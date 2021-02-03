《我是黃，也是白，還帶著一點藍》：看來兒子的死對頭，是個極端種族歧視主義者

文：美佳子・布雷迪（Mikako Brady）

複雜化的種族歧視問題

預定於十一月演出的〈阿拉丁〉，是只有七年級生（相當於台灣的國一生）才能演出的音樂劇。學校為了提昇新生的協調溝通力，並凝聚向心力，所以每年都會舉行這項例行活動。

飾演男主角阿拉丁的是父母均為來自匈牙利的移民，有著一頭黑髮與淺咖啡色眼瞳，看起來比我兒子年長，名叫丹尼爾的美少年。因為兒子飾演的精靈形象是個比阿拉丁年長，會施魔法的大塊頭男人，所以兩人的組合有些微妙。看來應該是甄選那天，只有他們倆能熟記歌詞與臺詞，所以才擔綱要角吧。聽說丹尼爾從小就上戲劇學校，還有過好幾次以童星身分登上倫敦劇院舞臺的經驗。

這所學校有音樂社，聽說社團指導老師待過莎士比亞劇團。

參與演出的學生利用每天放學後與午休時間，集合排練，所以才一開學，兒子就很忙碌。

某天，在學校排練到很晚才回家的兒子，衝進家門後便默默地走進了自己的房間。正在工作的我心想：發生什麼事了嗎？

「剛才發生了非常不愉快的事。」

不一會兒，他走過來開口說。

「怎麼了？」

我停下手邊工作，回頭看向他問道。

「和我一起走回家的同學說要去雜貨店買口香糖，我在店門口等他，突然有輛車子停在我面前，有個男子搖下車窗，衝著我喊：『fucking chink！』」

我不懂那個人為什麼要衝著雖然穿著中學制服，但看起來像九歲小孩的他亂飆罵。

「是什麼樣的人？」

我再次反問。

「大概十七、十八歲吧。穿著夾克，戴著帽子。」

「那你怎麼反應？」

「我不敢看他，默默地別過臉，趕緊離開。」

「嗯，這麼做是對的。」

面對種族歧視，要向對方比中指，表明自己不是好欺負的，這是搞社運的傢伙才會做的事。面對英國的殘酷現實，個頭嬌小的中學生要是依樣畫葫蘆的話，對方肯定會下車，痛扁一頓吧。

「今後也許會遇到不少這種事吧。」

「為什麼？」

「之前你念的小學離家比較遠，所以沒遇過這種事，但其實這一帶就是有人會做這種事，加上你的個頭小，又穿著中學的制服，更容易成為被攻擊的目標。」

「蛤？」

「那些傢伙雖然不會對小學生出手，但更不會放過國中生。因為對他們來說，穿著中學制服的瘦小孩子，是最好下手的目標，想說一定打不過他們。」

「真是太卑鄙了！知道對方打不過自己，就以大欺小！」

「嗯，他們就是這種傢伙。」

這麼說完，我又看向電腦螢幕。

「所以媽媽也總是別過臉嗎？」

我身後傳來兒子的聲音問道。

「咦？」

我疑惑地回頭。

「我小時候被叫『chink』時，媽媽都是這麼做啊！」

我很訝異他還記得這種事。

在兒子還沒上小學時，我總是帶著他一起去工作的托兒所，好幾次在上班路上遭遇到這種事。所以他應該是想起那時候的我怎麼反應，才會那麼做吧。也許這件事喚醒了從底層托兒所去到環境截然不同的小學，然後又回到底層環境的兒子心中早已淡忘的記憶。

