既然中國帶頭示範「拒絕禁核」，有什麼理由禁止週邊國家發展「自衛型核武」？

文：黃澎孝

北京外交部發言人華春瑩1月22日主持例行記者會時，就記者提問《禁止核武器條約》生效問題表達了中共的官方正式立場：

對於《禁止核武器條約》中方不認可、也無意簽署或批准⋯⋯

中華人民共和國是聯合國安理會的「常任理事國」。如果「五常」之一的中國，帶頭示範「拒絕禁核」那麼聯合國基於國家主權平等的原則，有什麼理由禁止中國週邊受威脅國家發展「自衛型」核武？

核子大國之間凜於「保證互相毀滅」的嚴重後果，以致於大國之間的衝突，都會有所節制。這反而造成擁核大國向外擴張時，以核武力嚇阻另一核大國的介入。因此，前蘇聯集團為了反制美國的核威懾，除了積極擴大自身的「核儲備」外，還幫助北朝鮮發展核武，果然發揮了「以下駟對上駟」的制衡效果。

還記得嗎？就在前不久，中共大外宣《環球時報》的公開主張：

中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準。

至少要有100枚東風─41戰略導彈，用以抑制「美國的戰略野心和對華衝動」。

「使用核子武器」來「塑造美國精英們對中國的態度」。

按照中國「核武戰略思維」的「開示教導」：受到中國嚴重威脅、霸凌的週邊國家，譬如：越南、日本、台灣⋯⋯就應該「積極思考」發展「防衛型核武」的必要性與急迫性。唯有像北朝鮮那樣，擁有少量「自衛型核武」才能夠有效遏制中國的核威懾，改變中國對這些國家的鴨霸態度。

不論是兩蔣「漢賊不兩立」的時代，或是李登輝「兩國論」的時代，或是馬英九「一中各表」的時代，我們台灣都是中國一再揚言要奪取併吞的地方。中華民國更是中華人民共和國一再矢言「一定要徹底消滅」的國家。

我們務必要「放棄幻想，準備鬥爭」。尤其，面對中共日益增長的威脅，發展自主的「不對稱武力」特別是 飛彈、潛艦、核武⋯⋯更是從「兩蔣時代」就已經默默進行中。

如今美國拜登總統就職伊始，中國就公開挑戰美國主導的 《禁止核武器條約》。其實美國只需透露點風聲：不再干涉台灣的「核武研究」，保證中共就會嚇得屁滾尿流地重新調整對於「禁核」的態度了。

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