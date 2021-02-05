《走進唐人的日常》：「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐」，唐代的酒味道怎麼樣呢？

文：師永濤

第三章 極樂之宴

二○一七年底，導演陳凱歌在其以白居易名詩〈長恨歌〉為背景的電影《妖貓傳》裡，塑造了一場名為「極樂之宴」的宮廷宴會，這場宴會幾乎就是安史之亂前夜的歷史濃縮：玄宗所建的皇家宴會場所「花萼相輝之樓」富麗堂皇，如夢如幻；帝國的貴族、女眷和各國使節觥籌交錯，往來穿梭；三位主角：一位醉生夢死的皇帝、一位滿腹心事的貴妃和一位野心勃勃會跳胡旋舞的胖子。

電影中「極樂之宴」的背景來源於一場皇家的宴會，唐人李濬的筆記《松窗雜錄》中留有詳細的記載：

開元年間，皇宮中把木芍藥稱之為「牡丹」，宮中培育了紅、紫、淺紅、通白各種顏色，玄宗讓人把這些牡丹移植於興慶宮池東的沉香亭前。適逢牡丹盛開，繁花似錦，玄宗騎著御馬「照夜白」，楊貴妃乘著步輦來到沉香亭賞花。玄宗下詔在梨園弟子選了十六位中優秀的藝人來表演，其中領頭的是在唐代藝人中身價最高的李龜年。《明皇雜錄》卷下曾經說過李龜年的身價：「開元中，樂工李龜年……能歌，尤妙製〈渭川〉，特承顧遇，於東都大起第宅，僭侈之制，踰於公侯。宅在東都通遠里，中堂制度甲於天下。」

李龜年手捧檀板，正要上前歌唱的時候，玄宗擺手說道：「今天我們賞名花，要對得起貴妃，怎麼能夠用舊樂詞呢？」於是命李龜年持描繪有金花的宮廷書箋「金花箋」，讓翰林學士李白立刻新寫〈清平樂詞〉三篇。據說，李白承旨後，才從宿醉中醒來，起床氣比較大，於是藉著這股氣，馬上援筆賦之，留下了千古傳唱的三首詩，第一首：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。」第二首：「一枝紅豔露凝香，雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似？可憐飛燕倚新裝。」第三首：「名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。解釋春風無限恨，沉香亭北倚欄杆。」「雲想衣裳花想容」一句更是成為了後世形容女子百樣美麗的名句。

李白寫完後，李龜年馬上把三首詩進獻給玄宗。玄宗十分喜歡，於是讓梨園弟子大概調試了下絲竹音調，就讓李龜年獻歌。楊貴妃手持頗梨（玻璃）七寶杯，品著西涼蒲萄酒，沉醉其間。而玄宗更是親自吹玉笛合著曲子，每次曲調要換的時候，都要反覆演奏，回味無窮。此後，李龜年跟人聊起此事的時候經常感嘆，李白作詞、自己演唱、玄宗伴奏的這場音樂會是他一生最難忘的時刻。

飲酒作樂，唐人的最愛

對於唐代的貴族來說，「宴飲」是非常重要的生活方式。

宴飲也被稱作「燕飲」，顧名思義就是聚會歡飲。古代中國作為典型的農業社會，宴飲不僅僅是社交，更是一種權力和禮制的體現，宴飲的規模、座次的排序、具體的菜肴、烹飪的方法、香料的使用和餐桌上的禮儀等等，所有這一切都意味深長。它們在以後的幾個世紀不斷演化，一直流傳至今，比如今天的國宴、喜宴、壽宴甚至滿月酒宴都是宴飲文化的延續。

