《不一樣的中國史8》：只花了一天不到的時間，趙匡胤就順利當上皇帝了

文：楊照

周世宗壯志未酬，趙匡胤黃袍加身

後周世宗柴榮在西元九五九年去世，臨終前顧慮到即將接位的兒子（後周恭帝）只有七歲，於是做了一番重要的人事調動安排。其中對後世影響最大的，是將原本擔任殿前軍都指揮使的趙匡胤升為殿前軍都點檢。

周世宗是一位有野心的皇帝，即位之後不只致力於鞏固自身的王朝，還意欲對外擴張，懷抱著統一之志。為此他很認真地訓練軍隊，他自己掌握的部隊分成兩支，一支是侍衛親軍，另一支就是殿前軍。殿前軍比侍衛親軍人數更少，也更菁英。

依照制度，殿前軍都指揮使上面，還有一級副都點檢，但周世宗卻讓趙匡胤越過副都點檢這一級，直接跳上了都點檢的位置。《宋史》中記載，周世宗之所以在臨終前選擇趙匡胤接任都點檢，是因為之前的三件事：

第一件，世宗征淮南時，有一晚趙匡胤的父親率軍來到趙匡胤軍隊所駐紮的城下，要求入城，為了遵守軍令，趙匡胤要父親在城外等到第二天天明之後。第二件，也是征淮南時，有人向世宗告密，說趙匡胤帶軍隊進城後搜刮了很多財物。世宗於是派人突襲檢查，卻發現趙匡胤私人的箱中放的都是書，沒有什麼金銀財貨。第三件，在征南唐時，南唐以三千兩白銀賄賂帶兵的趙匡胤，趙匡胤將這三千兩白銀全數繳給世宗的內府。

因為這三件事，世宗特別信任趙匡胤，臨終前將自己一手訓練的、最精良的部隊交給他帶領，也就是託孤，要他負責保護少主的意思。

然而恭帝剛即位，就傳來鎮州、定州告急的消息。司馬光《涑水記聞》記錄：

建隆元年正月辛丑朔，鎮、定奏契丹與北漢合勢南侵，太祖時為歸德軍節度使、殿前都點檢，受周恭帝詔，將宿衛諸軍禦之。癸卯，發師，宿陳橋，將士陰相與謀曰：「主上幼弱，未能親政。今我輩出死力為國家破賊，誰則知之？不若先立點檢為天子，然後北征，未晚也。」……

才剛開年，鎮、定二州就傳來契丹與北漢聯合南下侵襲的消息，宋太祖趙匡胤此時身兼歸德軍節度使和殿前都點檢的職位，接了新皇帝的詔令，帶著軍隊準備北上防禦抵抗。

兩天之後，軍隊出發了，夜裡停駐在陳橋驛，底下的士兵互相討論計畫，說：「皇帝才七歲那麼小，不可能自己掌握權力。現在我們冒生命危險為國家抵抗敵人，就算建立了什麼功勞，有誰知道呢？」意思是，我們怎麼有把握付出的血汗能得到適當的獎賞呢？新政局不穩定的情況下，要如何讓我們賣命去打仗呢？「不如先擁立帶兵的都檢點當皇帝，我們自己立的皇帝，得以控制將來能得到的獎賞，再來出兵打仗比較有道理吧！」

五代為什麼朝代變換得那麼快？為什麼五代之外還有十國？一部分的原因就在於當時流行軍人擁立天子，這種情形愈來愈普遍，也愈來愈容易。光是為了盤算可以從打仗中得到什麼，就可以策畫自立新的天子。

甲辰，將士皆擐甲執兵仗，集於驛門，讙譟突入驛中。太祖尚未起，太宗時為內殿祗候供奉官都知，入白太祖，太祖驚起，出視之。諸將露刃羅立於庭，曰：「諸軍無主，願奉太尉為天子。」太祖未及答，或以黃袍加太祖之身，眾皆拜於庭下，大呼稱萬歳，聲聞數里。太祖固拒之，眾不聽，扶太祖上馬，擁逼南行。

第二天早上，元月初四，計畫好、聯絡好的將官和士兵一起全副武裝集合在趙匡胤的營門口，趙匡胤都還沒起床，將士們就鼓譟著突然衝了進去。記得，是全副武裝在沒有通報、沒有得到同意下衝進去的，也就是帶著脅迫的意味。這時候太宗，也就是當時擔任內殿供奉官都知的趙光義，趕緊進去告訴哥哥，趙匡胤這時才匆忙起身，出來面對這突然的情況。

這群人中的代表甚至連刀都拔出來了，說：「我們的軍隊沒有真正的領導，希望支持你來當皇帝。」趙匡胤還來不及回應，他們就將事先準備好的黃袍，也就是只有皇帝能穿、代表皇帝身分的袍服披蓋在他身上，然後大家一起行拜皇帝的禮，大呼：「萬歲！」因為人很多，又齊聲高呼，幾里外都聽得見。趙匡胤堅持不肯，但他們不管，硬是將他扶上馬，簇擁著他往南走。軍隊本來是要去北方打契丹和北漢聯軍的，現在卻轉回頭往南，也就是朝向都城前進。

太祖度不能免，乃繫轡駐馬謂將士曰：「汝輩自貪富貴，強立我為天子，能從我命則可，不然，我不能為若主也。」眾皆下馬聴命，太祖曰：「主上及太后，我平日北面事之，公卿大臣，皆我比肩之人也，汝曹今日毋得輒加不逞。近世帝王初舉兵入京城，皆縱兵大掠，謂之夯市。汝曹今毋得夯市及犯府庫，事定之日當厚賚汝，不然，當誅汝。如此可乎？」眾皆曰：「諾。」乃整飭隊伍而行，入自仁和門，市里皆安堵，無所驚擾，不終日而帝業成焉。

趙匡胤看這個情勢，沒辦法了，不可能不當皇帝，就拉住馬停下腳步，對這些官兵說：「唉，你們為了自己貪圖功名獎賞，硬是把我架上天子的位子，那我有條件，你們必須答應，不然我不能當你們的皇帝。」大家都下馬來敬領趙匡胤的條件。

「首先，原來的皇帝、太后，還有其他大臣，你們不能加害他們。其次，近來的慣例，當皇帝的率兵打入京城，都讓軍隊隨意劫掠百姓，稱之為『夯市』。現在進了城，你們可不准夯市，也不能搶奪官方府庫，等到一切平定安穩了，我自然會給你們豐厚的賞賜。誰不遵從，我就殺誰。這樣可以嗎？」大家都說：「可以！」

於是整理好隊伍繼續前進，從仁和門進城，城裡沒有任何驚擾，人民生活照常，只花了一天不到的時間，趙匡胤就順利當上皇帝了。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史8：從外放到內向，重文輕武的時代──五代十國、宋》，遠流出版

作者：楊照

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作為宋代文人，不可能和琴棋書畫絕緣。文人的「琴」不假設聽者，只為知音而奏；圍「棋」簡單卻高度抽象，中國遊戲遂重視大腦超過重視感官；「書」追求框架中的自由，宋人好臨帖，蘇軾卻強調以個性寫字；文人「畫」則是將現實經過減形、減色後的心象反射。

禪宗和理學是思想上的兩大異彩，彼此競爭著助人安頓身心的權威。禪宗是「破」的運動，「棒喝」教法使其風格有一種瘋狂喜劇性；理學則從儒家觀念中尋找新的存在解決，它不是文章之學，而是生命之學。

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