後來約莫過了兩個禮拜，兒子和飾演阿拉丁的丹尼爾吵架。

「他種族歧視！」

兒子一回到家就這麼嚷嚷著，看起來相當激動。

「他對你說了什麼嗎？」

「他不是對我，是對黑人孩子說了很過分的話，他非常歧視移民。」

兒子氣憤地回道。

「丹尼爾的爸媽也是移民，不是嗎？」

「就是啊！明明自己也是，為什麼要說那種話？」

聽兒子述說原由，丹尼爾看到黑人少女總是記不住舞蹈動作，便在背地裡嘲諷。

「明明是黑人，跳起舞來卻像森林裡的猴子，搞不好給個香蕉就會跳了吧！」

現在還有人將黑人、叢林、猴子聯想在一起，連香蕉這詞都說出口，真是有夠老套啊！實在不像是在嘻哈、R&B等次文化席捲時代下長大的英國孩子會說的話。

根據我的經驗法則，孩子在這時期會說出不合時宜的言辭，大半是因為周遭大人都這麼說的關係。

「真是無知啊！我想他應該是聽到大人這麼說，就有樣學樣。」

「所以他很笨，對吧？」

兒子忿忿地說。

「不，腦筋不好和無知是兩回事。知道原本不知道的事，這個人就不無知了。」

兒子聽到我這麼說，思忖片刻後，默默走回自己的房間。

過了幾天後，想說應該也要讓外子知道這件事的我主動告知。

「他都沒跟我說這件事。」

因為父子倆感情非常好，無所不談，所以外子頗受打擊。不知為何，兒子沒向他爸提起那天遇到的事。

「所以我才反對讓他念附近這所中學。那傢伙故意停車，搖下車窗飆罵，就是打算下車對他不利啊！」

「但他沒理會，所以沒事啊！要是回罵，對方才會下車吧。」

「妳太天真了！這時候應該用手機拍下車號，然後報警處理。」

「要是這麼做的話，對方應該會搶走手機、弄壞吧。」

我看著情緒激動的外子，心想：兒子恐怕是因為不想引起這番騷動，才沒告訴老爸吧。但又覺得似乎不只是因為這樣。

或許他覺得能談種族歧視這種事的對象，不是身為白人的父親，而是東方人的母親。我不知道兒子為什麼會這麼想，但他似乎覺得自己有著「白人」與「非白人」的雙重身分，而且這兩者無法合而為一。

可想而知，他不會將同學那番歧視言詞和吵架一事，告訴父親。

「現在只有來自東歐的鄉下人，才會用叢林、香蕉這種六O年代的歧視字眼來嘲諷黑人。」

外子不自覺也迸出這般歧視言詞。

「他或許就是知道你會這麼說，所以才不告訴你吧。」

我冷靜地分析說道。

多元化社會衍生出各種種族歧視問題，而且愈來愈複雜。

移民來自各國，種族也不一樣，所以移民之間也會有種族歧視問題，不少人抱著以牙還牙、以眼還眼的仇恨心態。看著這場攻防戰的英國人則是選邊站，聯手攻擊另一方。

當初決定讓兒子就讀學生多是英國人白人的這所學校時，便有點擔心他會被欺負，卻沒想到和他發生衝突的竟是移民之子。

原以為有張東方人面孔的兒子，與來自匈牙利移民家庭的丹尼爾之所以脫穎而出、擔綱要角，應該是學校為了促進多元化的策略之一吧。現在想想，還真是諷刺。

A Whole New World

在學校大禮堂公演兩晚的音樂劇「阿拉丁」大受歡迎，一張五英鎊的門票在線上開賣，才一週便銷售一空。然而，即將正式開演的前幾天——「丹尼爾發不出聲音，好像很痛苦的樣子。」

試裝完回家的兒子這麼說。

我一聽，馬上想到高個子、長相比較成熟的丹尼爾已經進入變聲期，可能無法表演那段阿拉丁乘著魔毯，高唱〈A Whole New World〉的經典場面，畢竟這首歌的key很高。

雖然降key也是一個辦法，但這首歌是和茉莉公主合唱，要是key太低，飾演茉莉公主的女同學也沒辦法唱。雖然已經盡量調整，丹尼爾還是唱得很吃力。

「一直批評別人唱得不好、跳得很差的他，竟然在正式演出前發生這種狀況。」兒子說道。

「就是啊！他對別人做過的事，都反撲到自己身上了。」

外子幸災樂禍地說。

「對了，你們和好了嗎？」

我好奇反問。

「怎麼可能啊！」

兒子不以為然地回道。

「我看他真的唱得很痛苦，就向老師提議：『我站在幕後代唱，他只要對嘴就行了。這樣不就得了嗎？』老師也覺得這方法可行，丹尼爾卻不肯，還說什麼：『我才不要讓喉嚨裡像是噎著春捲的東方人代唱！』

「……」

看來兒子的死對頭，是個極端種族歧視主義者。

〈阿拉丁〉的首演就在這樣的紛擾中登場。

我和外子坐在禮堂的觀眾席上。除了家長之外，也有爺爺、奶奶、親戚全來捧場的一家人，開演十五分鐘前的會場早已座無虛席。

音樂社團的學生們手持樂器，坐在舞臺與觀眾席之間的樂池，只見高個子的男學生站上指揮臺，宛如是真的音樂劇交響樂團。門票收入全數作為社團資金，用於下次公演。

或許是拜這筆資金之賜吧，無論是戲服還是道具都很精緻。孩子們的歌聲、演技也很出色，整體水準堪比戲劇學校的成果發表會，應該很少有公立中學能做到這般境地吧。從九月開學起，歷時兩個半月，不只每天放學後留下來排練，就連週末也要到校練習的辛苦果然值得。

