《不快樂，就不是工作》：原來所謂「工作和私生活一體化，人生會更有趣」是這麼一回事啊

文：干場弓子

別怕沉迷

──唯有因沉迷而獲得的東西，才能成為自己永不消逝的力量

工作與生活的平衡。

這個說法，與這件事本身，都不是什麼壞事。

可是……雖然在這「工作方式改革法案」通過之際，必須格外小心以免造成誤解，老實說，我認為這和「職涯規劃」及「模範」一樣，也是個一旦化為具體文字後就會走出自己的路、有時甚至會誤導我們的那種說法之一。

「熱衷於工作，不知不覺就連在假日，只要附近有書店就會忍不住進去看看有沒有自家出版的書籍。對於這樣的自己，我開始有些擔心。這樣好像過度沉迷於工作了，因而沒有達到工作與生活的平衡。」

「我無法告訴大學同學自己對工作很熱衷這件事，因為感覺好丟臉。」

從十多年前開始，我就常聽到新進員工們這麼說。

於此同時，也開始出現一些極力避免超時工作的員工，他們表示「我認為工作和私生活的界線應該要清楚劃分」。若這樣做還能達到預期成果的話，當然很好。

話雖如此，我還是會覺得「這樣真的好嗎？」

當然，我並不是要說「你們都給我加班！」（就算真的這麼想，身為社長是不能公開說出來的！）

我的疑問在於——「這樣會開心嗎？」

因為對我來說，工作是人生的樂趣之一。

工作上當然也會有討厭的事、痛苦的事、可怕的事，會有各式各樣的狀況，也會有壓力（這部分我最近才第一次感覺到）。畢竟包含這些在內，就是人生啊。

並不是因為我現在是社長才這麼想，打從二十幾歲還是個雜誌編輯開始，我就已經這麼覺得了。

每次有人問我：「你的興趣是什麼？」我總是回答：「工作和流行時尚。」生了孩子後，又再加上「育兒」這項。

如果被問到：「是因為你經濟無虞嗎？」我會回答：「當然是工作支撐著我的生活。不過，活著這件事本身也就是一種樂趣。」

如果人生的目的是自我實現，那麼，工作可以是最佳舞台。而關於自我實現，由備受尊崇的經營管理顧問小宮一慶先生（他在敝公司出版的《為商業人士所寫的○○力養成講座》系列相當有名）所提出的定義，可說是最為貼切。

「盡可能成為最好的自己」。

在這麼重要的舞台上提出這種說法，讓人在試圖全心投入時踩下煞車，覺得工作彷彿是為了支撐私生活這個主要舞台而不得不為的苦差事，這樣真的能夠讓年輕人幸福嗎？

當然在這世上，想必也是有無論如何都無法與自我實現一併思考的工作。在人類漫長的歷史中，那樣的工作或許占據了大多數時代的絕大部分。

但幸運的是，現代人可以從事與人生目的結合在一起的工作，而我不希望連現代人都被強加上舊時代的魔咒，進而被剝奪了這樣的幸運。

我曾讀過一篇訪談文章，訪問的是一位前公務員，他從CCC集團社長增田宗昭的助手開始做起，在訪談中他談到了增田宗昭社長的工作方式（雖然我對內容的記憶有些模糊）。

據說社長會半夜打電話給他，說是想到了一些事，要他明天早上五點就過去。此外，在前往高爾夫球敘的車上連開兩小時的會可說是常態。增田社長二十四小時都想著工作，所以家裡到處都放著便條紙，這樣一有什麼靈感就能立刻寫下來。而且他還建議部屬們也都這麼做。

