缺乏員工信任是企業最大支出，但如何建立團體信任？

文：HR熱血男

如果作為上司，你的團隊值得信賴，真的恭喜你！相信公司正朝著卓越成果的道路前進。

不過，如果你不確定，現在是時候尋找不信任的原因和補救措施了。

可能好多人都不知道，缺乏信任是企業最大的支出之一，職場信任是企業重要推動力。雖然很難衡量，但應該考慮以下對職場信任度低的鉅大成本：

損失銷售和客戶 與員工關係分離，導致參與度降低 對企業成功缺乏投入 只發揮最小努力 煩惱可能會轉化為憤怒，有可能轉化為針對企業產品和服務 破壞性謠言和不道德的活動

那麼如何建立你的團體信任呢？

一）要有同理心

首先，上司在建立團體信任的角色上擁有主導權，理應更主動去做，所肩負的責任也更大。如果作為上司的你，能夠在下屬心中建立一個開放式的形象，一個遇到什麼問題都可以來找自己商量的形象。這樣你的下屬的接受能力也會提高，會相對樂意與你交流，畢竟現在職場主流的心態都不適宜與上司太過親近。

但換一個角度，其實上司都是「打份工」，大家更應該擁有同理心，這也是信任能夠建立的重要一環。而作為上司，也是從下級走上來，也應該明白到下屬的感受，有責任去體諒自己的下屬，否則難以在將來做到一個更加好的Leader。

二）建立溝通

溝通方面可以分兩種，一是工作上的，可以是去關心下屬的工作進度、工作中遇到什麼問題；另一種是日常的，分享一下生活瑣事，頻率可以是一個月一次，場合也是相對輕鬆的，像一起吃飯、喝咖啡。話題上可以很多，除了工作之外，還可以分享日常生活、家庭、愛好等等，不過這些應該是雙方的，因為信任是通過互相分享而建立的，也會令關係更加鞏固。

要留意的是，這樣的方式需要因人而異，靠上司平時觀察自己團隊每位同事的特質，從而選擇一種大家都感覺到舒服的方式。

三）定期舉行分享會

有些對話也可以在團體中開展的。團隊應該一個月有一次的分享會，不過並不是分享每個人現在正做什麼，而是更加開放式的話題，例如，在工作中有沒有遇到什麼問題，工作量會不會過大，與其他部門之間的合作有沒有問題等等。

而這種交流對與團體信任也是非常重要，不僅幫助到下屬，還可以讓上司更好地了解自己的團體，如何進步和發展。雖然有些問題未必可以完完全全改掉，但會給大家帶出一個共鳴，自己的上司是懂得聆聽的。

四）定期進行評核

考核應該是每間公司都會做的事，考核理論上可以有效地發掘和利用員工的能力，並給予員工公正的評價與待遇。我雖然作為HR，但是並不太相信這個工具，認為了解更加應該是來自日常工作，如果一些年頭發生的事留到年尾才講出來就太遲了。

現時，部分公司都是每半年或者一年才做一次評核，因此感覺上像是一個紀錄，更多過是一個了解的途徑。如果你真的很希望建立團體信任，更應該將與員工間的溝通恆常化，及時反饋。

文章獲授權轉載，原文看作者網站。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex