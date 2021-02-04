《迷因》：基於人類漫長的迷因史，人類現在有可能天性就是具有宗教性的動物

文：蘇珊．布拉克莫（Susan Blackmore）

第15章 宗教迷因體

（前略）

宗教和基因的共同演化

共同演化的問題在於此：過去蓬勃發展的宗教迷因，對於基因的順利傳遞是否造成任何影響？如果有，這會是迷因驅動的另一個例子。在此我要推測且希望，我提出的某些問題，未來能有研究來解答。

我們對於最早的宗教所知甚少。有證據顯示，生活在十三萬年前到四萬年前的尼安德塔人就會埋葬死者，但他們應該不是我們的祖先。大約五萬年前，出現了所謂的「大躍進」，重要特徵包括工具製作方式的進步、藝術的初始，以及首飾的製作（有時會與死者一起埋葬）。我們對他們的宗教信仰只能猜測，但至少埋葬儀式代表他們具有某種對來生的概念。現代的狩獵——採集社會擁有各種宗教信仰，包括祖先崇拜、神職人員或薩滿具備特殊能力，以及相信來生。因此我們猜測，早期人類宗教大概就像這樣。

早期人類居住在遊群或部落社會，再慢慢演化出複雜的階層社會。酋邦或國家之中的勞力就有細緻區分，某些人能完全不需從事食物生產，這些人通常是各類首領、士兵和神職人員。戴蒙（1997）主張，在酋邦社會中， 思想和宗教的功能在於對財富重分配、統治權以及戰事合理化。首領通常會從勞力階級取得大量財富，並使用其中一部分建造宏大的廟宇或進行公共工程，作為權力的可見標誌。酋邦中的人民能接受自己的財富被取走，一如現代社會中的人民接受課稅，只要能從中獲得回饋。

這些回饋可以是減少社會內部的暴力事件、保護他們免受外侮，或是建設更多公用設施。有時首領和神職人員是同一人，但在更大的社會中，會由不同的人擔任神職人員來執行宗教功能。神職人員要促進和維持宗教信仰，用以合理化他們征服其他酋邦的行為，掠奪更多好處和能力。

以迷因理論的用語來說，其意義在於宗教迷因在與其他迷因競爭的過程中，更有可能生存並複製。換句話說，不需要神職人員、不課稅、不建造雄偉建築的宗教就會處於劣勢。這表示高度組織和階層化的社會，以及由神職人員來傳授和維繫的宗教，都能夠擴散。宗教迷因因此在人類社會的發展中扮演了重要角色。

共同演化的問題是，宗教是否在演化過程中影響了基因？ E. O. 威爾森（1978）把宗教視為他嶄新的社會生物科學的挑戰，並思索宗教信仰能透過什麼方式提供基因上的優勢。例如，宗教通常會有飲食禁令，避免信眾食用可能受到汙染的食物，也反對亂倫以及其他具風險的性行為，鼓勵信眾建立大而保護周延的家庭。宗教會藉由以上種種方式讓信仰者的基因獲益，並依此持續下去。

演化心理學者平克（1997）主張，宗教信念乃是大腦在進行其他事情時的副產品。靈和神祇的概念，乃建立在我們對動物和人的概念；超自然能力則由自然能力推斷而來；死後世界的概念來自夢境和出神。一如平克說言：「宗教信念很明顯地缺乏想像（上帝是個善嫉的男性，天堂和地獄都是個地方，靈魂就是長出翅膀的人）。」（Pinker 1997, p.557）。這些作者全都認為，宗教若非提供了基因優勢，就是某種提供了基因優勢之物的副產品。他們沒有考慮到迷因優勢，也沒考慮到驅動基因的迷因。

迷因可能透過幾種方式來影響基因。神職人員藉由某些行為，來獲得權力和地位，比如預測（或是表現出預測）天氣、疾病或穀物欠收，藉由建造（或是與之有所牽連的）寺廟等雄偉建築、藉由穿著昂貴且令人驚豔的服飾， 以及藉由宣稱具有超自然力量。在許多文化之中，神職人員或統治者都會擁有神聖地位。我們知道，女性喜好地位崇高的男性作為配偶，這些男性會留下較多後代，可能是娶較多妻子，也可能是與其他女性擁有非婚後代。即使是獨身的神職人員，他們不能（或至少不該）傳遞他們的基因，他周圍的人也能因為有所牽連而獲致權力。這些宗教行為幫助人們獲得更多配偶，因此任何驅使他們更敬虔的基因就會蓬勃發展。在這種情況下，宗教行為的基因便會基於宗教迷因之故而增加。

