揮別「川式麻辣」初嚐「拜登悶鍋」 ，美台關係靜默前行

文：黃澎孝

川普總統揮別了華盛頓DC，四年任期的是非功過，留待美國人兩極爭議。

美國建制派雖譏評川普行事「簡單粗暴」，但是，對於台灣而言，我們卻深深感受到川普調轉船頭，「擺正」美中台關係，猛浪明快的作風，猶如「川式麻辣鍋」，暢快淋漓，驚喜連連。

但是，隨著川普不幸敗選，台灣內部卻有一票人，幸災樂禍，冷眼酸語地預言：拜登上台後，美台關係必如鏡花水月，不再「風光」⋯⋯然而，就在剛剛舉行的拜登就職典禮，台灣駐美代表處公佈了蕭美琴大使「風光獲邀」，正式代表台灣出席的畫面。

事實上，拜登團隊主導的「美國總統就職典禮籌備委員會」，早在上週就已經對我代表處，發出了自1979年台美斷交至今42年來以來，第一次正式邀請我代表出席觀禮的正式邀請函。

相比四年前，川普總統當選尚未就職前，與蔡英文總統的電話聯繫的「轟動」；這次拜登總統就職大典的正式邀請函，對於中國而言，則不啻投下了一顆「深水炸彈」，看似「水波不興」，實則讓中共及其在台灣島內的附和者，宛如「翻江倒海」般腹中絞痛不已。

事實上，就在拜登就職典禮前，拜登提名的內閣最主要官員。包括：國務卿布林肯、財政部長葉倫、國家情報總監的海恩斯等人，在美國國會舉行的聽證會上，齊對中國射出「三支箭」。釋放出拜登總統對中政策的強硬信號。

尤其，布林肯還公開肯定川普總統對中國採取強硬態度是正確的，即使他不同意川普的方式，但是，相信兩黨有非常牢固的基礎，以建立跨黨派政策對抗中國。Well～大家一起來看看拜登團隊這些不事張揚的政策主張，你認為：拜登還會是個「親中」的總統嗎？

一直摸不透拜登「悶燒鍋」裡，會對中國做出什麼菜的北京當局，如今，可能又要剉咧蛋了吧。

當然，這四年來，受到「川式麻辣鍋」影響，口味日重的台灣朝野，可能也要換一換口味習慣了；從這次蕭美琴正式獲邀出席拜登總統就職大典的過程來看，拜登的對台政策，可能會更傾向於「實惠而口不至」的「悶燒」作法。

但是，「悶燒鍋」雖沒「麻辣鍋」來的刺激，然而，小火悶燒往往更能軟爛入味，或許更有益於台美關係的健康發展呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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