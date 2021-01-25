澳警發布全球「紅色通緝令」，曾隱身台灣的亞洲大毒梟「三哥」在荷蘭被捕

荷蘭警方23日宣布逮捕亞洲大毒梟「三哥」謝志樂（Tse Chi Lop，音譯），其帶領的毒品集團控制亞太地區每年交易額高達700億美元的毒品買賣。謝志樂為加拿大籍華裔，中國出生，近年來常往來於台港澳之間；本次跨國逮捕行動由澳洲主導，美、加、日、泰等直接參與，台灣也有協助調查。

荷蘭警方23日表示，應澳洲聯邦警察透過國際刑警組織發佈的「紅色通緝令」，上周五在阿姆斯特丹史基浦國際機場拘捕加拿大籍華裔謝志樂，預計謝志樂將會在出庭後被引渡至澳洲。

《路透》報導，謝志樂主導一個龐大的跨國販毒集團，向日本、澳洲、紐西蘭等十幾個國家販運海洛因和搖頭丸（MDMA），近年也發展冰毒（即甲基安非他命的結晶）買賣。據聯合國毒品和犯罪問題辦公室，截至2019年，這個集團5年內冰毒販運量增加了4倍；該機構將謝志樂與著名墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（”El Chapo” Joaquín Guzmán）、哥倫比亞毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）相提並論。

現年57歲的謝志樂出生於中國廣東省，最早是當地幫派「大圈仔」的一員；「大圈仔」由一群夢想幻滅的紅衛兵在文化大革命結束後所組成。謝志樂之後移居香港，然後又移居加拿大，1998年曾被美國以販運海洛因罪名起訴並判刑；2006年，謝志樂從俄亥俄州的監獄出獄後就返回亞洲，帶領亞太地區販毒集團成長，他也藉此致富，有錢到在賭場一夜輸掉6600萬美元也不痛不癢。

謝志樂被道上兄弟以粵語尊稱為「三哥」，他所帶領的販毒集團也俗稱「三哥集團」，成員則用「公司」（The Company）作為代稱。澳洲警方指出，三哥集團是在亞洲5個大幫派達成和平協議後才成立；這5大幫派是台灣竹聯幫、廣東大圈仔、以及港澳地區的14K、和勝和、新義安，他們談妥協議後不僅減少血腥衝突，也為巨大的毒品利益鋪路。

三哥集團不僅是販毒和運毒，也從事生產。在緬甸有實驗室以工業級規格量產安非他命，還提供完善客戶服務，如果較小規模的客戶或地區性犯罪組織在交易時不慎被執法單位破獲毒品，三哥集團願意無償補足數量，藉此鞏固了客戶群。

即使三哥被捕，恐怕也無礙東南亞毒品交易

澳洲聯邦警察表示，澳洲警方在2019年1場行動中偵破一個牽涉5個國家跨國犯罪組織後，對謝志樂發出全球通緝令，並帶領來自十幾個國家的20個機構共同追查三哥集團。《BBC》引述澳警說法，每年7成輸入澳洲的毒品都與三哥集團有關；三哥集團多年來將把澳洲當成毒品進口和分銷的目標，再透過海外洗錢獲得更大利益，洗錢活動遍布全球，賭場和房地產都是其洗錢工具。

謝志樂近年在台港澳三地活動頻繁，發現自己成為追查目標後，於2019年曾藏身於台灣，中國和澳洲都對他發出通緝令，但是無論中澳都和台灣沒有引渡協議，即台灣無法像荷蘭一樣根據澳洲的通緝令直接逮捕謝志樂，但也協助了追查。

據《路透》查看到的文件，澳洲警方認為謝志樂至少參與13件將毒品輸入澳洲的犯罪行動，不過謝志樂被捕會否影響亞太地區的毒品交易，仍很難說。警方對《路透》表示，謝志樂過去一年大多保持低調，但「三哥集團」的活動基本上沒受到影響。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞與太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，對於澳洲警方抓到目標，值得表達敬意，但三哥集團仍會存在，因為他們已經成功建立毒品需求市場，至於三哥，總會有人可以取代他。即使在疫情期間，東南亞地區的毒品販運活動也沒有受到太大影響。

《法新社》指出，亞洲大部分毒品在寮國、緬甸、泰國和中國西南部邊境等「金三角」地區生產製造，銷往全世界。安非他命、K他命、芬太尼的製造主要在緬甸東部撣（音同「擅」）州，製造所需的化學物料則從中國邊境走私進口。東年亞犯罪集團每年販毒所得的淨利高達600億美元。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範