多吃保健產品，為何大腸瘜肉還是復發？

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

最近一位60多歲的男士（吳先生）求診，他的背景跟不少香港人很類似，年輕時拼命工作，生活漸漸變得安穩，繼而中年發福，其後糖尿病、高膽固醇、高血壓接踵而來。約八年前發現大腸有多粒瘜肉，當中一些還出現嚴重病變，醫生建議他每隔兩年便要檢查大腸。

他聽說多吃保健產品可以幫助腸道健康，可惜每次覆照大腸都發現新的瘜肉。失望之餘，他希望可以找出大腸瘜肉的復發原因及預防方法。

「陳教授，朋友介紹這些產品，有些說是有海外驗證，另一些聲稱含有來自東南亞的天然植物。我已經每天早晚定時服用了幾年，為什麽我的大腸瘜肉還是復發，另外為什麽我的三高也沒有改善？」他一邊說、一邊把十多種產品排放在我的桌上。

正值我的團隊研究香港人的腸道微生態與多種疾病的關係，於是我便收集他的糞便樣本，以總體基因學（metagenomics）分析他的腸道健康狀態，然後約他回來覆診。

果然不出所料，吳先生的腸道微生態非常不健康。簡單來說，他的腸道菌群不夠多元化，那些可以改善疾病風險的益菌又十分缺乏。利用總體基因學分析，他患上大腸癌及其他代謝綜合症（metabolic syndrome）的風險持續偏高。

「為什麽？我已經長期服用多種健康產品，以往也做過一些腸道健康化驗，也沒有什麼發現。」吳先生感到相當困惑和心有不忿。

「其實要改善腸道微生態以提升健康並非易事，還需要更多醫學科研去解決難題。現今一般腸道微生態的化驗並不精準，只有大學級別的研究所才會利用總體基因學（metagenomics）做分析，可是這方法相當複雜，現今還未能普及。」

「此外，盲目服用健康產品不但不會改善健康，反而有機會令微生態失衡情況進一步惡化，因為這些產品往往不能補充你的真正需要，今次你的化驗報告便反映了這個問題。」

我接着說：「吳先生，從醫學上，我們知道大腸癌及代謝綜合症是相關連的，其中一個重要因素是腸道微生態失衡，那些有害的細菌改變新陳代謝及加劇細胞病變。要提升健康的確需要長年累月的努力。以你現在的情況，定期檢測大腸癌的風險是重要的。相信不久將來，我們可以透過分析糞便的細菌組合，便可以有效預測大腸瘜肉的復發機會，從而減少不必要的大腸內窺鏡檢查。」

我相信改善腸道微生態可以減少多種疾病的風險，例如大腸癌、肥胖、高膽固醇等等。要達到這些效果，我建議四大重點。

第一、從少做起。自少便要養成健康飲食習慣，重要的益菌一旦失去便不容易重新建立；

第二、避免吸取那些破壞微生態的食品及藥物，包括代糖、抗生素及含有乳化劑（emulsifier）的食品；

第三、經常做帶氧運動；

第四、向醫生查詢合適個人的飲食及健康補充劑，因為不同年紀及患有不同疾病的人士各有不同需要。

（標題為編輯所擬，原標題「健康難求」）

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