大唐到了開元、天寶年間，承平日久，物產達到前所未有的高峰，貴族的生活日漸放縱。《唐會要》就記載：「國家自天寶已後，風俗奢靡，宴處群飲，以喧譁沉湎為樂。」

既然是宴飲，就要飲酒。唐人好酒在歷史上是出名的，除了唐詩中大量寫飲酒的詩句，唐代的皇室也非常喜歡喝酒，以至於皇帝都會在宮廷釀酒。太宗時，征服高昌後，唐太宗把馬乳葡萄的種子種在宮苑中，並引進西域葡萄酒釀造工藝，就曾在宮中釀製葡萄酒：「造酒成綠色，芳香酷烈，味兼醍醐。」太宗把葡萄酒賜給群臣，唐人才開始喝葡萄酒。然而，葡萄酒在中國歷史上曇花一現，新疆儘管出產有優質的葡萄，但直到一九七六年，吐魯番鄯善才成立葡萄酒廠，這是新疆第一家葡萄酒企業。到了唐玄宗時代，他曾於宮中儲三辰酒一萬車以賜當制學士。憲宗還親自參與釀造，「採風李花，釀換骨醪」。元代宋伯仁《酒小史》曾把唐憲宗李花酒作為唐代名酒列出。

宮廷之外，唐代酒的種類很多，馳名全國的主要有十餘種，據《唐國史補》卷下記載：「酒則有郢州之富水，烏程之若下，滎陽之土窟春，富平之石凍春，劍南之燒春，河東之乾和薄萄，嶺南之靈溪、博羅，宜城之九醞，潯陽之湓水，京城之西市腔，蝦蟆陵郎官清、阿婆清。又有三勒漿類酒，法出波斯。三勒者謂庵摩勒、毗梨勒、訶梨勒。」

其中的「郎官清」和「阿婆清」產自京城長安的「蝦蟆陵」，位於常樂坊內，唐代詩人白居易故居「東亭」就在此坊內，所以〈琵琶行〉一詩中，白居易和琵琶女一見如故，就是因為琵琶女「自言本是京城女，家在蝦蟆陵下住」。興慶宮勤政務本樓廣場也在這裡，今天這裡是西安交通大學。《唐國史補》卷下稱：「舊說：董仲舒墓門，人過皆下馬，故謂之『下馬陵』，後語訛為『蝦蟆陵』。」今天的西安，已經把「蝦蟆陵」改為下馬陵。

「三勒漿」其實是唐代從波斯傳入的一種果品酒飲料，本出自印度，由「三果」（庵摩勒、毗梨勒、訶梨勒）配製而成。庵摩勒其實就是現在中藥的「餘甘子」，也叫油柑，生吃吞汁可治河豚魚中毒；毗梨勒又叫三果，《本草綱目．果部．果之三》記載它樹像胡桃，果子形狀也像胡桃，番人以此做漿甚熱。訶梨勒也就是訶子，《南方草木狀．卷中．木類》記載：「訶梨勒，樹似木梡，花白，子形如橄欖，六路，皮肉相著，可作飲。」這種混雜三種果實的飲料，有著濃郁的異族情調，其獨特的口味瞬間征服了唐人，令人痴迷不已。

「能飲一杯無？」關於品酒的大小事

那麼，唐代的酒味道怎麼樣呢？唐代的釀酒技術與今天我們習慣的蒸餾不同。當時北方地區一般是採用大麴釀造，即以小麥為原料，或用生，或蒸熟，或炒熟，用水溲和、發酵，製成磚形麴餅，晒乾釀酒。南方則用小藥麴造酒，即以大米為原料，加入胡蔓草等藥汁，溲和成雞蛋大小的粉團，放在蓬蒿中陰蔽，一個月發酵成麴，釀酒時用其溲和糯米，壓製出酒。

這種工藝下的酒品質不會很好，白居易有一首著名的〈問劉十九〉：「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？」有學者說「綠蟻」二字繪酒色、摹酒狀，酒色流香，令人嘖嘖稱美。其實是新釀酒未濾清時，酒面浮起酒渣，色微綠，細如蟻，稱為「綠蟻」。為何要點紅泥小火爐呢？為了熱酒，加熱酒獲得更高的酒質和跟好的口感。我們經常聽到的「濁酒一杯」，所謂「濁酒」，就是這種工藝下的酒，帶著浮渣，渾濁不清亮。至於現代人喝的白酒是蒸餾酒，也叫「燒酒」，其工藝是元明之後才成熟，到了清代登頂，今天我們喝的絕大多數的蒸餾酒名牌都創始於清朝。

