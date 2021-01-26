移工朋友帶路在台灣吃的越南粉捲，是常見於越北的經典小吃

越南夯台灣是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集影片中，John和秋姮在越南移工朋友帶領下前往新莊傳統市場，品嚐秋姮想念的家鄉味：包有木耳和豬肉末的粉捲。該店老板做粉捲已有27年的經驗，影片中也指導秋姮如何製作粉捲外皮。

粉捲屬於越南北部菜，外皮是用米漿所製，其中又以河內青池縣（Huyện Thanh Trì）的粉卷最為知名。根據〈越南料理兵法全攻略（三）〉一文，這道菜多是早餐食用，粉卷內餡通常是豬肉末炒木耳與蔥末，配菜則有越南香腸豆芽菜和黃瓜片，蘸醬是水蘸汁，〈粉卷：正在消逝的河內遺產〉文中也寫到，最好的粉卷外皮必須薄而透明，同時又要牢固，而調出適當的粉漿比例就要考驗廚師功力，如今人們可使用不沾鍋於家中製作，但味道已無法與傳統方式製作的粉卷相比。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