「宗教行為的基因」這種概念並非完全難以置信。這意味著讓人更傾向於擁有宗教信仰和宗教行為的基因。腦部是在基因控制下發展的，而我們知道某些大腦會更願意接受宗教信仰和宗教經驗。例如，比起擁有穩定顳葉的人，顳葉不穩定的人比較會傳遞神秘靈魂的宗教經驗，並且相信超自然力量（Peringer 1983）。一如其他許多心理學變因，即便今日，宗教性依然被認為具有遺傳成分。例如，同卵雙生的宗教性，比異卵雙生或一般手足的宗教性更相近。

在我們過去，宗教行為的遺傳控制變因可能和現在一樣多，甚至更多。倘若如此，可能會產生兩種影響。第一，迷因的環境可能影響與宗教行為有關的基因是否獲得積極選擇（增加或減少一般宗教行為）。第二，當時的宗教有可能影響某些種類的基因，讓它們更容易會存活下來（例如，能製造出與當時宗教最相符宗教行為的基因）。這就會是迷因驅力的作用。

族群選擇

宗教迷因還可能以另一種方式驅動基因：經由族群選擇。族群選擇的整體概念擁有令人困擾的歷史，並且飽受爭議。20 世紀初，這種概念被用來解釋各類有可能有利於族群或社群的行為，而生物學家通常愛用「族群適應」或「物種的好處」來稱呼，卻沒有設想可能的運作機制。喬治．威廉斯（George C. Williams）在其經典著作《適應與天擇》（1966）中指出了其中的錯誤，例如自私的個體有可能一直沉浸在利他的族群中，利用他人來達到自我繁衍的目的。另外，族群的生命週期運轉速度比個體慢，個體可以經常遊走於不同族群之間。這意味著個體適應幾乎總是主導著族群的適應。因此，我們不該把族群選擇視為一種動力，以為能讓個體「為了族群的好處」而犧牲自己在基因上的益處。

大多生物學家現在認為，族群選擇只是自然界中的弱驅力（Mark Ridley 1996）。然而，在族群層級上做選擇，有時候還是會發生。道金斯區分複製子和載子的方式，在這裡很有用。在大多數的生物學中，複製子（被複製的東西）是基因，載子是整個生物。所謂整個生物，是指個別的貓、驢子、蘭花或蟑螂，或生或死，在生命過程中有可能傳遞它們的基因，也可能沒有。在這載子中的所有基因都會分享同樣的命運。在這個最常見的例子中，選擇會發生在生物體的層級。

然而，在某些例子中，整個生物族群的生死，攸關族群中的所有基因是否會瞬間消亡。倘若發生，族群就是載子，我們可以說選擇發生在族群層級上。這能應用在例如整個種族滅絕，或是孤立的動物群種，像是小島上的物種有些族群存活下來、有些則否。在這樣的例子中，個體和族群的選擇之間不會有衝突（一如利他行為的論證中所提），但選擇會作用在族群層級上。

萊德立（1996）的結論是，族群選擇只有在遷徙率極低、滅絕率又極高的情況下才能發揮作用。換句話說，縮減族群內部生物適應度的差異並增加族群之間差異的機制，會青睞族群選擇，因此會把選擇集中在族群層級上（D.S. Wilson and Sober 1994）。

迷因或許能提供這種機制。確實，博伊和瑞奇森（1990）已使用數學模型，去表現族群選擇尤其發生在行為變異是由文化習得、甚至在大型族群及大規模遷徙的情況下。重點在於，迷因確實能帶來減少族群內差異並增加族群間差異的影響。

