餐廳品牌：土司工坊（TOAST-BOX），目前全台有三家店。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為土司工坊的台北分店

而另一家性質與土司工坊接近的，就是新加坡的亞坤，兩者屬中低價位，都是以快餐模式販售烤咖椰土司、生熟蛋等平民美食。亞坤是在2014年進入台灣市場，並一口氣開了4家店，但最終在2018年收掉最後一家內湖分店後，就黯然退出台灣市場了。

Photo Credit：杜晉軒 圖為新加坡亞坤在內湖的分店（已歇業）

接著在2015年，台灣王品集團引入了新加坡米其林一星中餐廳蒲田（PUTIEN），可以說是第一家進入台灣市場的新加坡米其林星級餐廳，也應該是第一家高價位新加坡餐廳，目前全台有五家店。

而近幾年新加坡餐廳在台灣的動態，最精彩的莫過於好幾家新加坡本土品牌的肉骨茶餐廳被帶進台灣了，例如黃亞細肉骨茶2017年進入台灣，松發肉骨茶、發起人肉骨茶都是2019年在台展店。

首先，引進黃亞細肉骨茶的，就是台灣餐飲市場後起之秀曾柏憲。《鏡周刊》報導，擔任和億生活股份有限公司董事的曾柏憲，在2017年代理了米其林一星品牌香港添好運和新加坡了凡雞飯進台灣；同年曾柏憲與新加坡珍寶上市公司珍寶餐飲集團合作，成立和興餐飲股份有限公司，引進了高價位的珍寶海鮮餐廳（JUMBO Seafood）、黃亞細肉骨茶進入台灣市場，前者有二家店，後者有四家。

Photo Credit：杜晉軒 圖為黃亞細肉骨茶在台北的分店。

接著到了2019年，進入台灣多年的大食代引進了創立於1969年的新加坡松發肉骨茶，目前有兩家店；同年進入台灣市場的，還有創立於1978年的新加坡發起人肉骨茶，是由台灣頂呱呱國際股份有限公司所引進的。

筆者認為，隨著在台灣的新加坡肉骨茶品牌的興起，或許可以起到讓台灣消費者能分辨出馬來西亞黑派、新加坡白派肉骨茶之分的外溢效果吧。

Photo Credit：杜晉軒 新加坡松發肉骨茶在台北的分店

在台灣新生茁壯的新加坡餐廳

無論是從1973年在台北成立的瑞記，再到2019年進入台灣的松發、發起人肉骨茶等諸多餐廳，明顯可見，這些都是在新加坡紮根多年後，被引入台灣的品牌，那是否有在台灣誕生的新加坡餐廳呢？

2016年底，台灣星野餐飲集團旗下的JL Studio在台中開業，這家以現代新加坡料理結合法式烹飪法為主題的餐廳，是由新加坡籍主廚林恬耀（Jimmy Lin）掌舵，該餐廳曾榮獲台中米其林二星餐廳、亞洲50最佳餐廳 （Asia's 50 Best Restaurant）等殊榮。

JL Studio在台中站穩腳步後，2020年中在台北市信義區成立了子品牌Chope-Chope Eatery南洋餐酒館，與JL Studio一樣，都是走Fine Dining路線。

綜上所述，許多在台灣的新加坡餐廳，多是原在新加坡就有的品牌，最終在與台灣資本的合作下，被引入了台灣，同時相較於馬來西亞，新加坡民間與官方更熱衷於追逐米其林評比，以期許能提供新加坡美食在國際的年見度，這也是好幾家新加坡米其林得以被帶入台灣的推力。筆者相信，隨著台灣消費者對「新加坡」這國家品牌忠誠度的提高，也得以為新加坡料理提供了成長的空間，所以才能看到價位更高、更精緻化的餐廳出現。

至於在台灣的馬來西亞餐廳，儘管也有在台灣新生的品牌餐廳出現，但多是走中等的平民價位，未來要如何往上，往更精緻化的方向前進，除了仰賴創業者們的努力，從新加坡的例子來看，可能也需要馬來西亞官方的助力了。

Photo Credit：杜晉軒 圖為Chope-Chope Eatery南洋餐酒館

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元