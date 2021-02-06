《溫州街上有什麼？》：我發現進入網咖竟也就像修禪，只是這裡沒有神佛

文：陳柏言

〈寂寞的遊戲〉

店員小妹恆坐十一號位。那是距離櫃台最近的位置。那位置有兩個優點，一，只要站起來，就可以鳥瞰全店。二，因為是邊角，是個相對寬敞的座位。小妹很胖，看起來也胖得不大健康。滿臉痘子，痘子上面還有痘子。那讓她更像是一坨軟爛的肉，或者肉燥，或者肉燥麵。

我則固定坐十七號，一根大條柱旁邊。

柱上壁紙斑駁，黏有石塊般萬年不化的口香糖。等待遊戲開始前，我總會用眼角，越過螢幕瞥看店員小妹。我很久沒剪頭髮了，瀏海很長，長到足以遮蓋視線。她從沒注意過我，當然不會知道，我喜歡她伸展手臂時，毫無顧忌坦露腋下，炸出大量腋毛的樣子。我喜歡那種輕鬆感，喜歡她在這樣一座現代都市，仍無畏地保持敞開。

她的主要工作是收費，為客人泡飲料（多半人會點低消35元的梅子綠茶），煮鍋燒麵，炸雞塊，等等。當然，她偶爾也會起身掃地、拖地，但那真的非常非常少見，大概只有店裡只剩下自己和老闆時（一位看起來五六十歲的中年男子），她必須藉此刷刷存在感。否則，她通常會指使另一個看起來可以做她祖父的、滿頭白髮的男店員去執行粗重的活（她總是會叫他：「老爹啊」，但不是尊敬的那種）。

沒有客人的時候，例如半夜兩三點，她則會打開不知來處的影音平台，無止無盡的收看鄉土劇。

追鄉土劇也就算了，很奇怪的是，店員小妹從不追新劇，只看舊劇。例如《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》，更早一點還有《親家別計較》、《鳥來伯與十三姨》……，那種動不動就成百上千集的、無底沼澤般的長壽劇。有時我會想，小妹的時間必是倒著走的，曆法是錯亂的；所以劇才會愈追愈早，愈看畫質愈差。若從學術的角度來看，她做的其實是類似人類學的工作。她總能從那些過時的劇情，獲取情感上的奇異認同。

她總是不戴耳機，不稍減一絲驚叫或爆笑，和全場客人分享觀劇的狂喜。但從未見她哭過。她偶爾會趴下來休息，休息時間不太固定，但總不會超過五分鐘。我有時幾乎懷疑，她是否為一具永動的看劇機器人，可以如此有恆心的，固守在一落過時的造型與劇情之前。

以至於，有那麼一天，我聽聞熟悉的《飛龍在天》曲調（敲鑼打鼓的廟會前奏），竟有種「被點名了」的古怪興奮感——

古怪的時差。那是祖母生前，最愛在庭埕藤椅上一邊泡茶一邊熱血沸騰的老劇，「人在江湖，身不由己，人生在世只有兩字。一字情，一字義……」看，我還記得怎麼唱呢。每到暗暝八點，厝裡的老鐘就會噹噹響起，提醒著忠義堂、總兵府、霸台會的鬥爭與愛恨糾葛即將展開。祖母會趁主題曲開播時刻去上廁所，而那時約莫十歲的我吧，則會讓耳朵貼著發燙的電視機，將歌詞在日曆紙上一字一句聽寫下來。

偶爾店員小妹會從鄉土世界起身（瞧！我多在意她啊），鬼差那樣駝背，垂手，惡狠狠巡視店內一圈，又坐回到她的座位。而每過午夜十二點的辛蒂瑞拉時間，她總會例行公事那樣，一桌一桌詢問，驚動那些入迷於虛擬世界之人，要求出示證件：「你十八歲沒有？」「你滿十八了沒有？」但行經我這一桌時，她竟只是遙遙瞥了我一眼，便「嘖」一聲，兀自飄走——奇怪，我已距離十八那麼遙遠了嗎？我也才二十七哪。我逃難那樣躲進堆滿老敗菸蒂古怪約炮電話字跡的廁所，對著鏡子拍打自己的鬍渣滿面。