用酒麴加工出來的唐酒做法和現今做醪糟的流程極為相似，唐酒的味道應該是酸甜的，而不是我們今天喝的白酒那樣香醇。西安今天還有一種當地產的黃桂稠酒，用鄠邑區秦渡鎮的糯米加酒麴，然後調入黃桂、白糖發酵。喝前加熱，其酒色白如玉，加入桂花釀造成後酒色淡黃，酒精度只有○．五度。西安雖然是中原城市，然而卻是有桂花的，今天西安大一點的公園都栽植有桂花，唐代詩人盧照鄰的〈長安古意〉就有「獨有南山桂花發，飛來飛去襲人裾」的句子。

關於唐代酒的價格，其實宋代人也很好奇。因為李白有「金樽清酒斗十千」，王維有「新豐美酒斗十千」，白樂天有「共把十千酤一斗」的詩句。十千就是一萬錢，貴得有點離譜，宋人感到很不可思議。

宋真宗趙恆有一次和群臣宴飲，一時興起，詢問起唐代的酒價。對於群臣而言，若非研讀過前朝經濟史，這的確是一個知識盲點，於是一時間群臣有點短路。此時，在北宋毀譽參半的才子丁謂回答說，唐代酒價「一升三十文」。真宗問：「你如何知道？」丁謂說：「臣嘗讀杜甫詩曰：『蚤來就飲一斗酒，恰有三百青銅錢。』是知一升三十文。」而真宗聽了之後，稱讚杜詩為「一時之史」

那麼丁謂真的是在抖機靈麼？據《舊唐書．食貨志》記載：「建中三年初榷酒，天下悉令官釀，斛收直三千，米雖賤，不得減二千。」意思是在唐德宗建中三年（七八二年），唐朝廷才把民間的釀酒權收歸國有，但要求官營的酒價只能在每斛三千到兩千之間浮動。唐制一斛為十斗，那麼一斗酒的售價就是兩百至三百文。一斗為十升，一升酒恰好二、 三十文。或許丁謂知曉唐代酒價是有原因的，他作為權三司使（宋代財相）主編的《景德會計錄》是中國歷史上最早的會計著作。

以俗語入詩而著稱的一代詩僧王梵志，有四首「尊人」開頭的詩歌詳細記述了唐代貴族宴飲的禮儀，特別有意思，有些對於今天好酒的人仍然有啟發：「尊人立莫坐，賜坐莫背人。」是說首座的貴客站立的時候，是不能先坐下的。若是貴客賜座，要面向對方行禮，這是儀態；「尊人對客飲，卓立莫東西。」是說別人和你對飲的時候，要站立起來，不要顧左右而言他，這是禮貌。「尊人與酒吃，即把莫推辭。性少由方便，圓融莫遣知。」別人敬酒，酒巡來時必須飲，但如果酒量小的可以少飲，不必勉強。莫推辭是講酒品，圓融則是指不要逞強；最後一首是：「尊人同席飲，不問莫多言。縱有文章好，留將餘處宣。」很明顯，這是在提醒你，酒酣入耳則言多，言多必失。

唐代貴族酒宴上還會行酒令，一九八二年一月，江蘇丹徒丁卯橋唐代銀器窯藏出土了五十枚「銀塗金論語酒令籌」，酒令籌正面刻有酒令文字，上半段選自《論語》語句，下半段為酒令內容，記載了行酒令的六種飲酒方法：「自飲」、「伴飲」、「勸飲」、「指定人飲」、「放」、「處」；另外還有六種飲酒數量：「五分」（半杯）、「七分」、「十分」、「四十分」（四杯）、「隨意飲」、「放」。而且酒令籌中寫有觥錄事、律錄事、錄事和玉燭錄事，這些當為酒宴上的執事人。酒宴席次坐定，眾人公推觥錄事，由觥錄事決定抽籌次序，指定律錄事、錄事和玉燭錄事共同擔任酒宴的執事人。觥錄事掌管酒令旗和纛，負責決定對違規者的懲戒。