想必因為他是老闆兼社長（擁有公司且實際負責經營管理）的關係，但我彷彿已能聽見「像這樣強迫屬下的做法可是黑心企業～」的聲音。

但，不就是從領人薪水的上班族時期開始，便以老闆兼社長的思考模式來面對工作的人，才會成為老闆兼社長嗎？

請容我不怕被誤解地勇敢直言，在某段期間對工作沉迷到堪稱勤奮程度的親身體驗，必定會成為自己實現某項成就時的肥料。

然後，

唯有因沉迷而獲得的東西，才能成為自己永不消逝的力量。

才會成為知識，成為智慧。

而這時，為了避免淪為黑心企業的犧牲品，有一點要注意。

那就是，你必須主動沉迷。也就是不能依賴。

即使在某個時期廢寢忘食地專注於工作，若是告一段落，就轉往下一個目標吧。

再去投入、沉迷下一個別的事情。

畢竟沉迷也是一種能力。

雖說是能力，但它並不具有先天性的程度差異。

每個人在嬰幼兒時期都具備此能力，只是從某個時期開始，沉迷的行為就被制止了，被父母或老師給制止。像是被要求別老是畫畫，也要出去外頭玩一玩等。

尤其對父母親來說，看到孩子老是只做同一件事，總難免感到焦慮。

他們會覺得這孩子長大後要是變成只會做那件事的人怎麼辦，只會做那種不太可能賺到錢的事怎麼辦。不論該怎麼發展，總之，必須讓他成為更平衡、全面一點的孩子才行（現在的我已進入反省模式。一旦是自己的孩子，很無奈地就是會立刻轉向安全保守路線啊）。

糟糕，有點離題了。由於我很容易就會離題，還是先把想講的總結一下。

能夠沉迷於某事的人，也能沉迷於其他事情。有些人對什麼事都能沉迷，也有些人不管做什麼都無法沉迷其中。 沉迷也是一種能力，而我們只是一直被後天教育教導不要沉迷。只要透過練習（或說復健），便能夠恢復這種能力。 唯有你全心投入實行、沉迷於其中的東西，才能夠成為自己的力量。然後才能夠進入下一個階段。

遠山正道先生年輕時任職三菱商事，那時期便建立起「Soup Stock」專案，而今日則負責經營Smiles公司，他聲稱「我的工作就像戀愛」，甚至還整理出共十三條工作與戀愛的共通點。

工作與生活的平衡（Work-life balance）這一說法大概真的不是很受好評吧，以致於後來又冒出了「工作與生活的整合（Work-life integration）」（一體化）、「工作如生活（Work as life）」、「寓工作於生活（Work in life）」等說法，

而就遠山先生的狀態而言，與其說是「生活如戀愛（Life as love）」，或許更像是「生活即戀愛（Life is love）」 ！？

不論戀愛還是工作，真的都是由「興趣」和「熱情」所建立而成。雖然結果很重要，但過程本身也很有趣。

所以，我希望大家別再說什麼「適可而止」了。

會說出「到底哪裡好？」這種話的傢伙，只是嫉妒你沉浸在戀愛之中，試圖把你往下拉到他的水準（亦即基本上只把工作視為苦差事的勞動價值觀）罷了！

話說回來，那個曾表示「我想清楚劃分工作和私生活界線」的新進員工，經過約莫半年後，眼睛開始閃耀出光輝。

他說：「上週我和女友去迪士尼樂園玩時，一邊在商店裡購物，一邊想到『欸，這個搞不好可以應用在下一次的銷售活動耶』，心中不由得湧起了一陣興奮期待。

認真想想，從工作中學到的東西對個人也是有幫助。原來所謂工作和私生活一體化，人生會更有趣是這麼一回事啊。」

而這位員工後來以主要成員的身分，加入了針對年輕族群規劃的商務技巧系列叢書專案「認真商務」，負責向同年齡層的人推廣「讓我們認真工作」的理念。

書籍介紹

本文摘錄自《不快樂，就不是工作：NO WORK NO FUN》，悅知文化出版

作者：干場弓子

譯者：陳亦苓

百萬暢銷書《超譯尼采》推手＋日本Discover 21創辦人

享受工作心法

「決定了工作有趣與否的並非所發生的事，而是看待它的視角。」

「享受工作的秘訣」是什麼？

「創造靈感的公式」是什麼？

你會不會認為所有事情都自己做完很厲害呢？

如何才能擁有「強大的心理」？

被誤導的工作十大關鍵字，全新觀點！

① 職涯規劃

——你現在看到的未來，就是全貌了嗎？

② 效率

——別老把CP值掛在嘴邊，工作的成果並不會立刻顯現。

③ 以興趣為工作

——如何愛上你正在做的事。

④ 實現夢想

——與其勉強尋找夢想，還不如成為某人的夢想！

⑤ 模範

——沒有模範的領域，才有絕佳的機會成為先驅！

⑥ 工作與生活的平衡

——公司是讓平凡的人成為不凡的系統。

⑦ 不能被討厭

——「不會被誰討厭」意味著「也不會被誰特別喜歡」。

⑧ 領導力

——是優秀的追隨者，造就了優秀的領導者。

⑨ 責任自負

——工作能力，就是靠著想像力的累積而形成差距。

⑩ 自我成長

——不是「變得」幸福，而是要「處於」幸福。

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九