小妹的另一個每日任務，則是中午十二點以前要負責把關，攔阻那些國高中屁孩學生蹺課闖入。我曾不只一次，目睹身著制服的學生，在門邊受到攔阻。他們哀嚎兼跺腳，敲打著櫃檯爭辯：「我不是蹺課耶，我是休學！」或者理直氣壯：「我是資工科的，要來網咖做作業。不信你打電話到我學校去問啊！」

「不行就是不行。」小妹抱胸一站，威武極了。女武神一般。「高中生就是要乖乖上課啦。」

屁孩們很識相地放棄掙扎，三三兩兩坐在那自動門前，吃起便利商店買的飯糰香蕉。

冷氣不斷飛出去，他們還在等待午時，即刻放行。

說到底，「網咖」就是一道門。這樣的一道門。它不只是往來進出的甬道，還要你示弱與輸誠。它對來訪者要求很低：符合年紀，少少金錢。走過來，門自動打開。但只要進來了，就必須接受此地的規則。穿過「門」，由門捏塑你的形狀，社會的種種所指與意符立刻失效，彷彿進入一種「裸命」狀態。王子與庶民，都只能分配到一張桌子與一台電腦。除此之外，你擁有的，只有與眾人共享的髒臭廁所，以及你自己。

世人們總認為，整天泡在網咖的，多是些無業的魯蛇。或者像我，無所事事的漫遊者，社會的贅瘤。那大抵沒錯。在健康社會的價值觀框架下，的確如此。但日子久了以後，我發現這裡收容著的，其實是光明世界中「多餘」出來的那一塊。陽光下必有陰影，偉大的城市必有下水道，雜草，廢屋……

那是更讓我在意的事。

正因為它的玩物喪志曠日廢時，對自身無用的承認，使網咖這樣的空間，成為吸引「敗者」的存在。在網咖裡，種種事件被迫中止。人們在此停滯，困頓，離魂。走進「門」，世俗的人生、人際的聯繫，便彷若被強硬中斷了——就像是遊戲，可以「打掉重練」、可以「讀檔再來」。走進門，乾乾淨淨孑然一身。那些時刻，總讓我這樣的人莫名上癮。拋棄尊嚴。價值。無視他人的目光。我發現，進入網咖竟也就像修禪。只是這裡沒有神佛，只有逐漸堆積油脂，被粗糙食材損壞，殘酷衰老的自己。

認清楚自己，那就是自己。

那是「門」告訴你的。當一無所有之時，你將如何捏塑自己的形狀。

網咖是這樣的一個地方。

那確如一處被拒斥於現實卻又固著於現實的異質空間。它是處處戲仿卻又對倒的鏡中宇宙。它總是保持開放，卻又如一輛困陷泥濘的車，引擎軋軋空轉。那麼，在此尋歡作樂，甚至生活的人們，又是怎麼樣的存在呢？他們既不是人，也並非幽靈——更像是跨坐在陰陽交界、未能成功變成鬼的難以名狀之物：半吊子的生活，半吊子的耍廢。甚至，連半吊子也都只是半吊子……，那是什麼？我總想像：那流瀉螢光的店舖，確如一座夕落之國：人們安分的將自己放進座位（我是第十七號），如機器人那樣沉靜勞動著。即便如此仍難以說明，何以我會如此著迷，著迷在那樣的衰世氛圍，豁達的頹廢？

以至於當我第三次加值時，我腦海中浮現的，盡是報導裡那些忽然暴死之人的臉。每當新聞網站推播這類訊息給我，我總是迫不及待點入，閱覽我未來的墓誌銘。然而令人傷感的是，那些死者的故事，總是如此相似，廉價小說套路般不斷複製。譬如：驚悚！新北市某某男子全身僵直，暴斃在電腦桌前，而周遭的顧客繼續吃泡麵、打怪練功。或者「染流感不就醫猝死，小媽媽沉迷網咖一個月」之類。

