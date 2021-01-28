後疫情時代IT基礎架構轉型術：iKala Cloud獲得Google Cloud的Anthos合作夥伴認證，助攻企業敏捷管理多雲環境

新型冠狀疫情來襲，導致許多企業新的營運計畫停擺；然而危機卻是催化數位轉型的最佳時機。事實上，因應疫情展開遠距/異地辦公的需求，讓許多企業發現數位化的第一步，最該從IT基礎架構進行轉型。產業調研報告也凸顯此趨勢，IDC預測未來五年IT投資決策，全球企業將投入更多資源在部署多雲、混合雲的容器平台及數位基礎架構。

Anthos正是Google Cloud協助企業更有效率管理多雲環境所推出的混合雲平台，Google執行長Sundar Pichai在Google Cloud年度產品大會Next特別指出：「企業越數位化，就越重視合作、彈性，也就越需要上雲」。「合作」顯然是企業數位化的重點元素之一，近期AI科技公司iKala獲得Google Cloud的Anthos合作夥伴認證，協助台灣企業快速在任何雲端上部署、執行及管理各項應用，掌握現代化IT架構效益。

企業管理多雲環境挑戰高，Anthos平台解決種種難題

當企業發展多雲架構成為趨勢，對資訊長而言卻是棘手的挑戰。IDC調查發現，47%的CIO認為管理混合雲是一項非常困難的任務。橫跨混合、多雲造成IT架構趨於複雜、耗費龐大運算資源，連帶導致高昂的維運成本。此外，資安維運又是另一命題，因混合雲的IT環境更需要一致化的資安監控、過濾警示機制，無形中讓IT成員的日常工作更加繁重。

看準企業擁抱多雲經歷的痛處，Google率先打破不同雲之間的壁壘，以Kubernetes調度管理機制為基礎推出混合雲平台「Anthos」。Anthos的任務簡單來說，就是讓企業在多雲環境下，例如橫跨Google Cloud、AWS、Azure及On-premise之間的叢集，皆能善用Anthos平台工具實現統一集中管理。

轉型切忌閉門造車，iKala Cloud技術力受到Google Cloud肯定

不過Anthos推出至今，為什麼多數台灣企業看得到卻吃不到？主因來自企業將虛擬機器中的服務容器化並改以Kubernetes調度管理，或是想整合不同雲端環境的應用時，因內部IT人力不足、組織架構未能因應或相對應運維技術尚未到位，導致各自為政(Silo)的轉型模式，難以快速享受到Anthos上整合與協作的優勢。

數位轉型切忌閉門造車，長期以AI驅動企業轉型的iKala，近期取得Google Cloud的Anthos合作夥伴認證，並推出iKala Cloud AIOps自動化維運服務，帶著「AI賦能」的使命，致力於實踐客戶成功學。而iKala為何能在眾多廠商中，獲得Google Cloud青睞？最重要的關鍵就是iKala旗下培養40多位雲端服務專家及資料科學家，取得60多張Google Cloud官方專業技術認證證照，是Google Cloud多重認證資格的菁英合作夥伴。

PhotoCredit：iKala

另一方面，iKala期盼幫助企業奠定數位轉型基礎的信念，也與Google Cloud不謀而合。Google Cloud執行長Thomas Kurian過去曾提及：「Google雲端平台要成為企業轉型的協助者，透過Anthos平台幫助企業踏上數位化之旅」。而iKala Cloud AIOps Services所展現的價值，就是在提供自動化雲端託管服務，幫助企業高效營運，並解決各種雲端維運煩惱。

自動化雲端託管服務，iKala Cloud AIOps Services立志讓CIO高枕無憂

換言之，當一家企業想啟動IT轉型導入Anthos平台，同時又期望享受雲端託管服務，iKala就是市場上的首選技術服務商。不論IT基礎架構的生命週期是處於初步建置、概念驗證、又或是有雲端搬遷需求，iKala Cloud AIOps Services都能針對每個階段，提供相對應的服務以及一站式的託管解決方案。

除了具備基礎架構、資料分析技術實力，近年越來越多企業看準AI應用的優勢，積極為自身的產品、服務增添人工智慧的效能。掌握多年AI實務經驗也是iKala的強項之一，除了提供Anthos維運技術支援，也能透過旗下AI團隊的能量，幫助企業實現自動化維運監控目的，更即時、預警監測雲端服務的異常花費、服務可用度、以及異常操作等面向。

換言之，iKala展現AI技術領先者之姿，協助更多公司輕鬆轉型為智慧企業；也讓資訊人員更安心能專注開發、處理更有價值的工作內容。

轉型下一哩路：從混合雲到分散式雲

洞察未來IT進程有何嶄新趨勢？根據Gartner公布的2021年企業技術戰略調查指出，雲端的部署將從混合雲、多雲進一步邁向分散式雲端（DistributedCloud）。所謂分散式雲端，簡單來說就是混合雲2.0階段的概念，未來公有雲平台的服務及資源將下放（分散）到企業的地端（資料中心），讓企業的IT在地端（資料中心）就能享受雲服務的效益；同時針對IT在地端雲服務的維運、監控、升級等需求，也將由公有雲廠商來協助管理運作。換言之，迎向混合雲2.0時代將成趨勢，分散式雲端的應用也預示未來將有更多企業需要以Anthos平台為核心，加以打通雲端到邊緣架構的任督二脈。

企業的數位轉型之旅，絕非是單一專案結束就停止，而是從企業管理層的價值觀到IT部門的管理效率，彼此持續配合。對此，企業勢必聯手外部資源，像是導入Anthos與iKala Cloud AIOps Services，從可靠性、安全性、合規性等面向，提供協助及託管，以享有自動監控維運服務，讓企業一方面節省IT成本；另一方面釋放基礎架構最大效益，提升整體運營效率，如此一來，數位轉型將不再是難事。