就拿飲食習慣為例。假設有個族群的人以貝類為主食，他們發展出一整套烹調貽貝或蛤蠣的方式，並且去殼食用。另一族群的人長久以來卻有食用貝類的禁忌。族群中的人們彼此飲食習慣很接近，跟族群外的人則有差異。由於長期以來的飲食習慣差異，學習彼此備製食物的方式十分困難，兩個族群之間因而很難發生人口遷徙。在某些環境下，第一個族群的人可能健康情況較佳，因為他們攝取較多蛋白質；在另一些環境下，第二個族群的人可能健康情況較佳，因為他們免於食用到受汙染的食物而罹患重病。當疾病襲來或饑荒威脅，就事關整個族群的生死。食物禁忌在許多宗教中都是重要的部分，猶太教正統派不吃貝類和豬肉，也不把肉與奶混著吃。許多佛教徒和印度教徒都是素食主義者，因為他們不殺生。這些禁忌背後的信念有可能導致某些族群存活而某些滅絕，而他們的基因和迷因則可能因此跟著消失。

宗教也會主導性行為，促進某種合作行為，規範侵害和暴力。即使許多人相信原始部落過著一片祥和的田園生活，卻仍出現這種爆炸性的神話（可在許多人類學研究中看到）。人類學家拿破崙．沙尼翁（Napoleon Chagnon 1992）與居住在巴西雨林中的亞諾馬米人一同生活了許多年，他們以狩獵並在臨時園子裡種植植物為生。他提到亞諾馬米人生活在暴力中，村落之間經常發生戰爭，為了報復謀殺，引致了更多謀殺。

類似情節也出現在世界的許多角落。在新幾內亞，遊牧民族「法尤族」以小型家族聚落生活，不同家族之間鮮少往來，因為只要一相遇就會出現報復性的謀殺。集會的場合（如交換新娘時）充滿了危險。在許多部落社會中，謀殺是死亡的主要因素（Diamond 1997）。即便在現代都市中，許多人認為自己被殺害的風險不斷升高，但其實比起游群社會和部落社會已安全得多。因此，政府和宗教中的組織能降低這種暴力。然而，這也提供了大型戰爭的合理化機制。

戰爭的歷史大多是人們為了宗教之故互相殺戮的歷史。宗教給予人們動機，能在顧及遺傳的自我利益之外，為了他人而犧牲自己生命。這種事情不會發生在群遊和部落社會。年輕人或許會相信為神而死是好的，戰死於宗教戰爭乃蓋世英雄，天堂會為他保留一席之地。比起那些更在意保護自己生命或為家族報仇雪恨的社會，社會中的青年男子若是已準備好為信仰赴死，他們贏得勝利的機會就更大。這種勝利，是首先便創造出差異的迷因之勝利， 以及倖存基因之勝利。

我們現在可以瞭解到，為何族群選擇在迷因理論中有可能很重要。宗教是降低族群內部差異、同時增加不同族群之間的差異以及族群滅絕率的機制。許多宗教會都鼓勵從眾行為，嚴懲禁止的行為，誇大信者和不信者之間的差異，培養對不同信仰者的恐懼或憎恨，改信不同宗教因此變得困難重重或不可能。宗教族群之間的戰爭很常見，而在我們演化史中，許多族群都為他們的宗教而活、也為之而死。這一切都使得族群選擇更有可能發生。如果族群之間一開始就有基因差異，那麼不同族群的存活和滅絕，對於基因庫就會產生影響。在這種情況下，我們可以說宗教迷因驅動了基因。

如果某個族群選擇某個宗教，而另一個族群選擇了另一個宗教，都是基於基因之故，那事情應該會變得更有趣。讓我們想像早期人科動物的兩個相鄰族群，其中一個族群的基因傾向剛好讓他們想要細緻地埋葬死者。這並不是什麼牽強的假設，你可以回想一下先前提到挖和埋的行為能力在許多物種中都受到基因掌控，從蠕蟲和黃蜂到兔子和狗都是如此。因此，這種遺傳傾向能促使這些人種去發展出一種建立在祖先崇拜和來世概念的宗教，我們稱之為「來世論者」。

在這同時，其他族群也發展出一種建立在崇拜自然神靈的宗教，我們稱之為「自然論者」。接著，來世論者發展出對某種對戰爭的態度，相信他們祖先的靈會幫助他們，如果他們殺死敵人便能進入天堂。至於自然論者，則只為了自身利益上戰場。最後的結果是，來世論者打贏了自然論者，他們的迷因得以傳開，當然基因也是。在這種情況下，原始埋葬儀式行為的基因，是由迷因所驅動的族群選擇來選擇。