甚或有時，我會記起那些推理漫畫的古怪情節，有一名女子在遊樂場用細小的毒針，對仇人下毒。兇手連續扎了他數十針（像是三流的劊子手屢擊不中），那沉迷機台遊戲的胖子才終於七孔流血毒發倒下。在那之前，胖子竟像是恐龍那樣遲鈍；而身旁的人當然亦未察覺，直到驗屍時才赫然發現脖子後方層層肥肉脂肪底下有無數個密集的針孔……

已經是凌晨三點。

我再次開啟了遊戲。

無論勝敗，回到遊戲大廳，「再來一場」。

重複，再重複。

重複。

多年前看過一部電影，講述某國的科技開發商，試圖將遊戲中「無限重來」的特權，轉移到人類生存的現實世界。於是，人們只要按下Reset鈕，就可以讓一切重新來過——開發商宣稱，那才是真正的自由。然而故事最後，鏡頭拉遠，觀眾才終於知曉：這一切自由都來自於一個必要的條件，那便是：人們必須支付大筆金錢，並同意終生癱瘓在一架特殊的機器中。

重複使人幸福。

重複使人自由。

然而，該說是虛度時光嗎？

直到半年前，我才第一次走進網咖。

遙想起在南方度過的少年時光，港鎮同學們總愛傳遞紙條，相約課後至網咖開檯。還記得那些戰場：國小是「港都」，國中是「駭客」，高中是「大都會」……。選擇理由無他，地點近，時數便宜而已（一小時十元或不到）。我亦玩網路遊戲，一些可能會被笑「娘」的可愛回合制遊戲（我好愛那「紙娃娃」系統），卻從未跟團。原因或許是，家裡採寬鬆管教，一日打十二小時，祖母頂多叨唸幾句。失去了逾矩的禁忌與樂趣，遂養成阿宅的本領。

三年前，較我年輕六歲的前任，忽然邀我回鍋我年少時候玩過的遊戲。

那遊戲人口大量流失，早已不再更新，只是把整個系統繼續擱置，像是古蹟那樣供我們這一輩老人憑弔。那慘烈的畫質、粗糙的音樂、還有種種讓人掩面羞赧的RPG幼稚任務和劇情，遙遠指認著我乾癟無趣的童少時光。

出乎我意料的，前任玩得比當年的我還要入迷，還要起勁。

她熱衷於探索那些石窟、山嶺和島嶼，結交一群年少的中小學生，她辛勤讓自己成為「本月上線排行榜」上的名字。她在二手書拍賣網站，以高價購得那老舊遊戲的絕版攻略書。我翻過那攻略書，滿滿的舊日氣息。版權頁上寫著出版於2000年12月。裡頭紀載的，則是多年前的遊戲地圖，道具，武器裝備。隨著多次的改動（當然，如今已然停更），攻略書早就失去了它的有效性和合法性。

那遊戲總讓我想起凝結在柱條上，消滅困難的口香糖。

她說：「我想要認識你的過去。」

有一次做愛後，我們躺在床上。她的腳擺在我的肚子上。我和她說起（像是回應她的殷切探詢，而我是歷經多場戰役的老兵：「那個年代哦……」），上網只能撥接。我家並不有錢，網路線和家裡的室內電話共用，有人打電話來，網路就會即刻斷線。無論是在打超級重要的BOSS團，甚或是結婚，說斷就斷，絕無姑息。

因此，每當遊戲中有重要活動，譬如經驗值加成，龍王團之類，我總是非常虔誠的，祈求神賜我一個無人理會的真空時態——我希望那一刻，全世界將我當成死人，當成空氣，將我遺忘。或許是基於那樣困窘時光的培養，讓我從此覺得，做一個孤獨之人不只不差，甚而是非常奢侈的。

前任饒富興味的看著我，斜倚著頭。她的眼睛總是濕潤，像是一頭受傷的小石虎。她並沒有經歷過「撥接」的時光（她對「撥接」的認識竟來自吳卓源的新歌），更無法理解光纖寬頻以外、那個逛色情網站圖片跑得很慢影片完全動彈不得的世界。

