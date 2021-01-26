居住澳洲超市省錢攻略——「等」？

圖文／影片：皮毛小知識

不論你來澳洲是移民、逃難、工作假期、留學，還是旅遊，相信許多人一到埗都會被澳洲的物價嚇一跳，但其實澳洲的超市和大型連鎖百貨公司都有一套半價行銷文化。

除非是急需要用或生鮮食品，一般平民百姓大多都會等到半價時才大量入貨，所以實際上在半價之後物價其實跟香港差不多，有時還會便宜一點。

基本上除了新鮮食品、奶製品、冷藏食品、調味料之類，超市內大部分貨品都會半價促銷，而且各自有一個特定週期，由幾星期到兩、三個月不等。而每星期的超市減價周期通常由逢星期三開始到下星期二，不同超市的每周半價貨品通常不會重疊。

另外再加上額度不少的會員現金回贈制度，所以澳洲的日常必需品事實上不是表面那麼昂貴。今次皮毛小知識跟大家介紹在澳洲生活、留學以至旅遊都有用的超市省錢小攻略：

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責任編輯：Alvin

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