我並不是說這一連串的事件真實發生過，而是說人類天性以及宗教傾向，有可能可以從這樣的一般機制中製造出來。這套原則理論上能應用到所有的遺傳傾向，像是從眾性、擁有宗教經驗、喜愛儀式和崇拜，或是相信來世。這個過程甚至可能會青睞那些原本可能不利於生物適應性的基因，或是消滅了那些原本可能有利於生物適應性的基因。因此，人類天性中的某些面向有可能注定就不是為了基因而是為了迷因服務。我們的信念有可能塑造出基因選擇發生的方式。這種情況表示，基於人類漫長的迷因史，人類現在有可能天性就是具有宗教性的動物。

宗教已經掌控了人類數千年歷史。時代更迭，但宗教永存。有個顯著的改變就是，垂直傳遞正讓位給速度更快的水平傳遞（p.132）。人們從電視、廣播、新聞和網際網路，接觸到越來越多新想法。他們開始做比較，問一些艱深的問題。因此令人難過的是，我們毫不意外阿富汗的塔利班伊斯蘭會禁止電視和收音機，只要被他們發現就會摧毀，並且嚴懲擁有者。同時，在訊息大量流通的國家裡，古老宗教所使用的某些伎倆，效用已大不如前。人們可以看電影、逛藝廊，聽自己喜歡的音樂，因此美的伎倆已不再那麼有效。電視播出宗教戰爭帶來的可怕後果，削弱了利他主義伎倆的威力。當基督教領袖力辯同性性行為是否真的是罪，真理伎倆的宰制能力也開始衰微。

在過去，促進大家庭的宗教會成功，是因為它製造出更多人來傳承其父母的信仰。林區（1996）提出了宗教上的許多例子，從古代伊斯蘭，到新興的摩門教，它們藉由增加信徒後代的數量來傳遞，不過林區並未區分其中垂直和水平傳遞的效應。在現代的水平傳遞方式中，人們較不會受到父母信仰的羈絆，而隨著迷因傳遞得越來越快速，生育率也下滑得越來越快。我們因此會預期新出現的宗教，會在科技先進的社會中有較良好的表現。我們或許會預期，在其他宗教滅亡之際，這類新宗教以及能讓其迷因適應時代變化的舊信仰將會存活。

我懷疑人類是否有辦法完全脫離宗教。如果上述論證是正確的，那麼宗教對此會有兩股非常強大的力量。首先，人類心智和大腦早已形塑成特別能接受宗教觀念。其次，宗教迷因能把所有最佳的迷因伎倆放入書中，確保這些迷因能存活且複製。這或許能解釋，在科學識讀率高的社會中，宗教何以能屹立不搖，而政治信條要抹除所有宗教行為的嘗試又何以失敗。或許我們的大腦和心智已塑造成具有宗教天性，因此要以邏輯和科學證據來改變我們思考的方式，真的很困難——但不是完全不可能。

科學和宗教

我已指出，科學在某種意義上是超越宗教的，而我要為這個觀點辯護。科學就像宗教，是一團迷因體。裡面有理論和假設，有方法論和實驗範型， 也有智慧傳統和長期存在的錯誤二分法。科學中充滿人類發明的觀念想法， 以及建立在這基礎上任意的慣例和歷史怪癖。科學並非「終極真理」，就跟任何其他迷因體一樣。不過，迷因學能提供一套脈絡，讓我們瞭解為何科學所提供的真理比宗教更好。

人類在天擇設計下是追尋真理的動物。我們的知覺系統經由演化，去建立一套足以認識世界並正確預測未來的模型。我們的大腦是用來有效解釋問題並做出完善的決定。當然，我們的知覺是有限的，我們做出的決定也並不聰明，但總不至於毫無用處。如果我們沒有迷因，那麼情況就會是，我們會擁有當下對世界最佳的理解。但我們有迷因，而迷因不僅帶來控制並預測世界的新方法，還帶來迷因伎倆、搭便車的迷因、誤導人的迷因，以及錯誤的迷因。

科學基本上就是個過程，是一套嘗試要區分真迷因和假迷因的方法。科學的核心是建造一套關於世界的理論，並加以檢驗，跟知覺系統的目的十分相近。科學並不完美。科學家有時會為了得到權力和影響力而造假，這些造假的結果有可能流傳數十年，誤導未來科學家的成果。