她看著我像是賞玩骨董，彷彿我真的在講一則天寶年間的往事。

而我們之間只差六歲。

有一日官方無預警貼出告示，表明這個遊戲陪伴玩家走過十餘年的光陰。現在完成任務，功成身退，將在一個月後讓伺服器的終止運作。

我並沒有什麼難過的感覺。遊戲公司畢竟不是慈善企業，系統老舊、不賺錢，收掉是完全合理的。當然，一開始會有些許不捨，像是某個老朋友永遠死去了；但活到這年紀，死掉幾個認識的人，不是很自然嗎？前任卻難過極了。她把遊戲進場音樂設定為手機鈴聲，甚至在臉書上創辦一個社團，號召要求遊戲公司讓伺服器「續命」。

前任製作了好幾支影片，還認真研究法條，長文指控公司貿然關掉遊戲，實屬不法之舉。

連署名單長達三千多人。

想當然爾，遊戲公司不為所動，同時策動法律顧問，還提供點數優惠，軟硬並施，要幫助老玩家「移民」到新的手遊世界。這老遊戲的玩家，多是閒散的中小學年紀開始玩的；十餘年過去，他們也多已是出社會、有工作的大人了。先前之所以反對停機，多是出於懷舊情懷，並沒有誰真的熱衷其中。尤其那遊戲的畫面、遊玩的內容，早已被當代技術遠遠拋擲腦後。

遊戲的世界是不允許懷舊的。

反抗的聲浪漸見平息，人們也就就慢慢接受了。

他們紛紛退出社團，說著：「我們都該往前走了」。他們說，不如好好接受死亡，好好告別。

前任為此憤憤不平許久。當她意識到「大勢已去」，便把社團解散了。在那件事上，我忘了我們是否還有多討論些什麼。只記得，她一口氣把先前買的攻略本，丟進紙類回收桶中。「你是不是從沒捍衛過什麼？你是不是沒有真正在意的東西？」

她對我說：「沒想到，你是那麼無情的人。」

書籍介紹

本文摘錄自《溫州街上有什麼？：陳柏言短篇小說集》，木馬文化出版

作者：陳柏言

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

對文學不離不棄者，對所有非文學領域之人，

深情遞出的赴宴請帖。——張亦絢專文推薦

這部小說讓溫州街又重新生長了一次。——楊佳嫻

無數作家寫過的溫州街，彷彿是一枚活化石，留存台灣文學的某些身影與地景。溫州街亦是作者的生活場，本書以溫州街為主角，通過各自獨立而又互有聯結的九篇小說，形構一幅「看不見的溫州街」畫卷。以不同角色追索啟蒙之地，探問我是誰？什麼是文學？於是溫州街不只是溫州街，本書可說是一部年輕世代的心靈史，也是一位作家以個人記憶與想像寫下文學的過去、現在與可見的未來。

這本小說以「邱妙津的溫州街」開場，壓軸之作〈溫城繪測〉呼應首篇，小說家張亦絢讚美〈溫城繪測〉寫出了「戀人是萬城的尺度」。「無論就性別、文學與空間歷史，〈溫城繪測〉都展現了『最不短線操作』的實力與成績，驚人復感人。

我住過溫州街頂加，待過溫州街網咖，我在溫州街書店打工，我的老闆（指導教授）就住在溫州街上。這些年，我在溫州街的每個角落駐足，漫遊。溫州街不只是我寫作的題材，更是我的田野。生活場。試煉地。實驗室。我將書名取為《溫州街上有什麼？》，盼望此書不只是我的個人紀念，我的離散與歷劫。我更盼望牠是一則面朝世界的邀請。盼望讀者也能藉由此書，發現那屬於自己的，「看不見的溫州街」。——陳柏言

本書特色

第21屆台北文學年金入圍作品。 由台灣新銳插畫家高妍，繪製封面插畫。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航