太平洋島國求助中國主導的亞投行，美國與盟邦擔憂過度仰賴

（中央社）太平洋島國經濟深受疫情衝擊，在用盡傳統西方夥伴的融資選項後，正紛紛轉向求助中國領導的機構，以填補預算資金缺口，令人憂心太平洋地區會愈來愈依賴北京。

《路透》報導，人口約2萬的南太平洋島國庫克群島，去年底求助北京支持的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），因為日本為首的亞洲開發銀行（ADB）和美國提供的貸款，還有緊密盟友紐西蘭給予的補助並不夠。

庫克群島獲得的2000萬美元（約新台幣5億6000萬元）貸款，是亞投行過去幾個月內第2度挹注資金給財務緊繃的太平洋經濟體。

在庫克群島之前，斐濟已取得5000萬美元貸款，象徵與中國「一帶一路」倡議關係密切的亞投行勢力深入太平洋。

人口約30萬的萬那杜上週也宣布，已接受來自中國政府的1200萬美元補助。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 位於北京的亞投行總部外觀。

多數太平洋島國雖可運用天然邊界來對抗COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），但疫情讓觀光業突然停擺，使這些仰賴外國觀光客的國家面臨經濟難關。

中國觸角日漸深入太平洋地區，令美國及其盟友心神不寧。自二次大戰以來，美國和盟邦一直是太平洋的主導強權。

太平洋島國面積雖小，卻擁有戰略性港口和機場，並控制蘊含豐富資源的大片海洋。它們在一些國際論壇也有投票權。

庫克群島商會（Cook Islands’Chamber of Commerce）會長麥爾文（Fletcher Melvin）說：「中國非常願意借錢給任何太平洋島國。澳洲與紐西蘭雖鼓勵島國優先指望它們，但向中國拿錢容易得多。」

亞投行未立即回覆相關提問。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範