基於許多相同的理由，錯誤的理論會蓬勃發展於科學內部，一如發展於宗教內部。撫慰人心的想法會比嚇人的想法流傳更久；推崇人類的想法比貶抑人類的想法更受歡迎。演化論遭逢莫大反對，因為該理論對人類抱持的觀點，很多人並不喜歡。迷因理論可能也是這樣。然而，科學的核心就是要求所有觀念都要經過檢驗。如果某個理論是有效的，科學家就必須據此提出預測，並檢驗這個預測是否正確。這就是我要對迷因理論做的事。

但這不是宗教要做的事。宗教建造關於世界的理論，並力保這些理論免受檢驗。宗教提供良好的、吸引人的、撫慰人的想法，再把這些想法覆蓋在「真善美」的面具之下。這些理論因而得以蓬勃發展，不論它們有多麼虛假、醜陋或殘酷。最後，我們無法找到終極真理，並永遠上鎖保鮮。我們能找到的只有比較接近或是比較不接近真實的理論，以及比較好或比較差的預測。我也確實捍衛這樣的觀念：在最佳狀態下的科學比宗教更真實。

相關書摘 ►《迷因》推薦序：基因的確切位置在染色體上，那麼迷因應該就存在於大腦裡

書籍介紹

本文摘錄自《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》，八旗出版

作者：蘇珊．布拉克莫（Susan Blackmore）

譯者：宋宜真

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我們的大腦是迷因的宿主，都被迷因控制了嗎？

建構迷因理論的第一本重要著作。

通過迷因，才能說明的人類思想設計。

網路上流行的迷因梗圖，你大概都看過。這世界上有太多圖像和文字，都爭取你的眼球。更有許多觀念、想法，競爭著你的大腦資源，並試圖透過你傳播到下一個大腦中。

迷因是什麼？這個由理查・道金斯（Richard Dawkins）在《自私的基因》一書中創造出來的新名詞，類比於生物學上的基因（gene）這個概念，指的是「文化中會經由非遺傳方式，尤其是透過模仿傳遞下去的東西」。換言之，迷因能將想法、觀念、行為或技能從一個人轉移到另一個人，一個大腦傳遞到一個大腦，形式包括故事、服裝、發明、食譜、歌曲、農耕或雕塑。

迷因會四處散播，不管是有用的、中性的或是有害的，不管是一個精彩的科學想法、或是科技上的發明，都會因為有用而散播。至於聖誕鈴噹的歌曲會散布開來，也是因為樂曲好聽好記。但也有些迷因會造成傷害，像是假新聞、老鼠會、翻新的詐騙手法、無效的減肥法等等。對迷因來說，它和基因一樣自私，不在乎結果好壞，只是盡其所能地將自己散播出去。

在蘇珊・布萊克莫筆下的這本書中，她引導讀者以迷因的方式開始思考問題。迷因概念之所以具有力量，就是因為當我們以迷因觀點看世界時，我們會發現，我們的想法不再是我們所造，也不是用來服務我們，我們反而是迷因的宿主，被迷因附體。這本全面建構迷因理論的專書，讓我們腦洞大開，擁有不同洞見。

布萊克莫說：「就像只能通過天擇來理解我們的身體設計一樣，我們只能通過迷因來理解我們的思想設計。」自古老祖先獲得人類獨有的模仿能力後，第二種天擇就開始了，相互競爭的思想和行為也進入優勝劣敗的戰場，而這加速人類擴增大腦容量，並讓人類發展出強大的語言能力，最終成為這個世界上最具優勢的物種。

將迷因理論應用於人類生活的各個方面，也會看到許多單用基因無法解釋得通的事情。包括：我們為何總是很愛講話？我們為什麼總是想太多？人類如何擇偶？人類為何對其他人好？宗教被認為迷信，但為何依然如此強大？網際網路為何演化？最終，將迷因應用到自我意識的概念上，我們對於什麼是自我也會有嶄新的看法。

透過迷因理論看世界，許多事情會讓你恍然大悟，變得可以理解，可以重新解讀這世界。這是一本精彩的書，連理查・道金斯都不能不佩服作者的洞察力。

Photo Credit: 八旗出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