我們今天喝酒宴飲，除了一些農村還有划拳、猜碼的習俗，大多數時候就只剩下吹牛和灌酒了。唐代酒令的文物則有一種今天我們玩的推理類桌遊「狼人殺」的既視感，應該非常好玩。

然而，由於唐代酒令制度記載不詳，具體的玩法到了宋代就失傳了。宋人洪邁《容齋隨筆》的〈唐人酒令篇〉就有「今人不復曉其法矣，唯優伶家，猶用手打令以為戲云」的感慨。

書籍介紹

本文摘錄自《走進唐人的日常：從衣冠、食物、婚姻、藝術了解唐代生活史》，時報出版

作者：師永濤

唐代，一個大家最想要穿越的朝代。

閃爍著精細的光芒，有一種煙霞瑰麗之氣。

透過衣食住行、柴米油鹽的細節，

看唐人如何生活與玩樂，怎麼創造人文風采！

平凡而如常的日子，我們稱它做日常。

一塊美味燒餅，能滿足生活間隙中的口腹之慾；

一件華美衣裳，成為點綴日子的火花，光芒極其微小但令人炫目。

歷史總是驚人的相似，重返唐朝，

一千四百年前唐人群像竟與我們相去無幾。

本書包羅萬象，透過十二個主題，從人們熱衷追逐「唐朝夢」談起，講述外來文明對唐人的影響、衣冠、貴族與平民生活、食物、城市、婚姻、科舉、藝術等，顯現唐人豐富多元的生活樣態。

在國強民富的唐代過生活，有哪些讓人嘖嘖稱奇的故事呢？

「食衣住行育樂」是二十一世紀的我們重視的民生課題，七至九世紀的唐朝百姓，同樣為此汲汲營營。

飲食與禮制

我們除了把白米飯做為主食外，對美式速食、日式料理、義大利麵等異國菜也吃得不亦樂乎；三不五時，就想揪三五好友相聚聊是非。而「稻米」成為中國人主要的糧食作物，居然是因為安史之亂爆發，波及北方糧食「粟」的產地，讓稻米躍升為餐桌主角。唐代人也流行吃胡食，如饆饠、燒餅、胡餅、搭納等種類多樣，大幅改變舊有飲食文化。貴族們熱衷於「宴飲」聚會、奢靡社交，同時不吝於展現自我權力與禮制。

婚姻與服飾

現代女性審美與愛自己的觀念高漲，追隨流行、注重穿著打扮與首飾配件，自由戀愛更已成普世價值。同樣地，唐朝，是史上民風最開放、女性高度自主、也是最沒有胡漢界線、允許異族共融的時代。胡人的細袖窄裙，在唐代初年風靡全國；名為「羃籬」的胡人帽子，更成為時髦的穿搭小物；女性也能自信選擇男裝或袒胸裝，並擁有自由婚配的權力。

翻轉階級

現代人求學期間大考小考不斷，面對各式讀書壓力咬牙苦撐，希望藉此翻轉階級，尋求更好的生活。回到唐朝，讀書人的壓力同樣巨大。而科舉制度的完善，除了造就「神童」輩出，也有效打破血緣世襲和世族壟斷，底層人民才有辦法出頭天。

本書特色

從宮廷宴會、田居生活、糧食稻作、金銀器具等「話題」出發，還原唐代食衣住行育樂，讓讀者從中發現平日未曾注意的唐人生活細節。 打破傳統唐代史著作的窠臼，透過生活化的敘事、接地氣的視角，一同走入尋常百姓間，完整再現一千四百年前唐代人生活方式。 宛如唐朝生活百科，開啟斑斕絢麗的日常考察。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九