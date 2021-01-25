自拍也有害？淺談心理學自我商品客體化現象

文：Caitlyn（浸會大學國際學院心理學系四年級生）

近年，社交媒體（SNS）充斥於我們的生活內，與我們的生活息息相關。社交媒體（SNS）如 Facebook, Instagram讓我們分享生活點滴。自拍（selfie）亦迅速成為了熱門活動，各個社交媒體紛紛推出各種各樣濾鏡（filter）吸引用戶。自拍是自我拍攝相片的形式之一，一般指使用手持的數位相機或智慧型手機拍攝。Instagram每星期的自拍上傳數量多達1700萬張。這種我們習以為常的生活習慣其實會影響我們的心理健康。

研究指出，年輕女性發放愈自拍的帖子數量與她們對身體關注度有關。發放愈多的自拍會造成負面身體意象（negative body image）和較高的自我商品化／自我客體化（self-objectification）。自我商品化指人們以第三者視角的自我觀，卻忽略個人質素，如自身能力及性格。這種心理因素會鼓勵女性做更多社交媒體的某種活動例如自拍以調整自己的外貌。

當女性有較高的正面身體意象時，她們會以較良好的態度使用SNS及自拍表達自己對身體的滿意度及獨特性。同時，當女性有較高自我商品化傾向，她們會以較不良的態度使用SNS及自拍，例如將自己的身體當作一件物品展示。

嚴重的自我商品化或會引致情緒或認知上的問題，包括對外表感到焦慮及羞愧、減少留意內心的情況，嚴重可導致抑鬱症或飲食失調等精神病。

總括而言，自我商品化以及個人身體意象除了受到如何影響社交媒體影響，亦同時能夠作為動機去驅使女性適用社交媒體及自拍。

可以試著反問自己，你瘋狂自拍或愛自拍的原因和心態是甚麼？

延伸閱讀

Mercurio, A. E., & Landry, L. J. (2008). Self-objectification and well-being: The impact ofself-objectification on women's overall sense of self-worth and life satisfaction. Sex Roles, 58(7-8), 458-466

Veldhuis, J., Alleva, J. M., Bij de Vaate, A. J. D. (N.), Keijer, M., & Konijn, E. A. (2020). Me, my selfie, and I: The relations between selfie behaviors, body image, self-objectification, and self-esteem in young women. Psychology of Popular Media, 9(1), 3-13.

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin