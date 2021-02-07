追求女生別被表象迷惑，最重要的是要真正瞭解她的需求

文：智遠老師

Hey～大家好。我覺得有很多男生，對女生的瞭解實在太過於片面，所以才會說出：

她的個性很單純（一般還會強調一句：這就是我喜歡她的原因）。 她是那種很愛家、顧家的女生。 她很有自己的主見、也很獨立。

往往說完這些大道理之後，卻一直問說：這樣的「女生」怎麼追？我在與女生相處的過程，從不看這些表象，所以，要是要問我這些問題，也別問這樣表象的問題，要永遠記住一句話：

你看到女生的樣子，只是她想給你看的樣子。你需要看到這些表象背後的本質。

而這個答案就是：

你到底瞭解了她多少？知道她在情感上，具體有哪一些內心需求？

舉例來說就好比，你想去買一輛車，你選擇一輛SUV，而不是一輛房車。是因為你喜歡「越野」的需求，而不是「隨便都好」的需求，如果今天賣車的業務員，一直跟你強調我們家的房車有多麼炫酷、方便，你會買嗎？我相信你根本不會在意業務員說什麼。因為你的需求並不是要方便而已，而是要有「越野的性能」。所以，我們在追求女生的過程，最重要的是要真正瞭解女生她的需求。

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可能我這樣一說起需求，會讓你感覺很赤裸裸、甚至有些陰暗，不太知道這到底跟追求女生有什麼關聯性。具體我來舉幾個例子，讓你們更加明確的理解。

比如說：

有些女生會不斷的拒絕你，不是她對你沒好感，只是她想要在你「得到」她之前，她能獲得更多的「利益」，比如要你對她做到足夠的承諾。（你可能還以為她並不喜歡你）

你覺得你自己哪裡都好，但女生跟你相處一段時間突然說她累了、或是直接消失，真實的原因可能是嫌你沒價值無法給她想要的未來、或是嫌你無趣等等。（你還以為是自己做的還不夠好，性格不好）

女生如果找不到一個「完美男友」就會找一個「好控制」的聽話男友。（情感段位低，變成工具人的命運）

這樣的舉例，有讓你比較清楚我上面在傳達什麼含義了嗎？

我們在追求女生的過程，不能總是只有被女生「吸引」你，因為這樣你可能就會過度的美化她，但女生也是人，也是需要被相對等的價值、魅力來吸引自己的，才能讓她也想要更近距離來瞭解你、靠近你。

只要是人，我們就離不開人的「本性」，這也是男女關係發展之中，最重要的其中一個價值，稱為「性價值」。「人的本性，就是人的需求」是因為在我們多年分析發現，女生在一段被追求的關係裡，需要被一定程度滿足的本質需求。

至於文章開始說的，她是否單純／愛家／獨立的這些品質，當然也要考慮在追求女生的細節，也是需要足步一一達成滿足女生的需求面。但是，對你來說，你可能沒有辦法從這裡面，直接瞭解到她的內心需求需要什麼，也無法瞭解到真實的需求，當然你就不能對症下藥。所以才會說這些是表象而已。

那麼，我們要如何瞭解女生的真實需求呢？

掌握人性需求

很難懂對吧？其實就像我們上面舉過的例子「想買車」一樣，一般對於會想買車的人來說，他們的需求大致都是：

實用方便。 單純喜歡。 身份感。 炫耀感。

當然每個人，都會有其自身獨特的需求，但一般大的需求就這幾個，那麼在追求女生時，人性需求也是如此。不管是男人​​女人，都差不多大致是：

生存需求

性的需求

體面受尊重

開心愉悅

馬斯洛在1943年，早就提出了人性需求。人性需求就像是一個「程序」所有人都逃不開，不管是男人還是女人都一樣。有時候我就想不明白，你所喜歡的女神，就不是人了嗎？不，是你不把她當一般人。你把她當成神了，所以你才會無法輕易的跟她相處、拉近關係距離。

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分析個性化需求

比如說，很多女生都喜歡那種「叛逆的／壞壞的男生」。就此你就可以分析出，其實她的需求並不是要你去討好她、對她多好，反而是你要去「強勢」的塑造她、帶領她，征服她。

女生在找男朋友的過程，通常都會想要找一個能夠扮演多元化角色的男人，可以扮演「父親、朋友、教練等等」的樣子，可以帶給她足夠的安全感、愉悅感、依靠感、未來感等等。

再比如說有些女生，可能享受著你對她的好，但就是不跟你在一起，也不明確拒絕你，天天就這麼吊著你。有人說，這是「綠茶」或者說你是「備胎」，她才會這樣對待你。但這些都不重要，對我來說，我只看在男女關係之中，她的需求是什麼？她在愛情中需要的是什麼？

答案一定不會是「需要關係／需要照顧／需要暖男」，因為我相信她一定不會缺這種。可能她就是想找一個「看起來成熟穩重」的男朋友，因為她就是有這部分的愛情需求。可是什麼類型的女生都有，像我也有碰過有一類女生找男朋友，只不過是用來「炫耀」的而已。要是這種女生的類型，她的這種需求，你再用心怎麼照顧她，關心她有何用？

總結

面對喜歡的女生，讀懂女人心是追求女生的必備技巧，那做好以上這些就可以了嗎？當然不是，你在追女生的心態也很重要。因為經常被我們容易忽視，它起到舉足輕重的作用，沒有最好的心態，很容易功歸一簣。

有些男生知道追求女生該怎麼做，自己心態卻很差，容易影響發展關係。面對女生大腦一片茫然，無法淡定自如的處理，就很難持續吸引女生的注意。關於上面說到瞭解女生內心需求這一點，的確有時候可能很難自己進行分析，因為這裡面需要牽扯到：女性心理學、精神分析、大量深入接觸女性的經驗。

所以，如果你有更多的情感問題，想要追求哪個女生，讓我來幫你分析。我是情感導師智遠，讓我更好的幫助到你：

剛開始追一個女生，開場白怎麼聊？如何判斷女生對你的最初好感？怎樣和女生聊到可以約會的程度？約會過後，怎樣判斷關係有沒有進展？關係陷入尷尬，怎樣重回正軌？瞭解了需求之後，滿足了需求，就是她對你產生強烈「感覺」的時候。祝你幸運。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航