只見塗成一身藍的兒子穿著繡上金色絲線、閃亮亮的華麗精靈服登場，一臉得意地高唱讓我聽到耳朵都快長繭的歌，又蹦又跳地做了許多搞笑動作。

原本就不怕在人前表現自己的他，是個努力回應老師期待的「好孩子」，所以小學的才藝表演也被委以重任，總覺得舞臺上的他和那種只是才藝出眾的孩子不太一樣。

神燈精靈是個非常特別的角色，感覺兒子打從心裡享受自己完全變成另一個人的樂趣。其他演出者也配合得很好，就連兒子的死對頭、飾演阿拉丁的丹尼爾表現得也很出色。有一幕只有兩人的對手戲，也顯得相當有默契，一方出錯，另一方立刻即興救援。

兒子暫時退場，接著是阿拉丁與茉莉公主乘著魔毯，引吭高歌的經典場面。丹尼爾開口獨唱，卻完全聽不見他的聲音。果然如兒子所言，正值變聲期的他根本唱不上去，只好降一個八度；但顯然聲音太低，即使他很努力地唱著，卻被樂團的樂聲完全抹去。本人似乎也聽不見自己的聲音，顯得十分慌亂。

察覺到異狀的音響操控人員趕緊調升麥克風音量，剎時發出刺耳噪音。這下子別說阿拉丁，就連茉莉公主的歌聲也聽不到，觀眾席頓時騷然躁動。

突然，像要挑戰刺耳噪音似的，響起近似怒吼的聲音——那是兒子的聲音，他在後臺高唱〈A Whole New World〉。

音響操控人員趕緊調降麥克風的音量，噪音嘎然而止。丹尼爾一副若無其事樣，面帶帥氣笑容，張開雙手，開始對嘴。

「是老師叫你那麼做的嗎？」

在回家路上外子這麼問兒子。

「不是，我對老師說我來唱吧！老師就把麥克風拿給我。」

「可是阿拉丁那傢伙不是很討厭喉嚨噎著春捲的聲音嗎？」

「這並不重要。都已經練了兩個月，要是那場戲毀了，大家的努力便白費了。」

兒子走在我們前面說道。

「而且啊，我覺得他不會再提春捲那件事了。因為他還一臉若無其事地向我道謝，說明天也麻煩我了。」

兒子繼續說著，接著從口袋掏出手機。

「換衣服時，他還問我手機號嗎呢！」

「你有告訴他嗎？」

「嗯，沒理由拒絕吧！況且還有很多事情得教教無知的人。」

「蛤？」

面對外子的疑惑，兒子並沒回應。

就某種意思來說，青春期孩子的吸收力，有如海綿一般也挺可怕的。

「雖然丹尼爾和我是死對頭，但我想也許能成為好朋友吧，因為我們擅長的事很像。」

我默默地望著帥氣地說著這般話的兒子背影。

走在夜晚的街道上，突然有個背著樂器的高年級生騎著自行車經過。

「小不點，幹得好！」

他向兒子稱讚說道。只見兒子笑著，豎起大拇指回應。

我彷彿聽見從四周蕭瑟街景中，傳來高唱〈A Whole New World〉的歌聲。

書籍介紹

本文摘錄自《我是黃，也是白，還帶著一點藍。【本屋大賞非虛構文學類TOP1】》，悅知文化出版

作者：美佳子・布雷迪（Mikako Brady）

譯者：楊明綺

世界並非遙遠的國度，

而是不同國家的我們眼前的日常。

一輩子的人生課題！

在這個「解答」氾濫的時代，

我們能停下來自問「這是真的嗎？」

擁有愛爾蘭父親與日本母親的「我」，

就讀的是宛如社會縮影的前底層中學，

貧富、階級、種族、LBGTQ、自我認同等多元議題，

讓身處校園的每一天，都是戰爭。

在無法接納與自己看法迥異之人的高牆下，

恐怕只有如孩子般清明的雙眼，才能輕盈的跨越。

時而針鋒相對，時而陷入苦思，

該如何和立場不同及充斥歧視言語的朋友相處？

多樣性、同理心、歸屬感究竟又是什麼？

毫不矯飾的紀實作品，讀了必定讓你落淚不已！

這不是「住在異國的人們的故事」，

而是生活在21世紀的我們「每個人的故事」。

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九