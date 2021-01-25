太平洋島國求助中國主導的亞投行，美國與盟邦擔憂過度仰賴
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仰賴觀光的太平洋島國經濟備受疫情影響，美國、日本、紐西蘭等民主世界的借貸與金援不夠，庫克群島、斐濟等求助於亞投行，但引發經濟發展可能被中國主導的擔憂。
（中央社）太平洋島國經濟深受疫情衝擊，在用盡傳統西方夥伴的融資選項後，正紛紛轉向求助中國領導的機構，以填補預算資金缺口，令人憂心太平洋地區會愈來愈依賴北京。
《路透》報導，人口約2萬的南太平洋島國庫克群島，去年底求助北京支持的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），因為日本為首的亞洲開發銀行（ADB）和美國提供的貸款，還有緊密盟友紐西蘭給予的補助並不夠。
庫克群島獲得的2000萬美元（約新台幣5億6000萬元）貸款，是亞投行過去幾個月內第2度挹注資金給財務緊繃的太平洋經濟體。
《路透》報導指出，亞洲開發銀行去年下半年提供庫克群島2000萬美元貸款，這是小島國家的貸款上限；而紐西蘭政府也透過援助計畫提供了1600萬美元。知情人士表示，庫克群島知道自己能從亞洲開發銀行和紐西蘭獲得多少資金後，就去尋求亞投行的幫助。
庫克群島是二戰中最偏遠的前哨基地，雖是獨立國家，但與紐西蘭簽訂協議，國民享有紐西蘭籍。在疫情爆發前，庫克群島與中國有關的外債原本僅佔16%；而現在庫克群島外債共約1億5300萬美元，近三分之一債權屬於亞投行和中國進出口銀行（Exim Bank）。
未來3年，庫克群島可能還需要對外舉債逾5000萬美元來維持政府收支。
在庫克群島之前，斐濟已取得5000萬美元貸款，象徵與中國「一帶一路」倡議關係密切的亞投行勢力深入太平洋。
人口約30萬的萬那杜上週也宣布，已接受來自中國政府的1200萬美元補助。
多數太平洋島國雖可運用天然邊界來對抗COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），但疫情讓觀光業突然停擺，使這些仰賴外國觀光客的國家面臨經濟難關。
中國觸角日漸深入太平洋地區，令美國及其盟友心神不寧。自二次大戰以來，美國和盟邦一直是太平洋的主導強權。
太平洋島國面積雖小，卻擁有戰略性港口和機場，並控制蘊含豐富資源的大片海洋。它們在一些國際論壇也有投票權。
庫克群島商會（Cook Islands’Chamber of Commerce）會長麥爾文（Fletcher Melvin）說：「中國非常願意借錢給任何太平洋島國。澳洲與紐西蘭雖鼓勵島國優先指望它們，但向中國拿錢容易得多。」
亞投行未立即回覆相關提問。
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新聞來源：
- 太平洋島國求助亞投行 北京勢力擴大美盟邦憂心（中央社）
- Pacific island nations turn to Beijing-backed AIIB as pandemic sinks economies（路透）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：楊士範